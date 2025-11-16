Gondoltad volna? Ezeket a munkákat fenyegeti legkevésbé a mesterséges intelligencia
Manapság, a technológia fejlődésével, egyre több munkahely van veszélyben. Akadnak azonban olyan területek, ahol az emberek továbbra is előnyt élveznek a mesterséges intelligenciával szemben.
Manapság, ahogy a technológia egyre csak fejlődik, sokakat tölt el szorongással a gondolat, vajon mikor veszi át a mesterséges intelligencia az emberek helyét, és kezdik el emiatt felszámolni a munkahelyeket. A hírek szerint a mesterséges intelligencia világszerte akár 300 millió teljes munkaidős munkakört is érinthet, az új technológiák miatt pedig gyorsabban megváltoztathatja a munka világát, mint bármely más korábbi váltás. Ennek eredményeként természetes, ha valaki aggódik a szakmája lehetséges jövője miatt – ugyanakkor, nem minden munkahely van veszélyben.
A következő évtized rendkívül sikeres lehet azok számára, akik kreativitással, alkalmazkodóképességgel és együttérzéssel rendelkeznek: a targetjobs új kutatásai ugyanis feltárták, mely munkahelyeket váltja fel a legkisebb valószínűséggel a mesterséges intelligencia, és hogyan lehet jövőbiztossá tenni a karrierünket, mielőtt túl késő lenne.
Mely munkahelyeket veszélyezteti a mesterséges intelligencia?
Nem meglepő módon az adatbevitelt, az adminisztratív munkaköröket, az ügyfélszolgálatot és a technológiai munkákat magában foglaló szerepköröket a közeljövőben átveheti a mesterséges intelligencia, ezek ugyanis azok a munkakörök, amelyeket algoritmusként lehet megírni, ami azt jelenti, hogy az MI valószínűleg gyorsabban el tudja majd végezni őket.
Ha azonban az emberi ösztönökről, az erkölcsi ítélőképességről és az együttműködésről van szó, a mesterséges intelligencia nem tud versenyre kelni, így ha új állásra pályázol, érdemes olyan karrierekre összpontosítani, ahol a mesterséges intelligencia a leggyengébben teljesít.
Melyik öt munkahely van biztonságban a mesterséges intelligenciától?
A targetjobs azonosított bizonyos munkaköröket, amelyekhez olyan tulajdonságokkal kell rendelkezni, amiket a mesterséges intelligencia nem tud hitelesen utánozni. Ezek a következők:
Egészségügy és pszichológia
Bár a mesterséges intelligencia segíthet nekünk az adatelemzésben és a diagnosztikában, végső soron nem tudja utánozni az emberi megnyugtatást és az érzelmi megértést – itt az emberek kétségtelenül előnyt élveznek.
Oktatás és képzés
A mesterséges intelligenciát manapság egyre gyakrabban használják az osztálytermekben a tanárok megsegítésére, de azok, akik képesek ezt a technológiát az érzelmi intelligenciával ötvözni, valóban nagy szakértelmet kínálnak a fiatal elmék alakításában.
Kreatív iparágak
A mesterséges intelligencia ugyan remek ötletekkel tud előállni, az emberek azonban továbbra is előnyt élveznek, amikor az olyan szerepkörökről van szó, mint a történetmesélés, a tervezés, a tartalom és a reklám.
Szakmunkások
Az építők, mérnökök és villanyszerelők a jövőben is jól fognak boldogulni, mivel a mesterséges intelligencia nehezen tudja kezelni a kiszámíthatatlan, fizikai feladatokat. A mesterséges intelligencia ugyan képes megtanítani, hogy cseréljünk ki egy izzót, de nem tudja úgy használni az ítélőképességet, mint a képzett kereskedők.
Etikai és vezérelvű szerepkörök
Bár a mesterséges intelligenciának számos iparágban helye van, a szabályozás, az elvalapú vezetés és a jog területén dolgozó szakembereknek fontos szerepük van annak biztosításában, hogy felelősségteljesen használják, ami azt jelenti, hogy továbbra is szükség van az emberekre.
Milyen fő előnnyel bírnak az emberek a mesterséges intelligenciával szemben?
Ha új állást keresel, érdemes szem előtt tartani, hogy az embereknek van egy kulcsfontosságú készségük: a rugalmasság.
Azok, akik képesek kombinálni a mesterséges intelligencia műveltségét az alapvető emberi készségekkel, a leginkább foglalkoztathatók
– magyarázta el a targetjobs.
Tehát, ha képes vagy ötvözni a mesterséges intelligencia általi ismereteket az emberi készségeiddel, akkor nincs miért aggódnod.
Hogyan teheted „jövőbiztossá” a karrieredet a mesterséges intelligencia ellen?
A targetjobs megosztott néhány fontos tanácsot is a mesterséges intelligencia jövőbeli kezelésével kapcsolatban:
- A szociális készségek megduplázása
- Az MI-eszközökkel dolgozunk, nem pedig ellenük
- Készségek diverzifikálása
- Befektetés az egész életen át tartó tanulásba
- Tudatos hálózatépítés
- Az érzelmi intelligencia fejlesztése
