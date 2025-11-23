Te is csinálod? Súlyos egészségügyi probléma lehet a vége ennek a gyakori szokásnak

Az életkor előrehaladtával a férfiak és a nők körében egyre súlyosabb egészségügyi probléma ütheti fel a fejét, ezért kiemelten fontos a rendszeres szűrővizsgálat, legalább évente egyszer. Egy friss kutatás szerint különösen a férfiak gyakran halogatják az egészségügyi vizsgálatokat, főleg az ünnepi időszak közeledtével, amikor a munka, a család és a készülődés miatt kevésbé helyezik előtérbe saját jóllétüket.

A legfrissebb kutatás szerint a férfiak egészségügyi probléma esetén nem, vagy alig keresnek fel szakembert / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Az elhúzódó egészségügyi probléma később súlyos következményekkel járhat

A felmérésben részt vevő férfiak 40%-a, aki korábban figyelmen kívül hagyta a problémákat, később komolyabb egészségügyi gondokkal szembesült. Az ünnepek alatt a férfiak ötöde kifejezetten kerüli az orvosi látogatást, hogy ne rontsa az ünnepi hangulatot, és 29%-uk szerint decemberben általában romlik az egészségi állapotuk. Az okok között szerepel a hideg idő miatt nehezebb mozgás (21%), a túlzott elfoglaltság (19%) és a bőséges étel-ital fogyasztás (18%) – írja a The Sun.

A férfiak 47%-a reméli, hogy a problémák maguktól megoldódnak, még kevesebb százalékuk viszont aggódik a diagnózis miatt, 26%-uk a kevés időt okolja, míg egyes meglátás szerint szégyelli a segítségkérést. A fiatalabb férfiak, a 18–24 évesek körében 44% hajlamos figyelmen kívül hagyni mentális egészségügyi problémáit, míg a 65 év felettiek sokkal kevesebb arányban.

Az ünnepi időszak tovább rontja az önmagukról való gondoskodást, mivel 23% ritkábban jár edzőterembe, 63% többet eszik, 40% többet iszik. Egy szakértő hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos, hogy a férfiak beszéljenek egészségügyi problémáikról, és gyors cselekvéssel sok esetben könnyen enyhíthetők a gondok.