Gulyás Gergely Kristóf: Újabb bizonyíték, hogy Magyar Péter szava mit sem ér

"A mai KKVB ülésre jött be a Szigettel kötendő megállapodás. Az, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak.

Az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban.

Ja, és hab a tortán, hogy a Tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből. Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt mondtuk, hogy ezt kell elkerülni"

- írta meg Facebook-oldalán Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő, a Fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság

tagja.