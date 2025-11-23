RETRO RÁDIÓ

Te is csinálod? Súlyos egészségügyi probléma lehet a vége ennek a gyakori szokásnak

Borzasztó egészségügyi állapotba kerülhetnek azok a férfiak, akik halogatják az orvosi vizsgálatokat. A friss kutatás szerint az ünnepek közeledtével még rosszabb a helyzet.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.23.
egészségügyi hatások ünnepekre kutatás

Az életkor előrehaladtával a férfiak és a nők körében egyre súlyosabb egészségügyi probléma ütheti fel a fejét, ezért kiemelten fontos a rendszeres szűrővizsgálat, legalább évente egyszer. Egy friss kutatás szerint különösen a férfiak gyakran halogatják az egészségügyi vizsgálatokat, főleg az ünnepi időszak közeledtével, amikor a munka, a család és a készülődés miatt kevésbé helyezik előtérbe saját jóllétüket.

alt=A legfrissebb kutatás szerint s férfiak egészségügyi probléma esetén nem alig keresik fel a szakembert
A legfrissebb kutatás szerint a férfiak egészségügyi probléma esetén nem, vagy alig keresnek fel szakembert / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Az elhúzódó egészségügyi probléma később súlyos következményekkel járhat

A felmérésben részt vevő férfiak 40%-a, aki korábban figyelmen kívül hagyta a problémákat, később komolyabb egészségügyi gondokkal szembesült. Az ünnepek alatt a férfiak ötöde kifejezetten kerüli az orvosi látogatást, hogy ne rontsa az ünnepi hangulatot, és 29%-uk szerint decemberben általában romlik az egészségi állapotuk. Az okok között szerepel a hideg idő miatt nehezebb mozgás (21%), a túlzott elfoglaltság (19%) és a bőséges étel-ital fogyasztás (18%) – írja a The Sun.

A férfiak 47%-a reméli, hogy a problémák maguktól megoldódnak, még kevesebb százalékuk viszont aggódik a diagnózis miatt, 26%-uk a kevés időt okolja, míg egyes meglátás szerint szégyelli a segítségkérést. A fiatalabb férfiak, a 18–24 évesek körében 44% hajlamos figyelmen kívül hagyni mentális egészségügyi problémáit, míg a 65 év felettiek sokkal kevesebb arányban. 

Az ünnepi időszak tovább rontja az önmagukról való gondoskodást, mivel 23% ritkábban jár edzőterembe, 63% többet eszik, 40% többet iszik. Egy szakértő hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos, hogy a férfiak beszéljenek egészségügyi problémáikról, és gyors cselekvéssel sok esetben könnyen enyhíthetők a gondok.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
