Gondoltad volna? Ezeket a munkákat fenyegeti legkevésbé a mesterséges intelligencia

Manapság, a technológia fejlődésével, egyre több munkahely van veszélyben. Akadnak azonban olyan területek, ahol az emberek továbbra is előnyt élveznek a mesterséges intelligenciával szemben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 12:00
Módosítva: 2025.11.16. 12:17
technológia veszély munkakör mesterséges intelligencia munkahely

Manapság, ahogy a technológia egyre csak fejlődik, sokakat tölt el szorongással a gondolat, vajon mikor veszi át a mesterséges intelligencia az emberek helyét, és kezdik el emiatt felszámolni a munkahelyeket. A hírek szerint a mesterséges intelligencia világszerte akár 300 millió teljes munkaidős munkakört is érinthet, az új technológiák miatt pedig gyorsabban megváltoztathatja a munka világát, mint bármely más korábbi váltás. Ennek eredményeként természetes, ha valaki aggódik a szakmája lehetséges jövője miatt – ugyanakkor, nem minden munkahely van veszélyben.

Ezek a munkahelyek biztonságban vannak a mesterséges intelligenciától? 
Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

A következő évtized rendkívül sikeres lehet azok számára, akik kreativitással, alkalmazkodóképességgel és együttérzéssel rendelkeznek: a targetjobs új kutatásai ugyanis feltárták, mely munkahelyeket váltja fel a legkisebb valószínűséggel a mesterséges intelligencia, és hogyan lehet jövőbiztossá tenni a karrierünket, mielőtt túl késő lenne. 

Mely munkahelyeket veszélyezteti a mesterséges intelligencia?

Nem meglepő módon az adatbevitelt, az adminisztratív munkaköröket, az ügyfélszolgálatot és a technológiai munkákat magában foglaló szerepköröket a közeljövőben átveheti a mesterséges intelligencia, ezek ugyanis azok a munkakörök, amelyeket algoritmusként lehet megírni, ami azt jelenti, hogy az MI valószínűleg gyorsabban el tudja majd végezni őket.

Ha azonban az emberi ösztönökről, az erkölcsi ítélőképességről és az együttműködésről van szó, a mesterséges intelligencia nem tud versenyre kelni, így ha új állásra pályázol, érdemes olyan karrierekre összpontosítani, ahol a mesterséges intelligencia a leggyengébben teljesít.
 

Melyik öt munkahely van biztonságban a mesterséges intelligenciától?

targetjobs azonosított bizonyos munkaköröket, amelyekhez olyan tulajdonságokkal kell rendelkezni, amiket a mesterséges intelligencia nem tud hitelesen utánozni. Ezek a következők:

 

Egészségügy és pszichológia

Bár a mesterséges intelligencia segíthet nekünk az adatelemzésben és a diagnosztikában, végső soron nem tudja utánozni az emberi megnyugtatást és az érzelmi megértést – itt az emberek kétségtelenül előnyt élveznek.

 

Oktatás és képzés

A mesterséges intelligenciát manapság egyre gyakrabban használják az osztálytermekben a tanárok megsegítésére, de azok, akik képesek ezt a technológiát az érzelmi intelligenciával ötvözni, valóban nagy szakértelmet kínálnak a fiatal elmék alakításában.

 

Kreatív iparágak

A mesterséges intelligencia ugyan remek ötletekkel tud előállni, az emberek azonban továbbra is előnyt élveznek, amikor az olyan szerepkörökről van szó, mint a történetmesélés, a tervezés, a tartalom és a reklám.
 

Szakmunkások

Az építők, mérnökök és villanyszerelők a jövőben is jól fognak boldogulni, mivel a mesterséges intelligencia nehezen tudja kezelni a kiszámíthatatlan, fizikai feladatokat. A mesterséges intelligencia ugyan képes megtanítani, hogy cseréljünk ki egy izzót, de nem tudja úgy használni az ítélőképességet, mint a képzett kereskedők.
 

Etikai és vezérelvű szerepkörök

Bár a mesterséges intelligenciának számos iparágban helye van, a szabályozás, az elvalapú vezetés és a jog területén dolgozó szakembereknek fontos szerepük van annak biztosításában, hogy felelősségteljesen használják, ami azt jelenti, hogy továbbra is szükség van az emberekre.

 

Milyen fő előnnyel bírnak az emberek a mesterséges intelligenciával szemben?

Ha új állást keresel, érdemes szem előtt tartani, hogy az embereknek van egy kulcsfontosságú készségük: a rugalmasság. 

Azok, akik képesek kombinálni a mesterséges intelligencia műveltségét az alapvető emberi készségekkel, a leginkább foglalkoztathatók

– magyarázta el a targetjobs.

Tehát, ha képes vagy ötvözni a mesterséges intelligencia általi ismereteket az emberi készségeiddel, akkor nincs miért aggódnod.

Hogyan teheted „jövőbiztossá” a karrieredet a mesterséges intelligencia ellen?

A targetjobs megosztott néhány fontos tanácsot is a mesterséges intelligencia jövőbeli kezelésével kapcsolatban:

  1. A szociális készségek megduplázása
  2. Az MI-eszközökkel dolgozunk, nem pedig ellenük
  3. Készségek diverzifikálása
  4. Befektetés az egész életen át tartó tanulásba
  5. Tudatos hálózatépítés
  6. Az érzelmi intelligencia fejlesztése
     

(Via)

 

