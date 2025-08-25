Vastag Csabát óriási meglepetés érte, amikor házhoz vitte a tanszercsomagot egy családnak

Egy héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója. A célként kitűzött 2000, tanszerrel megtöltött iskolatáska fele már célba ért a leginkább rászoruló gyermekekhez. Az egyik családhoz elkísérhettük a tanszereket személyesen átadó Wolf Katit, Vastag Csabát és feleségét, Domján Evelint.

Vastagné Domján Evelin, Vastag Csaba, Wolf Kati, Mikecz Péter és Gáncs Kristóf személyesen adta át a csomagokat Éviéknek Fotó: MÖS

Egy Budapest környéki kültelkes udvarba gurult be a Posta autó, benne 5 iskolás tanszercsomagjával a 6 gyermekes család szerény otthonához. Természetesen a hatodik, a most ovit kezdő kislány is kapott gyönyörű színes ceruzát, amit örömmel szorongatott.

A legkisebb gyermeknek, a 3 éves Jessicának is jutott ajándék a tanszercsomagból Fotó: Fodor Erika

Az iskolakezdésre összeállított minőségi felszerelést az Ökumenikus Segélyszervezet 3 önkéntese: Wolf Kati, Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin személyesen adta át a gyerekeknek. Vastag Csabáék legnagyobb meglepetésére kiderült: a nagyobbakkal találkoztak már, méghozzá saját házuk felújításakor, amikor is a család egyik rokona dolgozott náluk és magával vitte a gyerekeket is, mert nem volt, aki vigyázzon rájuk.

Pisti jó barátunk. A mi házunk felújításakor végzett jó munkát nálunk, mindenkinek ajánljuk. Egy alkalommal elhozta a gyerekeket is, akikkel összebarátkoztunk, és most itt újra örülhettünk egymásnak

– meséli Vastag Csaba. Felesége, Evelin hozzáteszi: sikerült mindegyikükkel megtalálnia a hangot, és személyre szabott csomagokat válogatott össze nekik.

Évi egyedül neveli hat gyermekét: 5 lányt és 1 fiút, akik közül 5 már iskolás, a legkisebb most kezdi az óvodát.

„A nyári szünetben itthon van a 16 éves nagylányom, ő vigyáz a kicsikre, így én el tudok menni alkalmi munkákat vállalni. Az iskolakezdésre ötüknek kellene tanszert vásárolni, amit nem tudok megtenni” – mondja az édesanya, aki hálás és nehéz helyzetük ellenére is mosolygós – akárcsak a gyermekei.

Méry egy élelmiszercsomagot is hozott a családnak a tanszerek mellé Fotó: Fodor Erika

„Egy ismerősömtől hallottam a segélyszervezetről, megkerestem őket, és azóta nagyon sokat segít Méry (Szabó Mária, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, a szerk.) élelmiszerrel is, mindennel, amire szükség van. Mindenben számíthatok rá” – tudjuk meg Évitől.