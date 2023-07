Íme 10 budapesti játszótér, ahol pancsolni is lehet!

Aki nem szeretne sokat költeni és valami hűsítő programot keres magának és a gyermekének, annak jó választás ennek a 10 budapesti játszótérnek a valamelyike. A nagy részük ingyenesen használható, mellékhelyiséggel felszerelt és könnyen megközelíthető. Íme a lista!

Ilyenkor az az igazi játszótér, ahol víz is van. Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

Ez az egyik legnagyobb vizes játszótér a fővárosban

A Kispesten található játszótér még 2018-ban nyílt meg. 9 hatalmas játékelemet használhatnak itt a gyerekek, például minipatakmedrekben kis zsilipekkel terelhetik a vizet, van spriccelő polip, kalózhajó, megmászható világítótorony és elárasztható homokozó is. A játszótéren van mosdó és ivókút is. A játszótér a Berzsenyi u. 6. számnál található.

Vizes játszóterek Budán

A III. és a XI. kerületben is van lehetőség egy kis strandon kívüli pancsolásra, összesen három. A harmadik kerültben található Akácfa utcai játszótéren van homokozó, csúszda, hinták, rugós játékok, mászóka, ingyenes WC, pelenkázó és kerékpártároló is. Nyáron pedig vannak vízi játékok is. A pontos cím: 1039, Akácfa u. 12b. Ezen kívül a 11. kerületben, a Szent Adalbert tér 1. szám alatt van egy vizes játszótér, az Eperke, illetve a Bikás parkban ott van a közkedvelt Kalóz játszótér is.

Vizes játszóterek Pesten

Pesten több lehetőség is van a pancsolásra. Az egyik legjobb lehetőség a Városligetben található Nagyjátszótér, ahol a nyári időszakban a kis patakmedrek megtelnek vízzel, de van vízforgató, gátak, párakapu, csobogó és sarazós játékok is. Ha pedig a vizezéshez már hűvös lenne, a gyerekek játszhatnak a 6 különféle csúszdán, a 10-féle hintán és körhintán, a 4-féle forgójátékon, a 3 homokozóban, a 7-féle rugós játékon vagy a 10 földbe süllyesztett trambulinon is.

Ezen kívül Kőbányán ott van az Óhegyi park, ami inkább a nagyobbaknak való vizes, sarazós, bányászós játszótér. Aztán a 4. kerületi Óceánárok utcában lévő Szilas parkban (1046 Budapest, Óceánárok utca) is van vizes játszótér, ahogy a VI. kerületben, a Benczúr kertben (Benczúr utca 37.) is. Újpesten pedig ott a Tarzan Park, annak is a Placcs Placc nevű része. Ez utóbbi játszótér 2 éves kor felett viszont fizetős. A belépő ára 2800 Ft, a felnőtt jegyé pedig 2300 Ft. Vizes játszótér található még ezen kívül a pesti Olimpia parkban is, a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között. Itt is vannak csúszdák, különböző méretű és nehézségű mászókák és gumilapos kosárpálya is, meg persze párakapu és szökőkút is.