„Ki az az elmebeteg, aki gyógyszert szór szét” – Antidepresszánsokat szórtak szét az újpalotai játszótereken

Nagy mennyiségű, gyermekekre veszélyes gyógyszert szórtak szét egy újpalotai játszótéren. Egy kisgyerek talált rá játék közben a tablettákra és mutatta meg az anyukájának. A szülők felháborodtak a történteken, attól tartanak, hogy valaki direkt rakta oda az antidepresszánsokat. Elmondásuk szerint, nem ez az első eset, hogy gyógyszereket találtak a játszótéren.

Antidepresszánsokat hagytak szét egy játszótéren Fotó: Metropol

„Sehol sincsenek biztonságban a gyerekek”

Nagy a riadalom a Kontyfa utcai játszótéren, ugyanis két egymást követő napon is gyógyszerekre bukkantak a gyerekek. Pár hete ugyanebben a kerületben, a Hartyán játszótéren is ugyanilyen gyanús gyógyszereket találtak. A szülők attól tartanak, hogy a játszadozó gyermekeik cukorkának nézik a színes tablettákat és megeszik, ezért nem is igazán merik leengedni őket a játszótérre.

Már sehol sincsenek biztonságban a gyerekek. A lányom most kezdett el járni, és a homokozót használni. Állandóan mellette vagyunk ketten is, amikor a homokozóba elengedjük, mégis előfordult már, hogy egy másodperc töredéke alatt kapott be egy kavicsot. E gyerek bekapja, amit talál szerintem, és látva a játszótereket a legtöbb szülő korántsem lesi a gyerekét minden percben mint ahogy mi

– nyilatkozta lapunknak az egyik édesanya.

Több játszótéren is ugyanarra a gyógyszerre bukkantak Fotó: Metropol

Egy lehet véletlen, na de kettő...

Néhányak szerint, egy férfi szokta széthagyni a gyógyszereit, amikor önkívületlen állapotba kerül.

Nincs magánál, amikor elhagyja. A múltkor le lehetett olvasni a kapszuláról, hogy egy erős antidepresszáns volt elszórva. Mindig pont ugyanott issza le magát a haverjával

– mondta el egy helyi lakos, míg mások úgy vélik, hogy nem véletlenül kerülnek oda a gyógyszerek.

Egyértelmű, hogy ez egy szándékos dolog. Egy lehet véletlen, na de kettő... És ki tudja hányról nem tudunk. Elmebeteg, aki ilyet csinál! Körülbelül egy hónapja egy másik játszótéren is ugyanilyen színű és formájú gyógyszereket találtak

– fejtette ki véleményét Viki, egy kétgyermekes anyuka.

Abban viszont mindenki egyetért, hogy jobban oda kellene figyelni a játszótérre. Sokak szerint be kellene kamerázni, hátha akkor kiderülne, hogyan kerülnek oda a gyógyszerek.

Három kisunokám van, ezért nálam teljesen kiverte ez az ügy a biztosítékot. Szerintem épp itt lenne az ideje, hogy a játszóterekhez is kamerát szereljenek fel és akkor azt is meg lehetne tudni, hogy ki rongálja meg őket, nem csak azt, hogy ki az az elmebeteg, aki gyógyszert szór szét

– ajánlotta Ibolya.

Minden szülő legyen résen, hogyha játszótérre viszi a gyermekét és figyeljen oda arra, hogy a kicsi nehogy a szájába vegyen valamit, mert akár tragédia is történhet, ugyanis ezek az antidepresszánsok súlyos rohamot okozhatnak gyermekeknél.