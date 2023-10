"Nagyon odavagyok az egészért!" - Milliók élvezik a megújult Városligetet

Családi élményparkká változott a Városliget, a megkérdezettek többsége rajong a gondozott és igényes zöldfelületért, a levegő és a terület tisztaságáért és azért, hogy Budapest sok más, fővárosi fenntartású parkjával ellentétben, itt sok kuka van, a környezet pedig gyermek- és állatbarát. Vonzóak a tárlatok és más programok, különlegesek és modernek a játszóterek, még a kutyafuttatók is inkább élményparkok.

Csak idén nyáron kétmillióan látogatták meg a Liget Budapest új attrakcióit Fotó: Mate Krisztian

Hihetetlen látogatószámmal zárta az idei nyarat a megújult Városliget, a 10 éve indult felújítás kezdeti elképzeléseit is túlszárnyalta a Liget Budapest Projekt, pedig még nem is zárult le a fejlesztés. A Metropol, ahány embert megkérdezett, annyiféle országból vagy hazai városból érkezett a Ligetbe, különféle célokkal. Egyben viszont mindenki egyetértett: a terület Budapest elsőszámú családi élményparkja, avagy egy szelet Európából a város szívében. Itt a legkisebbektől a legidősebbekig, a kultúrakedvelőktől a természetbarátokig mindenki megtalálja, amit keres.

A különleges és számtalan nemzetközi és hazai díjat elnyert Magyar Zene Háza Fotó: Mate Krisztian

Idén nyáron csak a Magyar Zene Házába 400 ezren látogattak el



Az építészetileg is különleges zene háza nagyon rövid idő alatt utasította maga mögé népszerűségben az összes hazai kulturális intézményt, és a fővárosi kulturális élet meghatározó szereplője lett. A ház a kiemelkedő látogatottság mellett Magyarország egyik legtöbbet posztolt épülete is, számtalan fotón, videón köszön vissza ikonikus üvegfala, lyukakkal áttört tetőzete itthon és külföldön egyaránt. Az általunk megkérdezett látogatók többsége is amiatt érkezett a Ligetbe, hogy ezt lássa, fotózza. Míg az ide érkező külföldiek zöme a Magyar Zene Házának épülete vagy az ott rendezett koncert miatt utazott kifejezetten Magyarországra, addig a hazaiak körében a rocktörténeti kiállítás volt a célpont.

Gyönyörű, nagyon élvezem. Most jövünk a zene házából, önmagában is csodálatos élmény! A kiállítást néztük meg, de úgy döntöttünk, a Ligetre szánjuk az egész napot. Annyi minden van még itt, és az egész környezet csodálatos! Most a Néprajzi Múzeumba igyekszünk, úgy hallottam, 4 ezer kiállított tárgyat lehet megnézni, újszerű, interaktív megoldásokkal. A tetőteraszra is felmegyünk, mert nagyon tetszik, hogy a zöldterület nem lett károsítva, sőt nagyobb is lett. Én úgy érzem, nagyon jó a levegő itt, sokkal jobb, mint volt

– mondja egy külföldön élő magyar hölgy, aki kifejezetten a kiállítás miatt érkezett a Városligetbe. Egy másik magyar látogató csupán annyit mond:

"Csak a dicséret azoknak, akik ezt kitalálták, létrehozták, megalkották!"

Igazi gyerekparadicsom lett a Nagyjátszótér, amely egész nyáron teltházas volt. Itt nyáron 500 ezer látogató járt. Nem véletlenül, hiszen ez Magyarország legkomplexebb és legkorszerűbb játszótere. A 13 ezer négyzetméteres parkrészben közel 50 különleges játékelemet állítottak fel, a központi látványosság egy 16 méter magas mászóka-szerkezet, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált. Fotó: Mate Krisztian

"A Nagyjátszótér nagyon jó lett, a kicsinek nagyon tetszik"–mondja egy apuka. Kislánya, Léna is megerősíti mindezt:

Amúgy szerintem tök jó!

Egy anyuka arról beszélt, hogy majdnem minden héten két-három alkalommal kijárnak a Ligetbe: "Újpestről érkezünk és kimondottan az új Városliget közege az, ami miatt eljövünk ilyen messzire. Persze a fiammal mindig eltöltünk pár órát a játszótéren"–válaszolta lelkesen a Metropolnak.

Egy másik látogató a kutyájával érkezett Tatabányáról:

A Városliget tervezőinek rettentő sok like-ot küldök! Nagyon odavagyok az egészért! A tér tervezése, ahogyan az utak vannak, hogy rengeteg kuka van kihelyezve. A kutyások is mások itt, valahogy sokkal felelősségteljesebbek, a kutyusok jól neveltek

–mondta. A Ligetben egyébként két tematikus kutyás élménypark is van, az egyik fél hektáros területen.

Mindenhol rend, tisztaság és zöld környezet. Valóban kikapcsolódást nyújt a Liget akkor is, ha nem célzottan kulturális programra érkeztünk. Fotó: Metropol/Máté Krisztián

Érdekes, hogy a Liget fejlesztésének kezdetén azzal riogatott a baloldal és az által hergelt civilszervezetek, hogy kevesebb lesz a zöld a Városligetben. Voltak, akik egyenesen a fákhoz láncolták magukat, hogy - úgymond - megvédje azokat. Most már szabad szemmel is látható, hogy nem csökkent, hanem nőtt a fák száma és a zöldfelületek is nagyobbak.

A látogatók között rengeteg a külföldi turista is. Az új Néprajzi Múzeum tetőterasza plusz zöldfelületet nyújt a látogatóknak és csodálatos panorámát is biztosít az egész Ligetre. A múzeumban egyébként többezer kiállított tárgy várja az érdeklődőket és itt látható a Budapest aranykorát bemutató óriásmakett kiállítás is. Minderre idén nyáron 200 ezren voltak kíváncsiak Fotó: Metropol/Máté Krisztián

Ahol Chopin szól a szökőkútból

A Néprajzi Múzeumot elhagyva a magyar képzőművészek alkotásaival díszített Mélygarázs feletti részen hangulatos, esténként kivilágított és zenélő szökőkút mellett lehet megpihenni. A komolyzene kedvelőinek igazi csemege a kút melletti ücsörgés, akár egy könyvvel a kezükben. Minden óra egészkor ugyanis, felcsendül a zene, például Brahms: Magyar táncok No.5 vagy Chopintől a nocturne no 7 in c sharp minor.

A zenélő szökőkút a gyerkőcöknek is nagy kedvence a melegben Fotó: Metropol/Máté Krisztián

Érdekes, bár rengetegen vannak a Városligetben ősszel is, nincs az embernek olyan érzése, hogy tömeg van, mert olyan nagy a gondozott terület és olyan gazdag látványosságot és programot kínál a Liget, hogy mindenki kényelmesen elfér és jól szórakozhat.

Nézd meg a Városligetben hétvégén készült videónkat!