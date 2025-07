Szegedi Erika: Ennek a három csillagjegynek hoz szerelmet az augusztus - köztük vagy?

Érdemes lesz augusztusban az eget kémlelni, ugyanis a fülledt nyári éjszakákon gyakran feltűnik az égbolton egy-egy hullócsillag. A népi hiedelem úgy tartja, hogy ha hullócsillagot látsz, akkor érdemes kívánni valamit, és az égiek teljesítik a kívánságodat. Az idei év kicsit más lesz, mint az eddigiek, mert az Univerzum kegyes lesz mindenkihez, és teljesülni fognak az álmok - ígéri Szegedi Erika, Európa főboszorkánya, aki szerint augusztusban a szerelem kerül a középpontba. Különösen három csillagjegy lesz szerencsés a szerelemben!

Szegedi Erika szerint szerelmet hoz az augusztus. A népi hiedelem úgy tartja, ha hullócsillagot látsz, akkor kívánhatsz valamit és az égiek teljesítik a kívánságodat / Fotó: Metropol

Az idei augusztus más lesz, mint az eddigiek. Most a szerelemé lesz a főszerep. Az égiek minden kívánságodat teljesítik, csak hinni kell benne

–mondja sejtelmesen a főboszorkány, aki szerint nemcsak a hőség fog tombolni a nyár hátralévő részében, hanem a szerelem is. Az Oroszlánok, a Vízöntők és az Ikrek megtalálják a párjukat, de augusztusban szinte mindenkinek a szívét áthatja a boldogság, a mély érzelmek, a szeretet, a szerelem.

Szegedi Erika szerint az augusztusi hullócsillagok teljesítik a kívánságod / Fotó: Pexels

Szegedi Erika úgy látja, hogy augusztusban lángra gyúl a szerelem parazsa

Végre megtörhet a varázs. Az elmúlt évek nem kedveztek a párkapcsolatoknak és a szerelemnek sem. Most azonban sok ember életébe beköszönt a sírig tartó boldogság, erre különösen az Oroszlán, a Vízöntő és az Ikrek jegy szülöttei számíthatnak. A főboszorkány szerint az augusztusi hullócsillagok különös energiája most a szerelemnek kedvez leginkább.

Az emberek a mindennapok rohanásában a félelmeiket helyezik előtérbe, és ez az emberi kapcsolataikra is rányomta a bélyegét. Az augusztusi meteorraj pozitív energiái ennek most véget vetnek. Jótékony hatásuk az élet minden területén érezhető lesz.

– jósolja Szegedi Erika, aki szerint most sokan fellélegezhetnek, mert a dolgaik elkezdenek jó irányba elmozdulni, ami az élet minden területén érezhető lesz. A főboszorkány úgy látja, hogy most az Univerzum a kezdeményezőket fogja leginkább a tenyerén hordozni. Számukra végtelen lesz a lehetőségek tárháza, és a nyár folyamán a szerelem is rájuk talál. Az égiek most nemcsak az új szerelem kialakulását fogják segíteni, a már meglévő párkapcsolatokra is jótékony hatással lesznek. Szinte varázsütésre megszűnnek a problémák, és harmónia veszi át a feszültség szerepét. A három igazán szerencsés csillagjegyre a jósnő külön is kitért: