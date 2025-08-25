Vastag Csabát óriási meglepetés érte, amikor házhoz vitte a tanszercsomagot egy családnak

Az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! kampánya 2000 rászoruló gyermeket juttat minőségi tanszerekhez. Vastag Csaba is részt vesz a kampányban.
Egy héttel a tanévkezdés előtt gőzerővel zajlik az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciója. A célként kitűzött 2000, tanszerrel megtöltött iskolatáska fele már célba ért a leginkább rászoruló gyermekekhez. Az egyik családhoz elkísérhettük a tanszereket személyesen átadó Wolf Katit, Vastag Csabát és feleségét, Domján Evelint.
Egy Budapest környéki kültelkes udvarba gurult be a Posta autó, benne 5 iskolás tanszercsomagjával a 6 gyermekes család szerény otthonához. Természetesen a hatodik, a most ovit kezdő kislány is kapott gyönyörű színes ceruzát, amit örömmel szorongatott.
Az iskolakezdésre összeállított minőségi felszerelést az Ökumenikus Segélyszervezet 3 önkéntese: Wolf Kati, Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin személyesen adta át a gyerekeknek. Vastag Csabáék legnagyobb meglepetésére kiderült: a nagyobbakkal találkoztak már, méghozzá saját házuk felújításakor, amikor is a család egyik rokona dolgozott náluk és magával vitte a gyerekeket is, mert nem volt, aki vigyázzon rájuk.
Pisti jó barátunk. A mi házunk felújításakor végzett jó munkát nálunk, mindenkinek ajánljuk. Egy alkalommal elhozta a gyerekeket is, akikkel összebarátkoztunk, és most itt újra örülhettünk egymásnak
– meséli Vastag Csaba. Felesége, Evelin hozzáteszi: sikerült mindegyikükkel megtalálnia a hangot, és személyre szabott csomagokat válogatott össze nekik.
Évi egyedül neveli hat gyermekét: 5 lányt és 1 fiút, akik közül 5 már iskolás, a legkisebb most kezdi az óvodát.
„A nyári szünetben itthon van a 16 éves nagylányom, ő vigyáz a kicsikre, így én el tudok menni alkalmi munkákat vállalni. Az iskolakezdésre ötüknek kellene tanszert vásárolni, amit nem tudok megtenni” – mondja az édesanya, aki hálás és nehéz helyzetük ellenére is mosolygós – akárcsak a gyermekei.
„Egy ismerősömtől hallottam a segélyszervezetről, megkerestem őket, és azóta nagyon sokat segít Méry (Szabó Mária, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa, a szerk.) élelmiszerrel is, mindennel, amire szükség van. Mindenben számíthatok rá” – tudjuk meg Évitől.
Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Posta számos csatornán kínál lehetőséget az adományozásra. Az adományozók választhatnak a banki átutalás, a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártyával adományozás, valamint a postahelyeken elhelyezett adománygyűjtő pontok között, de erre a célra a segélyszervezet 1353-as adományvonala is rendelkezésre áll: minden hívás 500 forinttal támogatja a kezdeményezést. Vastag Csaba is arra biztat mindenkit: aki teheti, segítsen az iskolakezdésben a rászorulóknak.
Az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! kampányához csatlakozva már eddig is több híresség is személyesen segítette a csomagok összeállítását: Wolf Kati énekes, Vastag Csaba énekes és Vastagné Domján Evelin, továbbá Mezei Léda és Kardos Eszter színésznő, Szuromi Tímea Masters világ- és Európa-bajnok súlyemelő és Vitányi Judit műsorvezető.
A Magyar Posta és az Ökumenikus Segélyszervezet tizennegyedik alkalommal fogott össze annak érdekében, hogy rászoruló családoknak nyújtson segítséget az új tanév kezdéséhez. 2025-ben is 2000 kisgyermek kap az iskolakezdéshez vadonatúj tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta térítésmentesen juttat el az érintetteknek. A segélyszervezet gyermekenként 15 ezer forintból állította össze az iskolakezdéshez szükséges alapvető, minőségi tanszerekből álló, személyre szabott csomagokat, amelyeket a Posta idén is térítésmentesen szállít ki a gyerekeknek. „Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként idén is ingyen szállítjuk ki a segélyszervezet által összeállított tanszercsomagokat, illetve várjuk a postákon kihelyezett adománygyűjtő ládákba a pénzadományokat” – mondta dr. Mikecz Péter, a Magyar Posta Zrt. marketingkommunikációs főigazgatója.
Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „Az összefogás csodájában bízva hirdettük meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciónkat, hogy segíteni tudjuk a legrászorulóbb családok gyermekeinek a tanévkezdését. Ezt a csodát mi nem egyfajta varázslatban, hanem az közösség erejében látjuk. Az eddig beérkezett több mint 13 millió forint adományból már a célként kitűzött 2000 tanszercsomag felét össze tudjuk állítani. Abban bízunk, hogy a nehéz helyzetben élő családok számára így a tanévkezdés nem az eladósodásról, hanem a felzárkózás esélyéről fog szólni.”
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.