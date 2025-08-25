RETRO RÁDIÓ

Vastag Csabát óriási meglepetés érte, amikor házhoz vitte a tanszercsomagot egy családnak

Az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! kampánya 2000 rászoruló gyermeket juttat minőségi tanszerekhez. Vastag Csaba is részt vesz a kampányban.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.08.25. 13:15
Módosítva: 2025.08.25. 14:50
Egy héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója. A célként kitűzött 2000, tanszerrel megtöltött iskolatáska fele már célba ért a leginkább rászoruló gyermekekhez. Az egyik családhoz elkísérhettük a tanszereket személyesen átadó Wolf Katit, Vastag Csabát és feleségét, Domján Evelint.

Vastag Csaba
Vastagné Domján Evelin, Vastag Csaba, Wolf Kati, Mikecz Péter és Gáncs Kristóf személyesen adta át a csomagokat Éviéknek Fotó: MÖS

Egy Budapest környéki kültelkes udvarba gurult be a Posta autó, benne 5 iskolás tanszercsomagjával a 6 gyermekes család szerény otthonához. Természetesen a hatodik, a most ovit kezdő kislány is kapott gyönyörű színes ceruzát, amit örömmel szorongatott.

A legkisebb gyermeknek, a 3 éves Jessicának is jutott ajándék a tanszercsomagból Fotó: Fodor Erika

Az iskolakezdésre összeállított minőségi felszerelést az Ökumenikus Segélyszervezet 3 önkéntese: Wolf Kati, Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin személyesen adta át a gyerekeknek. Vastag Csabáék legnagyobb meglepetésére kiderült: a nagyobbakkal találkoztak már, méghozzá saját házuk felújításakor, amikor is a család egyik rokona dolgozott náluk és magával vitte a gyerekeket is, mert nem volt, aki vigyázzon rájuk.

Pisti jó barátunk. A mi házunk felújításakor végzett jó munkát nálunk, mindenkinek ajánljuk. Egy alkalommal elhozta a gyerekeket is, akikkel összebarátkoztunk, és most itt újra örülhettünk egymásnak

– meséli Vastag Csaba. Felesége, Evelin hozzáteszi: sikerült mindegyikükkel megtalálnia a hangot, és személyre szabott csomagokat válogatott össze nekik.

@fezstory Vastag Csaba feleségével Domján Evelinnel önkéntesként vesz részt az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! kampányában, amellyel 2000 rászorúló gyermek iskolatáskáját töltik meg. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal mi is segíthetünk!#fyp❤️💜 ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

Évi egyedül neveli hat gyermekét: 5 lányt és 1 fiút, akik közül 5 már iskolás, a legkisebb most kezdi az óvodát.

„A nyári szünetben itthon van a 16 éves nagylányom, ő vigyáz a kicsikre, így én el tudok menni alkalmi munkákat vállalni. Az iskolakezdésre ötüknek kellene tanszert vásárolni, amit nem tudok megtenni – mondja az édesanya, aki hálás és nehéz helyzetük ellenére is mosolygós – akárcsak a gyermekei.

Méry egy élelmiszercsomagot is hozott a családnak a tanszerek mellé Fotó: Fodor Erika

„Egy ismerősömtől hallottam a segélyszervezetről, megkerestem őket, és azóta nagyon sokat segít Méry (Szabó Mária, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, a szerk.) élelmiszerrel is, mindennel, amire szükség van. Mindenben számíthatok rá” – tudjuk meg Évitől.

Wolf Kati, Vastagné Domján Evelin és Vastag Csaba Évihez, a 6 gyermekét egyedül nevelő édesanya családjához vitte el az Ökumenikus Segélyszervezet tanszercsomagjait. Segítsünk mi is a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal, hogy szeptember 1- re megteljen 2000 rászoruló gyermek iskolatáskája!

1353 – hívásonként 500 forint, Vastag Csaba is biztat

Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Posta számos csatornán kínál lehetőséget az adományozásra. Az adományozók választhatnak a banki átutalás, a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával adományozás, valamint a postahelyeken elhelyezett adománygyűjtő pontok között, de erre a célra a segélyszervezet 1353-as adományvonala is rendelkezésre áll: minden hívás 500 forinttal támogatja a kezdeményezést. Vastag Csaba is arra biztat mindenkit: aki teheti, segítsen az iskolakezdésben a rászorulóknak.

Közismert személyek együtt dolgoznak önkéntesként az Iskolakezdés együtt! kampányban 
Fotó: Fodor Erika

Az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! kampányához csatlakozva már eddig is több híresség is személyesen segítette a csomagok összeállítását: Wolf Kati énekes, Vastag Csaba énekes és Vastagné Domján Evelin, továbbá Mezei Léda és Kardos Eszter színésznő, Szuromi Tímea Masters világ- és Európa-bajnok súlyemelő és Vitányi Judit műsorvezető.

Mikecz Péter: Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként idén is ingyen szállítjuk ki a segélyszervezet által összeállított tanszercsomagokat Fotó: MÖS

A Posta viszi ki a tanszercsomagokat

A Magyar Posta és az Ökumenikus Segélyszervezet tizennegyedik alkalommal fogott össze annak érdekében, hogy rászoruló családoknak nyújtson segítséget az új tanév kezdéséhez. 2025-ben is 2000 kisgyermek kap az iskolakezdéshez vadonatúj tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta térítésmentesen juttat el az érintetteknek. A segélyszervezet gyermekenként 15 ezer forintból állította össze az iskolakezdéshez szükséges alapvető, minőségi tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta idén is térítésmentesen szállít ki a gyerekeknek. „Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként idén is ingyen szállítjuk ki a segélyszervezet által összeállított tanszercsomagokat, illetve várjuk a postákon kihelyezett adománygyűjtő ládákba a pénzadományokat – mondta dr. Mikecz Péter, a Magyar Posta Zrt. marketingkommunikációs főigazgatója.

Gáncs Kristóf: Az összefogás csodájában hiszünk Fotó: MÖS

Tanévkezdés eséllyel

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „Az összefogás csodájában bízva hirdettük meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciónkat, hogy segíteni tudjuk a legrászorulóbb családok gyermekeinek a tanévkezdését. Ezt a csodát mi nem egyfajta varázslatban, hanem az közösség erejében látjuk. Az eddig beérkezett több mint 13 millió forint adományból már a célként kitűzött 2000 tanszercsomag felét össze tudjuk állítani. Abban bízunk, hogy a nehéz helyzetben élő családok számára így a tanévkezdés nem az eladósodásról, hanem a felzárkózás esélyéről fog szólni.

@fezstory Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciójához. Szeptember 1- re 2000 rászoruló gyermek iskolatáskáját tölthetjük meg, akár hívásonként (1353) 500 forintos támogatással.#nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - Fodor Zwickl Erika

 

 

