Veszélyes hobbijáról vallott Vastag Csaba

Vastag Csaba imádja a motorozást, ahova csak teheti, két keréken gurul. Ennek a közlekedési eszköznek számos előnye van az autókhoz képest: nem kell a dugóban araszolni, könnyű parkolni, és kevese(bbe)t is fogyaszt, de legalább ugyanennyi hátrányt is fel lehetne persze sorolni... Ha esik az eső, elázik a motoros, és ha balesetre kerül a sor, nincs kaszni, ami megvédené. Ezeket a baleseteket azonban odafigyeléssel és megfelelő felkészüléssel el lehet kerülni, most erről tart előadásokat az énekes.

Vastag Csaba motor iránti rajongása nem újdonság, fiatalkora óta két keréken nyomul (Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin)

Vastag Csaba Harley-Davidson nyergében hasít

A színész-énekes a karrierje mellett természetesen a motorok terén is a maximumra törekszik, ezt bizonyítja az is, hogy a kétkerekűek királyát, egy Harley-t hajt az utakon. Ez a brutálisan erős motor viszont nem gyerekjáték, egyfelől mert nagyon nehéz szerkezetről van szó, másfelől mert igen rövid idő alatt futja a 0–100-as sprintet. Szóval nem árt, ha a vezető kordában tartja, óvatosan halad és soha nem engedi meg magának, hogy a vakmerőség a biztonság kárára menjen. Csaba megfontolt vezetési stílusa a rendőrségnek is feltűnt, a hatóság felkérte a hírességet, hogy tartson előadást a fiatalabb generációknak arról, miért klassz a motorozás, s meddig lehet elmenni a vagánysággal.

„Vigyázzunk Egymásra... A Pest Vármegyei Rendőrség szervezésében vettem részt ezen a figyelemfelhívó jótékonysági rendezvényen. A motorozás gyerekkorom óta az életem egyik legfontosabb része, éppen ezért hihetetlenül megtisztelő volt a meghívás. A Csóka Ákos főtörzsőrmesterrel készült interjút ajánlom mindenki figyelmébe, mert hasznos információkat tartalmaz... Nem csak motorosoknak. Még egyszer köszönöm. Biztonságosan közlekedj!” – írta Vastag Csaba az Instagram-oldalán.