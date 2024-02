Életveszélyessé vált bérházak: Baranyi Krisztinát sarokba szorították

Nagyot fordult a világ Ferencvárosban, a helyi baloldal megszavazta a Fidesz-KDNP javaslatát, Baranyi Krisztina viszont nem szavazta meg a Drégely utca 12. és Haller utca 54. alatt lévő bérházak kiürítését. A kormánypárti frakció javaslata alapján még idén elköltöztetik a bérlőket, hogy végre emberhez méltó körülmények között élhessenek. A Metropol írt arról, hogy baleset-, sőt néhol életveszélyes körülmények között kénytelenek élni a ferencvárosi bérlők.

Baranyi Krisztina ígérete ellenére sem számolta fel a bérházak katasztrofális állapotát, csak pazarlóan toldozgatott-foldozgatott Fotó: Metropol

A közelmúltban összeugrott a baloldal Ferencvárosban. Baranyi Krisztina polgármester javaslatai sorra elbuktak. Szövetségesei szerint ennek nem politikai oka van, hanem a szakmaiság hiánya. Baranyi és a baloldal gyakorlatilag 2019 óta nem folytatta a kerületi tömbrehabilitációt, a borzasztó állapotú bérházakat csak kényszer szülte toldozgatással-foldozgatással tartották egyben. A helyi Fidesz-KDNP többször szóvá tette a rehabilitáció hiányát és azt, hogy az életveszélyessé vált épületekben élők kilátástalan helyzetét rendezni kell. A baloldal még akkor sem támogatta ezt a javaslatot, amikor Baranyi előrukkolt egymilliárd forint "talált pénzzel", amelyet ő az Ecseri metró feletti tér felújítására akart fordítani. Baloldali szövetségesei ekkor hátráltak ki mögüle, a napokban pedig Baranyi és alpolgármestere volt az egyetlen, aki nem szavazta meg a Drégely és a Haller utcai épületek kiürítését. A Fidesz-KDNP szerint "látszik, hogy közeledik a kampány, már a korábban a városvezetést támogató képviselők is tudják, hogy itt a ciklus vége, ideje végre felmutatni valamit. Reméljük hamarosan új és szebb otthonba költözhetnek az említett házak lakói".

Mi folyamatosan kértük a kiürítendő épületeket sorjázó lista bővítését ezzel a két házzal és azt, hogy kezdődjön el végre a kerületi tömbrehabilitáció, amely négy éve gyakorlatilag áll. A kerületvezetés arra hivatkozott eddig, hogy nincs pénz. De közben a költségvetés nem ezt mutatta. Azt lehet látni, hogy a 2023. évi költségvetés rekord nagyságú főösszeggel fog zárulni. Ebben a helyzetben már nem lehet pénzhiányra hivatkozni. Az is igazolja, hogy a költségvetésben volt jelentős tartalék, hogy át tudták csoportosítani az összeget a kiürítéshez. A polgármester asszony azonban nem szavazta meg a bérlőknek járó segítséget, annak ellenére, hogy 2020-ra ígérte először a kiköltözést. Megint cserben hagyta a kerületieket

–mondta Gyurákovics Andrea. A ferencvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: "Az, hogy a baloldal felismerte a két épület kiürítésének fontosságát, még csak fél siker. A korábbi években ugyanis a városvezetés a határozatok több, mint 50 százalékát nem valósította meg, teljes a káosz Ferencvárosban. Kérdés tehát az is, hogy a jelenlegi döntést Baranyiék végrehajtják-e, vagy ez is csak a fióknak készült. Figyelemmel fogjuk kísérni a bérlők új lakáshoz jutását, hogy végre emberi körülmények között élhessenek. Folytatjuk a küzdelmet a többi ház lakóiért is, addig folytatjuk ezt a típusú munkát, amíg teljes egészében be nem fejeződik a városrehabilitáció Ferencvárosban".

Ferencváros romokban

Üllői út 85., aládúcolva. Fotó: Metropol

Baranyi Krisztina 2019 óta nem tett szinte semmit a baleset- és életveszélyes bérházak rehabilitálásáért. Ahhoz, hogy történjen érdemi lépés egy ház ügyében, az kellett, hogy leomoljon például a körfolyosó. Bár a bérlők az elmúlt években felkeresték – sőt kávézni is meghívták azért, hogy megmutassák a polgármesternek, milyen állapotú épületben hagyja őket élni –, többségüket elküldte azzal, hogy vagy elfogad egy, az önkormányzat által megállapított – szerény – lelépési összeget, vagy marad minden a régiben, mert cserelakást nem adnak. A Metropol több lepusztult épületben is járt és beszélt annak lakóival, akik félelemben élnek a bérház rossz műszaki állapota miatt. Emlékezetes volt a Drégely utca 10–12. esete. Itt Baranyi Krisztina 2020-ban azt jelentette be egy kerületi tv-műsorban, hogy életveszélyes az épület, ezért az lesz a következő, amit lebontanak. Ez 2020–2021-ben lett volna esedékes. Három évvel később viszont azzal nyugtatgatta a bérlőket, hogy rémhír az életveszély, a ház biztonságos...

Életveszélyes állapotokról számoltak be a Drégely utca 12. lakói. Fotó: Metropol

A bérlőknél viszont elszakadt a cérna

Az aládúcolásokkal ugyan elhárul a közvetlen élet- és balesetveszély, de használhatatlanná válik miatta például a lépcső, mondják a lakók.

„Ha egy nagyobb bútort szeretnék felvinni vagy levinni, mert tönkrement vagy hűtőt, esetleg ágyat, azt hogy fogjuk tudni kivitelezni?” – teszi fel a kérdést a Földváry utca 7. szám alatt élő egyik bérlő. Egy másik szerint a babakocsi sem fér el: „Mozgáskorlátozott lakók is vannak, hogyan fognak közlekedni? Azzal mi lesz, akit speciális babakocsival szoktak a lépcsőn fel- és lehozni? Hogyan fér el!!! Nem is értem!”

Egy másik ferencvárosi arról számolt be a Drégely utca 10-ben:

Most a héten kezdődött a lépcső dúcolása, két szatyorral oldalazva jöttem fel. Az életveszélyesből használhatatlan lett. Ezt érdemlik az itt élő emberek?

Egy harmadik bérlő a lakások építését hiányolja: „Százmilliókat költünk dúcolásra ahelyett, hogy lakásokat vásárolna a városvezetés! Azt már tudjuk, hogy csak vihogni tudnak, dolgozni, bérlakásokat építeni, az nem megy nekik. Egy biztosan kiderült a héten tartott testületi ülésen, új házra egy fillért sem tettek a költségvetés soraira 2024-re. Ferencvárosnak bizony változás kell!” – hangsúlyozta.