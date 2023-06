Illegálisan pakolják le a szemetet ebben a kerületben a játszótér közelében!

Soroksáron már a szemétkommandót is létrehozták és a szelektív gyűjtőt is kamera figyeli, mégis problémák adódnak az illegális szemétlerakással.

A háztartási szemét nem szelektív

Egy kerületi lakos osztotta meg a Facebook-csoportjukban, hogy újra probléma lett a szelektív gyűjtőkkel kapcsolatban. Most is, mint eddig sokszor háztartási szemetet raknak le mellé, ami nemcsak azért baj, mert így nem rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hanem azért is, mert a a szelektív gyűjtő nem messze van egy játszótértől.

Utoljára kérdezem, nem lehetne megszüntetni a játszótérrel szembeni szelektív gyűjtőket? Fél órája pakoltak ki egy autó csomagtartójából, a tárolók MELLÉ rengeteg szatyor háztartási szemetet. Nem lakótelepi lakosok voltak

– tette fel a kérdést a hölgy.

Jobb lenne az erdő szélén?

A válaszadók között többen fogták a pártját azzal kapcsolatban, hogy meg kellene szüntetni a gyűjtőt, de mások már az igyekezetnek is örülnek, hogy nem az erdő szélén dobták ki valahol a szemetet.

Az még mindig jobb eset, mintha ki...sznák valahol az erdőszélen

– válaszolta egy hozzászóló, míg egy másik javaslatot is tett a probléma megoldására:

Sokkal jobb lesz ha az erdő szélén rakják majd le, akkor már nem látszik és probléma nem is létezik nem igaz? Véletlenül sem a renitenseket kellene kiszűrni a rendszerből... Szívassuk meg a 90%-ot, akik viszont rendeltetés szerint használják. Tök logikus

– írta a kommentelő. Szerinte az vezetne célra, ha tetten érnék azokat, akik nem megfelelően használják a gyűjtőt és azt szankcionálnák. Eredetileg ezért is jött létre Soroksáron a szemétkommandó.