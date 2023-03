Nagy rakás illegálisan lerakott szemét és lom bűzölög a rákospalotai játszótér előtt

Az Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota csoport tette közzé az egyik kerületi Facebook-csoportban, hogy halomban áll a szabálytalanul lerakott szemét és háztartási hulladék az Obsitos térnél a XV. kerületben. A poszt szerint az iskolával szemben, a játszótérhez vezető út előtt jelentek meg a zsákok, a bűzölgő háztartási szemét és a bontott anyagok, s minden, ami csak elképzelhető. A civil szervezet jelezte a szeméthalmot a Városüzemeltetési Osztály felé.

Halomban áll a szemét a XV. kerületi játszótér előtt Fotó: Facebook / Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

Hiába intézkedik az önkormányzat - a lakók kamerát akarnak

A hétvégén összegyűlt szemetet a megtett bejelentésre az önkormányzat eltakarította, pár napra rá azonban ismét megtelt lommal a játszótér bejárata. Az Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota civil szervezet szerint ez mindennapos a területen, amit a lakók és a játszótérre járó szülők is folyamatosan jeleznek. Az önkormányzat igyekszik azonnal intézkedni, a szemétkupac mégis újból és újból megjelenik. Ennek megelőzésére a civil szervezet és a lakosok és azt kérik a kerület vezetőségétől, hogy próbálják meg tetten érni a szabályszegőket és szereljenek fel térfigyelő kamerákat a helyszínre. Az egyik kommentelő szerint azonban van kamera a téren, de hiába.

Ez itt sajnos rendszeres. Többször bejelentettem már én is. Térfigyelő kamera is van a téren. Sok értelme nincs

– írta a hozzászóló helyi lakos.

Bár az Önkormányzat Képviselő-testületének időről-időre napirendjére kerülnek a köztisztasággal kapcsolatos kérdések, ezzel kapcsolatos jelentősebb megmozdulások, valamint a testületet alkotó pártok képviselőinek szemétszedési és hulladékfelszámolási akciói jellemzően a választások környékére esnek

– nyilatkozta lapunknak az Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota civil szervezet, akik szerint ezek a megmozdulások az önkormányzat részéről választói hangulatot és akaratot befolyásoló eszközök inkább.

„Egyre több közterületet figyel az Önkormányzat által telepített kamerarendszer és egyre több új járművel rendelkeznek a Rendészeti Osztály munkatársai, azonban az elköltött költségvetési forrásoknak kevés a gyakorlatban megmutatkozó elrettentő, tetten érő, kedvet elvevő hatása. A közpénz elköltésének leghatásosabb és a lakosság által legészrevehetőbb módozata a már lerakott hulladék közterekről történő önkormányzati elszállítása, amire jócskán van példa sajnos" - tették hozzá.

Visszatért a szemét másnapra, nem is akármilyen lomokkal Fotó: Facebook / Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

Több helyszínre is jellemző a szemetelés a XV. kerületben

A bűzölgő szemét már teljesen megtöltötte a játszótér bejárata környéki zöld földsávot is. A szél és az állatok széthordása miatt ráadásul az Obsitos tér parkjának zöld felülete is szennyezett szeméttel, de a téren található szelektív üveggyűjtők környéke is szemetes és tele van üvegszilánkokkal. Nem ez a környék azonban az egyetlen, ahol a XV. kerületben problémát okoz az illegális szemétlerakás. Az Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota csoport szerint valószínűleg kívülről jön az illegális szemétlerakás a külterületi részeken és a bekötő utak mentén, ami nem is meglepő lévén, hogy a XV. kerület peremkerület és autópálya vezet át rajta. Vannak azonban a lakosok közül is sokan, akik lerakják lomjaikat a kukák mellé.

Úgy gondolják a kerületi lakosok, hogy ha az illetékesek elszállítják a jellemzően üveg és fém hulladékot újrahasznosításra, el fogják majd vinni az ő háztartási szemetüket és lomjaikat is

- nyilatkozta a civil szervezet megkeresésünkre. A szemét elszállítása általában egy idő után meg is történik jelzésre, de addig akár utak mentén, akár játszóterek közelében szagolhatja és szemlélheti mindenki. Ilyen terület a Rákospalotai körvasút soron lévő gyűjtő környéke a Drégelyvár utcánál, valamint a Karácsony Benő parknál lévő is.

„Sok esetben a közterületi egyszerű, utcai gyűjtők környékére hordják kupacba a szemetet a lakosok. Nem érdekli őket, hogy az a szemetes éppen egy játszótér vagy egy park bejárata előtt van. Az sem érdekli őket, hogy a szemetük az állatok által vagy a szél által széthordásra kerül, fertőzve a környezetet, vagy éppen növelve a patkányok előfordulását a területen" - emelték ki.

Még a szelektív kukák mellett is raknak le oda nem illő szemetet a lakosok Fotó: Facebook / Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

Összefogás egy tisztább Rákospalotáért



A civil szervezet szerint a többséget zavarja a kerületben több helyen uralkodó, tarthatatlan állapot, ugyanis rengeteg reakciót kaptak a közösségi oldalra kirakott fotóikra.

Mi örülünk, hogy a lakosság ingerküszöbét még átlépi néhányak felelőtlen magatartása, így bízva a tömeges összefogás erejében tovább folytatjuk leveleink, jelzéseink, kameratelepítési igényünk nyilvános megosztásával a lakosság bevonását, a figyelem problémára való irányítását

– árulták el céljaikat a Metropolnak.

A téren játszótér és park is van, aminek bejáratát szemét csúfítja el Fotó: Facebook / Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota



Az Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota civil szervezet azt is elárulta lapunknak, hogy a XV. kerület lakóinak számos lehetősége van megfelelő helyen, szabályosan elhelyeznie a hulladékot.

„A XV. kerületben az FKF intézményeiben a Károlyi Sándor út 166. szám alatt működő hulladékudvarában speciális hulladékokat, a Zsókavár utca 67. szám alatt és a Szemléletformáló és Újrahasználati Központban is le lehet adni megunt tárgyakat, szemetet, sittet. A Pázmány Péter utcában méhtelep is működik. Mindezek gépjárművel és tömegközlekedéssel is elérhető lehetőségek" - részletezték a lehetőségeket.