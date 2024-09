Gyermekbántalmazás Ferencvárosban: újrázhat az igazgató, aki nem vizsgálta ki, mi történhetett az egyik óvodában?

Az ügy azért is érdekes, mert a baloldali vezetésű Ferencvárosi Önkormányzat által többször is meghirdetett állásra rajta kívül csupán egy ember jelentkezett, aki menet közben eddig rejtélyes okokból visszalépett a pályázattól. Így könnyen újrázhat a jelenlegi megbízott vezető. Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint ez azért is felháborító, mert az önkormányzathoz beérkezett és az egyik óvodát érintő szülői panaszokat nem vizsgáltatta ki ígérete ellenére sem Baranyi Krisztina polgármester, sem a nevezett Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (FESZGYI) szakirányú minősítés nélküli vezetője, pedig a névtelenségbe burkolózó szülők szerint ebben az oviban verbális és lelki gyerekbántalmazás zajlik...

Baranyi Krisztina polgármester korábban ígéretet tett, hogy kivizsgáltatja a gyerekbántalmazás gyanúját a ferencvárosi intézményben (Fotó: Bruzák Noémi)

A csütörtöki testületi ülésen nem sikerült megszavaztatni a vezetőt. Egyértelművé vált, hogy majd az októberben felálló megválasztott új képviselőtestület, amely Baranyihoz lojálisabb, újratárgyalja az ügyet, hogy harmadszor is meghirdethessék az állást... Ezt maga Baranyi Krisztina is megerősítette azzal a kirohanásával, amelyben jelezte a képviselők felé, hogy megvétózza a neki nem tetsző elutasító döntésüket, és az új testület elé viszi majd az ügyet.

Gyurákovics Andrea szerint erős a gyanú, hogy addig pályáztatja Baranyi az állást, amíg a jelenlegi igazgató meg nem kapja azt.

Ferencvárosban nyoma sincs a «tiszta kéz» elvének, az átláthatóságnak és a jogszabályi feltételeknek. Ez előrevetíti az elkövetkező 5 év működését is, pontosan ezt példázza az, hogy mindent elkövet Baranyi Krisztina és csapata azért, hogy a jelenlegi intézményvezető kapja meg az állást. Mint ismert, idén már másodszorra hirdeti meg az önkormányzat a betöltendő pozícióra szóló pályázatot. Az elsőt ugyanis érvénytelenítették, erre egyébként ketten jelentkeztek, köztük a jelenlegi igazgató, aki azonban nem tudott felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot felmutatni. Ezt követően hirdették meg másodszorra a kiírást, itt már csak a jelenlegi igazgató adta be pályázatát, a korábbi másik fél rejtélyes okok miatt elállt. Érdekes módon az intézményvezető mostanra tudta igazolni felsőfokú végzettségét, de továbbra sem rendelkezik vezetői gyakorlattal és szakmai minősítéssel, ami pályázati feltétel és jogszabályi előírás

– mondta a Metropolnak a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, aki kitért arra is, hogy „információink szerint összeférhetetlenség is fennállt korábban a megbízott igazgató körül, hiszen úgy végezte munkáját egy ideig, hogy a felesége is a cégnél dolgozott”.