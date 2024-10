Ferencváros: Baranyi Krisztina magát építi, nem a várost

Baranyi Krisztinát a személyes bosszú vezérli, és nem csak bennünket, ellenzéki képviselőket, hanem saját szövetséges képviselőinek jogait is csorbította, amire eddig nem csak hogy Ferencvárosban, de más kerületek vagy városok esetében sem volt példa. Innentől kezdve a testületi ülések úgy fognak lezajlani, hogy az ellenzéki képviselők kérdeznek, erre szakmait nem, csak személyeskedő válaszokat kapnak majd Baranyitól, aki közben a saját képviselőit is irányítja, hiszen az ő jogaikat is korlátozta. Ez azt jelenti, hogy nem csak tőlünk, hanem saját képviselőitől is fél