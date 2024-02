Örömhír: 143 év álma válik való Budapesten, Nemzeti Fotóművészeti Múzeum nyílik a Városligetben

Habár a Nemzeti Fotóművészeti Múzeum csak jövőre nyílik meg, kistestvére már most, február elsején megnyílt a Millenium Házában. A megnyitót Csák János kultúráért és innovációét felelős miniszter tartotta, amellyel megnyitotta a Mélység/élesség, Remekművek a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből című időszaki kiállítást.

Csák János tartotta a nyitóbeszédet (Fotó: Máté Krisztián)

A magyar fotográfusok az elmúlt 170 évben világszínvonalú örökséget hagytak ránk, óriási teljesítményt nyújtottak, néhányuk nevét az egész világ megismerte

– mondta Csák János. Hangsúlyozta: 2025-től végre méltó helyen tudják bemutatni ezt a kiemelkedő művészeti munkát.

A városligeti Klösz-villa ad majd otthont a múzeumnak 2025-től (Fotó: Liget Budapest)

Baán László, a Szépművészeti Múzeum igazgatója a Ripost kérdésére úgy fogalmazott, a fotóművészet a képzőművészet része, éppen ezért méltó helyen van a Szépművészeti Múzeum kebelében. A Nemzeti Fotóművészeti Múzeum ugyanis a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként működik majd, több mint háromezer négyzetméteren. Baán László hozzátette, a magyar fotográfia történetének több mint 700.000 darabos gyűjteményéről a világszínvonalú Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) gondoskodik majd, méltó helyen őrzi a teljes anyagot, amiből különböző tematikus kiállítások is rendezhetők.

Több, mint 700 ezer darabos gyűjteményből válogathatnak a kiállítások szervezői (Fotó: Liget Budapest)

Mostanáig Kecskemét adott otthont a fotóművészeti kiállításnak az egykori ortodox zsinagóga épületében, ahol alapítványi fenntartásban, a magyar fotográfia jelentőségéhez nem mérhető módon és feltételek között, kevesebb mint 300 négyzetméteren működött. Az új helyszín ellenére maga a múzeum ott sem szűnik meg.

Baán László elárulta, az új városligeti intézmény nyitásával több mint egy évszázados álom válik majd valóra:

Ezzel a nemzetközileg egyik legismertebb és legelismertebb magyar művészeti ág talál méltó otthonra a megújuló Városliget kulturális tengelyében

~ emelte ki.

Teljesül a fotográfiai szakma által egy csaknem másfél évszázada megfogalmazott igény, ugyanis Veress Ferenc, a nemzetközi hírű fotográfus, a szakma első szaklapjának alapítója 1881-ben a Budapesti Hírlap hasábjain tette közzé nyílt levelét, amelyben egy budapesti „mindennemű fényképészeti művekből rendezett országos és állandó kiállítás” létrejöttét szorgalmazta.

A közönség addig is megcsodálhatja többek közt André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassaï, Martin Munkácsi, illetve Robert Capa legfontosabb munkáit a február 1-jén a Millennium Házában nyílt Mélység/élesség című kiállításon, ami május 9-ig tart nyitva. A több mint 150 művet felvonultató tárlaton a világhírű képek mellett fotótechnikai eszközök, különleges fényképezőgépek is láthatók. A tárlat így amellett, hogy lehetőséget nyújt a magyar fotótörténet áttekintésére, tematikus összeállításban mutatja be a képeket és információkat is elárul az alkotókról, a felvételek elkészítésének körülményeiről.

A Mélység/Élesség című kiállítás május 9-ig látogatható a Millenium Házában (Fotó: Liget Budapest)

A kiállítás legkorábbi papíralapú fényképei az Orbán Balázs által jegyzett Balán rézbánya Erdélyben című felvétele, ami 1852 körül készült, valamint Rosti Pál 1857–1858 között, közép-amerikai utazásai során készült fényképei. A tárlaton erőteljes hangsúllyal szerepelnek a legfontosabb és legismertebb magyar kortárs fotográfusok, így például a kiállítás legújabb, tavaly készült műve Korniss Pétertől származik.