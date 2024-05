Elképesztő kiállítás nyílik a Néprajzi Múzeumban, exkluzív bepillantást nyert a Metropol – Galéria

Van egy jó és egy rossz hírünk, melyikkel kezdjük? Legyen az utóbbi! Egy hónap múlva bezár a Néprajzi Múzeum. S most jöhet a jó hír! Ősszel viszont, világszenzációnak ígérkező kiállítással nyitja meg kapuit újra a nagyközönségnek. Erre biztosan Glasgowtól Barcelonáig kíváncsi lesz egész Európa. A Metropol elsőként láthatta a készülő kiállítás anyagait és azt a termet, amelyben a legelső busó öltözet és óceáni szigetekről származó maszk is látható lesz. Most ízelítőt adunk olvasóinknak a különleges tárlatból!

Sok száz éves hagyományunk a busójárás. A ősszel nyíló kiállításon egy eredeti busó jelmez és maszk is látható (Fotó: Oszlányi Gyöngyvér)

Bepillantást nyerhettünk a Néprajzi Múzeum új, minden eddiginél nagyobb kiállításának előkészületeibe, melyet ezúton osztunk meg olvasóinkkal. A több mint 3000 tárgyat bemutató tárlatot hosszú, nyolc éves előkészítést követően, idén szeptembertől láthatja a közönség. A magyar kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyait méltóképpen tudja bemutatni a világnak a múzeum.

Ez a kiállítás a történetmesélésben lesz erős, mert élményszerűen mutatja be a hiedelmeket

– mondta lapunknak Baán László miniszteri biztos.

Erre a tárlatra érdemes lesz ellátogatni, mert nem csak egynapos program lesz, hanem sokszor fognak visszatérni az emberek, mert izgalmas és látványos. Biztos vagyok benne, hogy a tárlatot mindenki csodálni fogja nemcsak Győrből vagy Debrecenből, hanem Glasgow-tól Barcelonáig mindenhonnan

– tette hozzá Baán László.

Nyolc témakörre épül a múzeum új kiállítása

A hagyományokat és a népek kultúráját, különböző nézőpontok szerint mutatja majd be a múzeum a látogatóknak, de lesz nemzetközi gyűjteményeket bemutató terem is. Kodály Zoltán és Bartók Béla népzenei kutatásainak hanganyagát és az első viaszhengereit is láthatja majd a látogató. A Néprajzi Múzeum az egyik legnagyobb néprajzi központtá vált az elmúlt években. Több mint 232 ezer néprajzi tárgyú gyűjteménye egyedülálló a térségben.

Galériánkb az ősszel nyíló kiállítás eddig elkészült Örökség termének anyagából ad ízelítőt.

A képre kattintva láthatod galériánkat!