Magyar Péter visszavonulót fújt: az országjárás egyik állomása kudarcba fulladt

„Mindössze a fővárosi tiszások lelkesedésén, és az utazások hatékony szervezésén múlott, hogy Magyar Péter Bátonyterenyén tartott utcafóruma nem fulladt teljes kudarcba” – számolt be róla a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza-szigetek koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó tag.

Még Magyar Péter is ledöbbent. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Még Magyar Péter is megdöbbent, hogy alig voltak helyiek fórumon az informátor állítása szerint - írja a Mandiner. - Ő is kénytelen volt belátni, hogy gyakorlatilag teljesen sikertelen volt az országjárás első állomása.

A forrás szerint a helyi Tisza-szigetek kudarcot vallottak az esemény szervezése és a mozgósítás terén. Véleménye szerint ez hatalmas arculcsapás lehetett a Tisza Párt elnökének, aki a történtek után betegségre hivatkozva „eltűnt a nyilvánosság elől”. A politikus lényegében ezzel úszta meg a fórumot.