160 éve hunyt el az anyák megmentője: ma rá emlékezünk

Rengetek édesanyát és gyermekét mentette meg azzal, hogy rájött, erőteljes kézmosást kell végezni a várandósok orvosi vizsgálata előtt. Ezért is lett az anyák megmentője Semmelweis Ignác.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 06:30
Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője 1865. augusztus 13-án hunyt el Bécsben, vagyis éppen ma 160 éve. Szülőháza ma az ő nevét viselő Orvostörténeti Múzeumnak ad otthont, de több egészségügyi intézmény is róla lett elnevezve. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre: erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Ez az eljárás végül rengeteg anya és gyermeke életét mentette meg.

Semmelweis Ignác az anyák megmentője 160 évvel ezelőtt hunyt el. Fotó: Mediaworks archívum

Ma van a balkezesek világnapja

Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a Föld népességének csaknem 15 százalékát kitevő balkezeseket. Napjainkban egyre nagyobb figyelmet szentel a kereskedelem is a jelentős kisebbségnek: már több kifejezetten a számukra készült szerszámot és egyéb használati tárgyat lehet vásárolni.

A világosi fegyverletétel is augusztus 13-án volt

1849 augusztusában, a magyar szabadságharc katonai összeomlása után az utolsó használható haderő Görgei Artúr majd 30 ezer főt számláló hadserege volt. Görgeinek nem sok választása maradt: vagy az osztrákok, vagy az oroszok előtt teszi le a fegyvert, vagy szélnek ereszti katonáit. Végül a magyar honvédség az orosz cárnak adta meg magát és így véget ért az 1848-49-es szabadságharc. A Bohus-kastélyban írták alá a megadási okmányt. Görgey az orosz cár közbenjárására kegyelmet kapott.

A berlini fal elődjét is ezen a napon építették fel

1961. augusztus 13-án Berlint szögesdrót-kerítéssel választották ketté. A keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárták a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező, korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületen egyaránt. Két nappal később megkezdődött a berlini fal építése is.

28 éve indult a South Park

Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilmsorozata 1997. augusztus 13-án debütált. A sorozat négy alsó tagozatos fiú (Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman, Kenny McCormick) és családtagjaik, valamint a többi városi lakos szürreális kalandjait mutatja be, akik a coloradói South Park kisvárosban élnek. A sorozat népszerűsége azóta is töretlen, legújabb évada például nemrég debütált.

Itt tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 12:00-18:00 óra között az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)
  • 12:00-17:30 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ismét rekkenő hőségre kell számítani

A koponyeg.hu szerint szerdán perzselő napsütés és kánikulai meleg valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha fog lengedezni és csapadék sem várható.

A BKK szerint ezek a változnak mától a közlekedésben

Lezárják a XVI. kerületben a Thököly úton a HÉV-átjárót augusztus 13., szerda 23:00 és augusztus 19., kedd 05:00 óra között, emellett pedig a Pesti alsó rakpart is zárva lesz reggel 6-tól este 11-ig. A 155-ös és 156-os busz terelve közlekedik majd a Széll Kálmán tér és a Kútvölgyi lejtő között a Fácános tér felé ma üzemkezdettől egészen augusztus 31., vasárnap üzemzárásig. A 277-es busz szintén terelve közlekedik majd a Budapesti út és Nagyicce között ma 23:20-tól egészen augusztus 19., kedd 4:35-ig.

Csángó táncház lesz a Pótkulcsban

A pesti belváros egyik leghangulatosabb kertes kocsmájában is táncra perdülhetünk idén nyáron: augusztus 13-án moldvai csángó dallamok csendülnek majd fel a Pótkulcsban. A szervező Csenderítők a hangszertudásuk alapjait népzenei táborokban sajátították el, most pedig alig várják, hogy megtáncoltathassák a résztvevőket-olvasható az esemény leírásában.

 

