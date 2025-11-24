RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely Kristóf: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér

Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24.
Módosítva: 2025.11.24.
Gulyás Gergely Kristóf Tisza Sziget Magyar Péter Gerendai

"A mai KKVB ülésre jött be a Szigettel kötendő megállapodás. Az, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak.

Az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban.

Ja, és hab a tortán, hogy a Tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből. Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt mondtuk, hogy ezt kell elkerülni"

- írta meg Facebook-oldalán Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő, a Fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság

tagja.

 

