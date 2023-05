„Menekültünk, de jött utánunk” – varjaktól féltik a gyerekeiket a budapesti játszótéren az anyukák

Gőzmozdony utcai játszótérnél egy dolmányos varjú fióka a földön ugrál ide-oda, nem tud még repülni, a szülők védik. Több embert is megtámadtak, többek között engem is. Hátulról nekirepült a tarkómnak. Egy idősebb hölgyre háromszor is rátámadtak