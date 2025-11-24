Teljes sokk: alig jutott szóhoz a gyerek, amikor megtudta, ki az apja új felesége

Egy Reddit-felhasználó teljesen megdöbbent, miután rájött, hogy apja új felesége az a titokzatos nő, aki egykor tönkretette a szülei házasságát – írja a People. A posztban megemlíti, hogy szülei nyolc éve váltak el, akkor édesapja úgy tett, mintha senki más nem lenne számára, csupán tönkrement a házasság. Mára azonban fény derült mindenre!

Sokkolta, amikor megtudta, ki apja új felesége Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy családi partin derült fény a titokra. A bejegyzés írója őszintén mesélte el a részleteket a Redditen, beavatva mindenkit a hosszú éveken keresztül tartó családi konfliktusba. Elmondta, hogy egy barátja hívta félre és mondta el neki, hogy hihetetlen, hogy végre elvette az apja azt a nőt, akivel évekig titokban volt együtt. Egy ideig fel sem fogta, miről van szó, aztán rájött.

Lesokkolta, amikor megtudta az igazságot apja új feleségéről

Úgy mellbe vágott, mint egy vonat

– írta.

Az apja új felesége három éve a család része volt.

A poszt írója szerint az édesanyja mindig is sejtette, hogy az apja valakivel félrelép, de soha nem volt rá bizonyítéka.

Szembesítettem apámat, ő pedig csak annyit mondott: »Ez már egy másik élet volt. Engedd el!«

— írta a bejegyzés írója, majd hozzátette, hogy már egyikükre sem tud ugyanúgy nézni.

A hozzászólók támogatóak voltak, és rámutattak, hogy az apa igazságtalanul sodorta bele a gyereket a múltbeli hazugságaiba.

A szülők elfelejtik, hogy az egymásnak mondott hazugságok előbb-utóbb a gyerekeken csapódnak le. Nem te ástad elő a múltat — te mindvégig benne éltél

— írta egy kommentelő.