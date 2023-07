„Nincs Isten áldása ezen a WC-n” – jelentette ki Horváth Csaba 2022-ben arról a közterületi illemhelyről, amit 2019-ben zuglói polgármestersége alatt Karácsony Gergely építtetett meg, de azóta sem működött még egy napot sem. A Pillangó parki közvécé ügye már évek óta tart, és egyelőre az sem látszik, mikor oldódhat meg kielégítően. A polgármester tavaly azt ígérte, hogy tavasszal mindenképpen megnyílik, de ez továbbra sem történt meg; a Pillangó parki lakók aláírásokat gyűjtenek a megnyitása ellen, mert azt állítják, hogy rosszul van bekötve, a parkot használók pedig türelmetlenül várják, hogy végre ne a bokorba kelljen járniuk. A 2019-ben telepített illemhely állapota pedig egyre romlik, deszkáit koptatja az időjárás, miközben ember be nem tette még oda a lábát, hogy könnyítsen magán.

2019 óta még egy pillanatra sem nyíltak ki a Pillangó parki közvécé ajtajai. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Egy percet sem üzemelt még

Már a Metropolban is többször foglalkoztunk azzal a közterületi illemhellyel, amely a Pillangó park felújításakor létesült Zuglóban, még Karácsony zuglói polgármestersége idején. A WC, amely eddigi fennállása alatt még egyszer sem üzemelt, eredetileg pénznyelő automataként funkcionált. Minek után semmi sem jelezte, hogy üzemen kívül van és elfogadta a pénzt, rengetegen beledobták az érmét, majd csalódottan tapasztalták, hogy bejutni már nem tudnak, de a forintjaikat sem kapják vissza. Ez a probléma azóta már megoldódott, na nem úgy, hogy üzemelni kezdett a vécé, hanem úgy, hogy kikerült rá az "üzemen kívül" felirat, a pénznyelőket pedig leszerelték róla.

Miheller Mónika is a parkban lakik, ők aláírást gyűjtöttek a közvécé megnyitása ellen. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Elvitte a pénzt a kivitelező

Tavaly októberben aztán többen nekiszegezték a kérdést Horváth Csabának, Zugló polgármesterének, hogy mikor nyílik ki végre a Pillangó parki játszótér melletti közvécé. A szülők ugyanis arra panaszkodtak, hogy a játszóteret használó gyerekek a bokorba járnak pisilni jobb híján. Ekkor derült ki hogy a vécé eredeti kivitelezője nemes egyszerűséggel lelépett a pénzzel a munka elvégzése nélkül. „A probléma sajnos prózaibb, a kivitelező nem szállította le a működtető elektronikát és elérhetetlenné vált úgy, hogy soha nem adta át működőképesen. Előtte az ELMŰ két év alatt körülbelül nyolcszor kért újabb és újabb aláírásokat a bekötéshez. Most próbálunk egy másik vállalkozót találni, aki nem teszi/lopja el a pénzt a munka elvégzése nélkül. Így néhány év távlatából nincs “Isten áldása” ezen a WC -n. Most úgy áll, hogy tavaszra mindenképp kész lesz és használatba kerül, de a WC-s néni probléma is még vitatandó. A WC alapvetően érmés automata használatú, de kérdéses a napi tisztasági amortizáció mértéke, hogy mennyire tudunk majd vigyázni rá. Azon vagyunk, hogy üzemszerűen jó megoldást találjunk!” - írta Horváth Csaba a Zuglóiak fórumán.

Horváth Csaba azt írja, hogy a kivitelező lépett le a pénzzel. Fotó: Facebook

A közvécé bekötése sem tiszta

A zuglói polgármester ígérete azóta sem teljesült. Az egyik tábor mérges és várja, hogy végre megnyíljon a közvécé, a környéken élő lakók azonban a megnyitás ellen gyűjtik a petíciót. Ők ugyanis azon az állásponton vannak, hogy a közterületi illemhelyet hibásan kötötték be, ezért a beüzemelése után irtózatos bűz fogja elönteni a környéket. Erről Miheller Mónikával beszélgettünk a Pillangó parkban. A kétgyermekes anyuka a szívén viseli a környezet sorsát, 2019-ben többekkel razziázni is kijárt a parkba, amikor drogosok és csövesek jelentek meg. Mónika most arról számolt be a Metropolnak, hogy 667 aláírást gyűjtöttek össze az illemhely megnyitása ellen.

Ennyire van közel a közvécé a lakóházhoz. Fotó: Szabolcs László / Metropol

Szerintük ugyanis az esővíz elvezető csatornába kötötték be a vécét, és nem a szennyvízcsatornába. A zuglói önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek szerint azonban ilyesmiről szó sincs, a kerületben ugyanis egyesített rendszerű közcsatorna van, ami egyidejűleg szolgálja csapadékmentes időszakban a szennyvíz-, csapadékos időszakban pedig az összegyülekező csapadékvíz elvezetését is. A lakók szerint azonban a Pillangó parknak ezen a részén elválasztott rendszerű szennyvízelvezetés van, és ragaszkodnak ahhoz, hogy szabálytalanul, egy, a lakóházaktól mindössze 20 méterre lévő esővíz elvezetőbe kötötték bele a köztéri vécét, így ha az egyszer majd működésbe lép, fekáliaszag fogja elárasztani a környéket. A szakhatóságok válaszai azonban azt tartalmazzák, hogy a közvécét szabályosan, egyesített rendszerű közcsatornára kötötték rá - ez pedig szakmai kérdés, tehát hinnünk kell nekik.

Mi lesz veled Pillangó parki közvécé?

Horváth Csaba májusban egy lakónak azt írta, elhárultak az akadályok a Pillangó parki közvécé megnyitása előtt. „A Pillangó parkban épített WC megnyitását a környéken élők hosszú ideje szorgalmazzák. Amint azt már a közösségi oldalon olvashatta, a közelmúltban sikerült minden akadályt elhárítani, ami mindeddig a park használhatóságát, a környék közterületeinek komfortját növelő konténer megnyitását akadályozta. Az Ön által leírtakkal kapcsolatban szeretném tájékoztatni, hogy a hamarosan megnyíló WC-konténer a legközelebbi lakóépülettől (Pillangó park 12/A-12/D) több mint 30 méteres távolságban helyezkedik el. Amint arról Önt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2019. június 19-én kelt levelében is tájékoztatta, a WC-konténer szennyvízvezetéke az egyesített rendszerű közcsatornára csatlakozik, teljesen szabályosan. Az így elvezetett szenny- és csapadékvíz a gyűjtőcsatorna-hálózaton keresztül az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre jut, ahonnan tisztítva, a minőségi előírásokat maximálisan betartva, szigorú ellenőrzést követően kerül a Dunába” – írta a polgármester. A május 11-ei keltezésű levél óta azonban kettő hónap telt el, az illemhely ajtajai pedig július 11-én még zárva voltak, mindössze egy papírlapra biggyesztett kiírás tájékoztatott arról, hogy a budi használaton kívül van. Hogy mikor nyílik meg, és annak majd ki örül és ki nem, az a jövő titka.