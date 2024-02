„Átütő sikert hozhat a magyar közétkeztetésben” – Imádják a gyerekek az új svédasztalos menzát

„Csak annyit szedj, amennyit meg is eszel” – hirdette a tábla a Németh Imre Általános Iskola ebédlőjének a bejáratánál. A Hungast csoport egy évvel ezelőtt a XIV. kerületi iskolában vezette be elsőként a svédasztalos menzát, a gyerekek és a szülők nagy örömére. A kezdeményezés visszaszorította az élelmiszerpazarlást és jótékonyan hat a gyerekek fejlődésére is.

Vilmos örül, hogy magának szedhet (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Mi csak annyit kérünk, hogy az étkezés végén legyen üres a tányér”

A svédasztalos menzán a leves mellett a gyerekek kétféle főételből, valamint hideg falatkákból válogathatnak. A menzareformba dietetikusokat, pedagógusokat és szülőket is bevontak, hogy a lehető legjobb iskolai étkeztetést biztosíthassák a gyermekek számára.

Egy éve elindítottuk a svédasztalos, vagy más néven szabadszedéses tálalást a magyar menzákon, kezdetben 20, aztán 40 intézménnyel. Folyamatosan figyeljük ezeket a helyeket, kialakítottuk azt a módszert, ami alapján mára már egy működőképes modellről beszélhetünk. A svédasztalos tálalás olyan újdonságot hozott a gyermekek mindennapi életébe az iskolákban, ami nemcsak új felhasználói élmény, hanem a fejlesztésükhöz is hozzájárul, hiszen a döntési képességüket, az ügyességüket, valamint az étkezési kultúrának azt a részét támogatja, hogy tudják, miből mennyit szedjenek. Mi csak annyit kérünk, hogy az étkezés végén legyen üres a tányér. Szabad kóstolni, bármiből szabad enni, akár többször is

– mondta Enyedi Csaba kommunikációs igazgató.

Enyedi Csaba kommunikációs igazgató büszke a sikerükre (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Átütő sikert hozhat a magyar közétkeztetésben”

Az új módszernek köszönhetően közel felére sikerült csökkenteni a korábbi ételhulladék mennyiségét.

Magyarországon a közétkeztetésben 27 százalék ételhulladék keletkezik. Egy év alatt gyakorlatilag 200 ezer tonna ételt szolgálnak fel a közétkeztetésben és ebből 50 ezer tonna hulladékként végzi. Zökkenőmentesen vezettük be a svédasztalos szolgáltatást, mindenkinek a legnagyobb örömére. Átütő sikert hozhat a magyar közétkeztetésben. Levontuk tavaly nyáron a következtetéseket és azt láttuk, hogy ezt érdemes tovább, egyre több helyen folytatni

– árulta el Páger Zsolt üzletfejlesztési igazgató.

Lotfi Begi apukaként a kezdeményezés mellé állt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Lotfi Begi DJ és producer apukaként támogatja a menzareformot.

Jó ötletnek tartom azt, hogy a gyermeknek van választási lehetősége, ami pedig még szimpatikusabb, az az, hogy magának szedhet annyit, amennyit szeretne és aztán újra szedhet

„Annyit ehetek, amennyit akarok”

A svédasztalos menzát egyszerűen imádják a gyerekek. Csillogó szemmel sétáltak be az ebédlőbe és lelkesen kezdtek szedni a felkínált ételekből. A gombapörkölt, a halpaprikás és a resztelt máj a három dobogós étel.

Örülök, mert annyit ehetek, amennyit akarok és bármelyik menüből választhatok

– árulta el a 10 éves Vilmos, akinek a harcsapörkölt a kedvenc étele.

Alíz örül a változásnak (Fotó: Bánkúti Sándor)

Régebben, amikor sorban álltunk és vártuk, hogy kiszolgáljanak minket, nem volt választási lehetőségünk, azt kellett ennünk, amit kaptunk, hiába nem szerettük. Jobban szeretem az új menzát

– mondta a 9 éves Alíz, akinek a sajtos-tejfölös tészta a kedvence.