Kiderült: ezeknek a munkahelynek a helyét átviszi a mesterséges intelligencia a következő években

Általában, amikor a gépek felemelkedésére és életmódunk megsemmisítésére gondolunk, olyan képek jutnak eszünkbe, mint a Terminátor és egy kegyetlen, érzéketlen robot, aki emberi koponyákat tapos.

Ezeknek a munkahelynek a helyét átviszi a mesterséges intelligencia a következő években Fotó: GamePixel / Shutterstock

Mivel azonban a világ nem durranással, hanem sírás-rívással fog véget érni, talán inkább az illik, hogy az AI úgy fog minket kiirtani, hogy elvészi a munkánk, és mindannyian tönkre fogunk menni. Sok munkahely az AI-t kedvenc új játékukként kezeli, miközben kitalálják, hogyan lehetne a legjobban kihasználni, és sok ötletük arra épül, hogyan lehetne rávenni a számítógépet, hogy elvégezze az munkánkat, így nem kell tovább embereket alkalmazniuk.

Természetesen vannak problémák az emberi munkaerő megszüntetésével. Az AI-nak még sok fejlesztésre van szüksége, és az emberek "kiiktatása" azzal a reménnyel, hogy a technológia nélkülük is elvégezheti a munkájukat, máris kínos helyzeteket teremtett néhol, amikor rájöttek, miért van szükség emberekre a dolgok elvégzéséhez.

A Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) új kutatása szomorú olvasmány volt, mivel kiderült, hogy minden hatodik munkáltató (17 százalék) azt várja, hogy a következő évben munkahelyeket szüntet meg, és azokat AI-val helyettesíti.

Íme, ezek a munkahelyek, ahol a legvalószínűbb a létszámleépítés:

Adminisztrátor

A vállalkozások a legnagyobb létszámleépítést az irodai, adminisztratív és alsó vezetői pozíciókban várják, mivel a munkáltatók 62 százaléka úgy véli, hogy az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársakat elbocsátják, hogy helyet csináljanak az AI-nek.

Vezetői és értékesítési csapatok

A következő a sorban a vezetők, 28 százalékuk számol azzal, hogy leépít néhány embert ebből a rétegből, míg 27 százalékuk úgy véli, hogy az értékesítési és szolgáltatási csapatokat fogják leépíteni, és a mesterséges intelligenciát fogják bevetni a hiányzó munkaerő pótlására.

Fizikai munka

A munkahelyek alig egynegyede (23 százalék) számít arra, hogy az AI miatt csökkenni fog a képzettséget nem igénylő vagy alacsony képzettségű kézi munkások száma. 13 százalékuk a képzett fizikai munkások elbocsátását tervezi, bár ez egy olyan feladat, amelyet az mesterséges intelligencia és a robotika eddig nehezen tudott ellátni, míg minden tizedik vállalkozás a művezetők és felügyelők mesterséges intelligenciával való felváltását tervezi.