Zugló megnyitná Karácsony botrányos Pillangó parki közvécéjét, jön a fekáliaszag?

"Újabb bizonyítványa ez annak, hogy Karácsony Gergely még egy WC megépítésére is teljesen alkalmatlan"–mondta el a Metropolnak Borbély Ádám zugló fideszes képviselője, miután kiderült: a baloldali többségű önkormányzat merész terveket dédelget: megnyitná azt a Karácsony nevéhez kötődő botrányos közvécét, amelyet a főpolgármester még Zugló vezetése idején épített meg, de azóta is zárva van. Műszakilag ugyanis rosszul kivitelezték, a szennyvízcsatorna helyett az esővízcsatornára kötötték. Amennyiben Karácsony "hagyatékát" Horváth Csabáék üzembe helyezik, állandó fekáliaszag lesz a környéken... Úgy tűnik a főpolgármesternek gyengéje a toalett építés (is), a Blaha Lujza tér átadásakor szintén leszerepelt, egy működésképtelen közvécével...

A 2019-ben nagy csinnadrattával átadott, felújított Pillangó park 700 millióba került. Ám az itt átadott vécék ajtajai sosem nyíltak ki Fotó: Metropol

Borbély Ádám közösségi oldalán megmutatta a lakásfenntartó szövetkezet elnökének levelét, aki szerint szabálytalanul, közműegyeztetés nélkül kötötték be az esővízcsatornába a szennyvizet. De véleménye szerint legalább ekkora probléma, hogy a szárazvezetékbe bekötött vizesblokk megnyitása a környéken élőknek orrfacsaró bűzt fog okozni. Az ügyet nyilvánosságra hozó fideszes politikus úgy kommentálta a fejleményeket, hogy "Tarlós István metrót épített, Karácsony egy WC-t sem tud".

A Pillangó parkban lévő illemhely helyzetét a mai napig nem rendezte a baloldali vezetésű önkormányzat. Három éve napirend előtti felszólalásban kértük a polgármestert arra, hogy a lakossági igényeknek megfelelően intézkedjen a tízemeletes lakóházak ablaka alá telepített, műszaki okokból már 5 éve használaton kívüli WC áthelyezéséről. Mint ismert, az előző városvezetés majd egymilliárdos parkfejlesztése nem vette figyelembe a helyiek kérését, és a nagy területű parkban a lakóházak közvetlen közelébe helyezte az illemhelyiséget is

– mondta. Hozzátette: "A zuglói Pillangó Park felújítása és az ott lévő WC és pelenkázó 700 millióba került. Bár Karácsony Gergely 2019-ben nagy csinnadratta közepén adta át a kerületieknek a megújult parkot, a WC és a pelenkázó azóta is zárva van. Sőt, több botrány is volt a projekt körül."

Karácsony Gergely később úgy fogalmazott: "Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...), tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni" - vallotta be akkor Fotó: Nagy Zoltán

Már a pályázat kiírásánál is több furcsaság felmerült a park megújítása kapcsán

Nagy port kavart anno a sajtóban, hogy a közbeszerzést eleve úgy írták ki Karácsonyék, hogy csak egyetlen konzorcium felelt meg az elvárásoknak. A nevezett konzorcium korábban már 3 milliárdért dolgozott Zuglónak, tehát ismert, "baráti cég volt". Ráadásul menet közben 70 millióval emelték a közbeszerzés összegét. Később a megújult park ünnepélyes átadása után sem volt zökkenőmentes. A Ripost 2019 őszén, nem sokkal utána készített fotókat arról, amint a Pillangó parkot több helyen méteres parlagfű csúfítja, gazdátlan volt az egész. Úgy látszik Karácsony Gergelyéknek csak addig volt érdekes, amíg átadhatták a parkot a sajtó részvételével...

Karácsony WC-je csak legombolta a járókelőket Fotó: Metropol

A WC szabályos pénznyelőként működött évekig

Két évvel később a Metropol is megnézte a hírhedt Pillangó parki vécét. A helyiek felháborodásának okát megtapasztalhattuk, hiszen amikor megpróbáltunk bejutni a a közvécébe, akkor elnyelte a pénzt, de az ajtó nem nyílt ki. Ráadásul a pelenkázásra fenntartott helyiség pénzbedobó rekesze tele volt elnyelt éremmel. Úgy tűnik, sok játszótéri anyuka sétált bele abba a csapdába, hogy megpróbált bejutni a számukra közpénzből épített illemhelyiségbe...

Önkormányzati rendészek költöztek volna be a tervek szerint ebbe a bódéba, az ablakon keresztül azonban az átadást követő második évben is lehetett látni, hogy rendszeres működés nincs a helyiségben Fotó: Metropol

Karácsony megígérte, de mégsem őrzik a parkot

Karácsony Gergely zuglói polgármestersége alatt, még 2018-ban született a döntés, hogy a park közbiztonságának javítása érdekében rendészeti irodát alakítanak ki a parkban. A biztonság csak ígérgetés szintjén valósult meg. A bódé évekig be sem volt rendezve. Ez is csak egy ígéret volt... Borbély Ádám fideszes képviselő akkor elmondta azt is, hogy a rendészeti jelenlétre nagy szükség volt akkor ott. 2010-ben, miután a Fidesz átvette a kerületet, a Pillangó park és a Fogarasi út sarkától 50 méterre egy mobil rendőrőrsöt helyezett el. Ez visszatartó erővel bírt, a környéken a fokozódó bűnözés csökkent, azonban Karácsony Gergelyék ezt felszámolták. "Amikor ezután a helyiekben folyamatosan félelmet keltő Hős utcai drogosok elkezdték birtokba venni a parkot, Zugló baloldali vezetésének mindössze egy üres konténerre futotta"–hangsúlyozta a kormánypárti zuglói politikus.

Az eredeti tervekben szereplő 103 négyzetméteres WC-blokk helyett, Karácsonyék végül egy egyszemélyes mono típusú WC-t helyeztek el a tér Márkus Emília utcai felén Fotó: Facebook

Karácsony Gergely a Blaha Lujza tér WC-jével is befürdött

A főpolgármester a tér ünnepélyes átadója után sebtiben visszatért a tér sarkába, hogy egy meghitt képet készítsen a nyilvános vécével. A kötelező „lakájmédiázással” körített büszkélkedő szelfihez a főpolgármester ezt írta a Facebookon:

„A Fidesz és csatolt médiája szerint a Blaha Lujza tér felújítása újabb bizonyítéka annak, hogy mennyire dilettáns vagyok. A legfontosabb érvük az volt, hogy kihagytuk a tervekből a nyilvános WC-t. Ez alkalomból szeretném Önöknek bemutatni a megújuló Blaha gyönyörű, 21. századi, akadálymentes nyilvános illemhelyét, amelyet hamarosan üzembe is helyezünk.” Ezáltal kiderült, hogy az eredeti tervekhez képest egyéves csúszással átadott Blahán a nyilvános WC még mindig nem működött...