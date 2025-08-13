160 éve hunyt el az anyák megmentője: ma rá emlékezünk

Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője 1865. augusztus 13-án hunyt el Bécsben, vagyis éppen ma 160 éve. Szülőháza ma az ő nevét viselő Orvostörténeti Múzeumnak ad otthont, de több egészségügyi intézmény is róla lett elnevezve. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre: erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Ez az eljárás végül rengeteg anya és gyermeke életét mentette meg.

Semmelweis Ignác az anyák megmentője 160 évvel ezelőtt hunyt el. Fotó: Mediaworks archívum

Ma van a balkezesek világnapja

Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a Föld népességének csaknem 15 százalékát kitevő balkezeseket. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet szentel a kereskedelem is a jelentős kisebbségnek: már több kifejezetten a számukra készült szerszámot és egyéb használati tárgyat lehet vásárolni.

A világosi fegyverletétel is augusztus 13-án volt

1849 augusztusában, a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő Görgei Artúr majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt: vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Végül a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát és így véget ért az 1848-49-es szabadságharc. A Bohus-kastélyban írták alá a megadási okmányt. Görgey az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott.

A berlini fal elődjét is ezen a napon építették fel

1961. augusztus 13-án Berlint szögesdrót-kerítéssel választották ketté. A keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárták a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező, korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületen egyaránt. Két nappal később megkezdődött a berlini fal építése is.