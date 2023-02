A lakókra ömlik a szemét a XVIII. kerületben – Videó!

Egyszerűen áldatlan állapotok vannak. Az utóbbi időben sajnos a patkányok is megjelentek, ami szerintem egészségügyileg is veszélyes. Én ezt az összes létező fórumon bejelentettem: FKF, a városgazdák, minden fórumon fotóval dokumentáltam e-mailben. Az a válasz, hogy néha elviszik de aztán kezdődik elölről az egész. Ide valami hathatós segítség kéne! Volt, hogy leraktak egy csomó törött ablakot, tele volt üvegszilánkkal az út. Az egyik szomszédomnak az autógumija ki is hasadt.