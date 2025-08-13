160 éve hunyt el az anyák megmentője: ma rá emlékezünk

Rengetek édesanyát és gyermekét mentette meg azzal, hogy rájött, erőteljes kézmosást kell végezni a várandósok orvosi vizsgálata előtt. Ezért is lett az anyák megmentője Semmelweis Ignác.
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője 1865. augusztus 13-án hunyt el Bécsben, vagyis éppen ma 160 éve. Szülőháza ma az ő nevét viselő Orvostörténeti Múzeumnak ad otthont, de több egészségügyi intézmény is róla lett elnevezve. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre: erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Ez az eljárás végül rengeteg anya és gyermeke életét mentette meg.
Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a Föld népességének csaknem 15 százalékát kitevő balkezeseket. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet szentel a kereskedelem is a jelentős kisebbségnek: már több kifejezetten a számukra készült szerszámot és egyéb használati tárgyat lehet vásárolni.
1849 augusztusában, a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő Görgei Artúr majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt: vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Végül a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát és így véget ért az 1848-49-es szabadságharc. A Bohus-kastélyban írták alá a megadási okmányt. Görgey az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott.
1961. augusztus 13-án Berlint szögesdrót-kerítéssel választották ketté. A keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárták a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező, korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületen egyaránt. Két nappal később megkezdődött a berlini fal építése is.
Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilmsorozata 1997. augusztus 13-án debütált. A sorozat négy alsó tagozatos fiú (Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman, Kenny McCormick) és családtagjaik, valamint a többi városi lakos szürreális kalandjait mutatja be, akik a coloradói South Park kisvárosban élnek. A sorozat népszerűsége azóta is töretlen, legújabb évada például nemrég debütált.
A koponyeg.hu szerint szerdán perzselő napsütés és kánikulai meleg valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha fog lengedezni és csapadék sem várható.
Lezárják a XVI. kerületben a Thököly úton a HÉV-átjárót augusztus 13., szerda 23:00 és augusztus 19., kedd 05:00 óra között, emellett pedig a Pesti alsó rakpart is zárva lesz reggel 6-tól este 11-ig. A 155-ös és 156-os busz terelve közlekedik majd a Széll Kálmán tér és a Kútvölgyi lejtő között a Fácános tér felé ma üzemkezdettől egészen augusztus 31., vasárnap üzemzárásig. A 277-es busz szintén terelve közlekedik majd a Budapesti út és Nagyicce között ma 23:20-tól egészen augusztus 19., kedd 4:35-ig.
A pesti belváros egyik leghangulatosabb kertes kocsmájában is táncra perdülhetünk idén nyáron: augusztus 13-án moldvai csángó dallamok csendülnek majd fel a Pótkulcsban. A szervező Csenderítők a hangszertudásuk alapjait népzenei táborokban sajátították el, most pedig alig várják, hogy megtáncoltathassák a résztvevőket-olvasható az esemény leírásában.
