A budapesti Mocsárosdűlőt is illegális szemétlerakónak használják – fotók!

Óbuda északi sarkában található Budapest legnagyobb, egybefüggő vizes élőhelye, a Mocsárosdűlő. Több cikkünkben is foglalkoztunk már a fontos természetvédelmi területtel, ugyanis korábban építkezni akartak rá, azonban a lakossági tiltakozás miatt visszalépett ettől a főváros. Egy részét mégis értékesítették végül, furcsa körülmények között. Most azonban újabb szomorú hírek érkeztek a Mocsarasdűlőről, ugyanis a természetvédelmi terület kezdeténél, a Határ úttól nem messze egy elhagyott épületet illegális szemétlerakónak használnak jó néhányan.

Egy elhagyatott házat használnak szemétlerakónak egyesek a Mocsárosdűlőn

Fotó: Metropol/Markovics Gábor

Nagy felháborodás közepette derült ki, hogy a Mocsárosdűlő északi sarkában egy elhagyatott házban illegális hulladékelhelyezés folyik. A Mi újság Óbuda Facebook-csoport vezetője, a környéken élő Soltész-Pataki Emese hívta fel rá a figyelmünket, hogy a kisházban évek óta növekszik a szemét és a lomok száma. Lapunkkal durva fotókat is közölt, amelyeken látható, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak a természetvédelmi területen álló házban.

Évek óta gyűlik a szemét a faházban, mégsem tesz senki semmit Fotó: Soltész-Pataki Emese

Sajnos ez már a sokadik budapesti zöldterület, amelyet elért az illegális szemetelők keze, de az sincs kizárva, hogy csövesek költöztek be a házba. Annyi biztos, hogy áldatlan állapotok uralkodnak bent. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Gellért-hegyen is rendszeres a szemetelés, illetve egy XV. kerületi játszótér környéke is hulladéklerakóhellyé vált. A XVIII. kerületben pedig konkrétan a nyílt utca vált illegális hulladéktárolóvá, miután rendszeresen egy sarokra szemetelnek a gusztustalan hulladékbanditák.