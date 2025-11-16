Gondoltad volna? Ezeket a munkákat fenyegeti legkevésbé a mesterséges intelligencia

Manapság, ahogy a technológia egyre csak fejlődik, sokakat tölt el szorongással a gondolat, vajon mikor veszi át a mesterséges intelligencia az emberek helyét, és kezdik el emiatt felszámolni a munkahelyeket. A hírek szerint a mesterséges intelligencia világszerte akár 300 millió teljes munkaidős munkakört is érinthet, az új technológiák miatt pedig gyorsabban megváltoztathatja a munka világát, mint bármely más korábbi váltás. Ennek eredményeként természetes, ha valaki aggódik a szakmája lehetséges jövője miatt – ugyanakkor, nem minden munkahely van veszélyben.

Ezek a munkahelyek biztonságban vannak a mesterséges intelligenciától?

Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

A következő évtized rendkívül sikeres lehet azok számára, akik kreativitással, alkalmazkodóképességgel és együttérzéssel rendelkeznek: a targetjobs új kutatásai ugyanis feltárták, mely munkahelyeket váltja fel a legkisebb valószínűséggel a mesterséges intelligencia, és hogyan lehet jövőbiztossá tenni a karrierünket, mielőtt túl késő lenne.

Mely munkahelyeket veszélyezteti a mesterséges intelligencia?

Nem meglepő módon az adatbevitelt, az adminisztratív munkaköröket, az ügyfélszolgálatot és a technológiai munkákat magában foglaló szerepköröket a közeljövőben átveheti a mesterséges intelligencia, ezek ugyanis azok a munkakörök, amelyeket algoritmusként lehet megírni, ami azt jelenti, hogy az MI valószínűleg gyorsabban el tudja majd végezni őket.

Ha azonban az emberi ösztönökről, az erkölcsi ítélőképességről és az együttműködésről van szó, a mesterséges intelligencia nem tud versenyre kelni, így ha új állásra pályázol, érdemes olyan karrierekre összpontosítani, ahol a mesterséges intelligencia a leggyengébben teljesít.



Melyik öt munkahely van biztonságban a mesterséges intelligenciától?

A targetjobs azonosított bizonyos munkaköröket, amelyekhez olyan tulajdonságokkal kell rendelkezni, amiket a mesterséges intelligencia nem tud hitelesen utánozni. Ezek a következők:

Egészségügy és pszichológia

Bár a mesterséges intelligencia segíthet nekünk az adatelemzésben és a diagnosztikában, végső soron nem tudja utánozni az emberi megnyugtatást és az érzelmi megértést – itt az emberek kétségtelenül előnyt élveznek.