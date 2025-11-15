"A holnapi meccs jellempróba lesz!" - Ezt üzente Orbán Viktor Szoboszlaiéknak

- Orbán Viktor kijelentette, az első Háborúellenes Gyűlés után: "Aki békét akar, velünk tart!"
A miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen kitért a sorsdöntő válogatott meccsre is. Orbán Viktor kijelentette, a a magyar-ír selejtező sokkal több, mint egy sportesemény.
Hatalmas a tét Orbán Viktor szerint is, miután vasárnap az álmaiért focizik a magyar válogatott: a Puskás Arénában kiderül, marad-e esélyünk arra, hogy 40 év világbajnokságon szerepeljen a gárda - írja a Bors.
Ezt üzente Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen
A miniszterelnök a győri Háborúellenes Gyűlésen kitért Szoboszlai Dominikék sorsdöntő selejtezőre, ami szerinte jóval több, mint egy focimeccs.
Holnap nem sportesemény lesz, hanem jellempróba. Férfiaknak kell lenni, most kiderül, hogy milyen férfiak vannak a csapatban
- üzent Orbán Viktor.
Magyar-ír: Pontot kell szerezni
A találkozón egy győzelemmel akár elsők is lehetünk a csoportban, ehhez portugál vereség is kell az örményektől. Pontszerzéssel mindenképpen megvan a pótselejtezőt érő második hely. Ha Írország győz, akkor minden esélyét elbukja a magyar válogatott.
