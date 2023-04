Kezdődik a varjúszezon! Emberre is simán rátámadnak a balhés madarak – Videó!

A dolmányos varjú egy nagytestű, mindenevő madár, amely kisebb állatokat és növényi eledelt is szívesen fogyaszt. Ráadásul a nagyvárosok kukáit is előszeretettel fosztja ki, ezért sok helyen varjúbiztos szemeteseket kellett telepíteni a budapesti közterekre. A szürke madár akár félméteresre is megnőhet, és egyre szemtelenebb, ugyanis nem ijed meg már az embertől sem, főleg ha a fiókáinak védelméről van szó.

A szemtelen madarak kifosztják a budapesti kukákat is /Fotó: Dobak Judit Piroska

Ahogy arról korábban írtunk már, a varjúszezon általában májusban szokott kezdődni, a dolmányos varjak fiókareptetésekor. Azonban a XIII. kerületben – ahol már korábban történtek varjútámadások – már most, áprilisban kikerült egy figyelmeztető tábla, amely felhívja a figyelmet rá, hogy „a fiókákat védő varjak” támadhatnak rá például a kutyasétáltatókra.

Figyelmeztetés a XIII. kerületben /Fotó: Facebook

A korábbi években több ijesztő támadás is történt

A XIII. kerületben 2021-ben egy férfi fejének repült neki minden előzmény nélkül egy „fekete vészmadár”. De korábban egy durva videó is felkerült a netre arról, ahogyan a rakparton nyugodtan bicikliző férfit több másodpercen keresztül „bántalmazza” egy madár tekerés közben.

Ráadásul ki ne emlékezne arra az incidensre, amikor egy XV. kerületi óvodában varjak egy csoportja támadt kisgyerekekre és az óvónénire. Itt végül a mentőszolgálat embereinek kellett ellátni a sérüléseket.

Az I. kerületben az utóbbi években annyira elszaporodtak a dolmányos varjak, hogy már az emberek kertjéből lopkodták a háziállatok eledelét. Emellett rendszeresen nekiszálltak a házak ablakainak, ezzel riadalmat keltve a fent élőkben. A madarak akcióinak az lett a következménye, hogy kitiltották őket a budai várból.

Felkutatták a fészkeiket és a költési idő után eltávolították azokat, illetve madárriasztó műsolymokat telepítettek a helyükre.

Mit tehetünk, hogyha egy varjú támad ránk

Lapunk korábban felkereste Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjét, aki hasznos tanácsokkal látta el olvasóinkat a dolmányos varjakkal kapcsolatban.

Lakott területen elsősorban a dolmányos varjak májusi fiókareptetésekor számíthatunk esetleg félelmet keltő madártámadásra. A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét. Ezekből az esetekből születnek aztán a »megmagyarázhatatlan« madártámadásokról beszámoló hírek

– árulta el akkor a szakember, aki hozzátette:

Kivédeni ezeket a varjútámadásokat nem lehet, mivel ez egy természetes viselkedése a madaraknak. Nem kell megijedni, szembe kell fordulni a madárral, rá kell kiabálni, ha van a kezünkben valami, oda kell csapni

– tanácsolta Orbán Zoltán a lapunknak.