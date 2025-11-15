RETRO RÁDIÓ

"A holnapi meccs jellempróba lesz!" - Ezt üzente Orbán Viktor Szoboszlaiéknak

A miniszterelnök a Háborúellenes Gyűlésen kitért a sorsdöntő válogatott meccsre is. Orbán Viktor kijelentette, a a magyar-ír selejtező sokkal több, mint egy sportesemény.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 14:20
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés magyar válogatott miniszterelnök világbajnokság

Hatalmas a tét Orbán Viktor szerint is, miután vasárnap az álmaiért focizik a magyar válogatott: a Puskás Arénában kiderül, marad-e esélyünk arra, hogy 40 év világbajnokságon szerepeljen a gárda - írja a Bors.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor is tűkön ülve várja a magyar-ír meccset / Fotó: Mediaworks

Ezt üzente Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen

A miniszterelnök a győri Háborúellenes Gyűlésen kitért Szoboszlai Dominikék sorsdöntő selejtezőre, ami szerinte jóval több, mint egy focimeccs.

Holnap nem sportesemény lesz, hanem jellempróba. Férfiaknak kell lenni, most kiderül, hogy milyen férfiak vannak a csapatban

- üzent Orbán Viktor.

Magyar-ír: Pontot kell szerezni

A találkozón egy győzelemmel akár elsők is lehetünk a csoportban, ehhez portugál vereség is kell az örményektől. Pontszerzéssel mindenképpen megvan a pótselejtezőt érő második hely. Ha Írország győz, akkor minden esélyét elbukja a magyar válogatott.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
