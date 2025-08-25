Ekkora buktát még nem látott Las Vegas! – Videó

Nem egy, de mindjárt két házasság ért véget, amikor egy férfi Las Vegas-i utazása nem várt fordulatot vett. Mindent eltervezett, csak azt nem, hogy a felesége rájön a hűtlenségére és kőkemény bosszút áll.

Két hűtlen bukott le egyszerre: ekkora buktát még nem látott Las Vegas! (Fotó: Pexels/Pixabay – Képünk illusztráció)

Egy amerikai férfi megcsalta a feleségét, ám a nő rájött a hűtlenségre és elhatározta, hogy megtervezi a tökéletes bosszút. A férfi közölte az asszonnyal, hogy elutazik kikapcsolódni Las Vegasba – természetesen nem vele, hanem a szeretőjével. A feleség nem ellenkezett, hanem akcióba lendült. Kiderítette: férje szeretője házasságban él. Fel is vette a kapcsolatot a nő férjével, és miután mindent elmondott neki, döntés született. A megcsalt nő és férfi repülőre szállt és a Las Vegas-i repülőtér csomagkiadójánál szembesítette a két hűtlent tettével, annak súlyával és következményeivel. A két, izgatott szerető mit sem sejtve ment a poggyászokért, ám nemcsak a bőröndöket találta meg, hanem a két megcsalt házastársat is...

A közösségi médiában Tiffanyként bemutatkozó feleség a teljes történetet videóra vette, és megosztotta a TikTokon, ahol futótűzként terjed a történet. Természetesen az eset után mindkét házasság véget ért – írja a life.hu.