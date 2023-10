Instabil körfolyosó, csótányok a kapucsengőn, patkányok... – áldatlan állapotok egy újabb Üllői úti bérházban

"Arra nem képesek, hogy az emberrel szóba álljanak!" – panaszolta a Ferencvárosi Önkormányzatról az egyik bérlő. Az Üllői út 83-ban már csak tízen élnek, de áldatlan állapotok között. A Metropol a helyszínen járt.

Romos belső udvar, aládúcolt körfolyosó... Fotó: Metropol

Az udvar bármikor beszakadhat, a pince tele van patkánnyal, a kaput az önkormányzat nem csináltatja meg, mondván: nincs rá pénz. Sötétben a bérlők már rég nem használják a kapucsengőt, mert esténként hemzsegnek rajta a csótányok...

Az épület műemlék, a lakók közül van, aki több mint 40 éve él a házban, de a legújabb beköltöző is 13 éve. Mint mesélték, azóta folyamatosan csak pusztul az épület. Öt évvel ezelőtt lett volna lehetőségük csere-lakásba költözni, vagy reális pénzt kapni, hogy új lakást vehessenek, de a 2019-es választások eredménye keresztülhúzta számításaikat. Bácskai János fideszes polgármester ugyanis megállapodott a SOTE-val, így azok megvették volna az épületet. Baranyi Krisztináék azonban leállították a projektet. A bérlőket behívták és pénzt kínáltak lakás helyett. Mint a bérlők fogalmaztak, "azzal a négyzetméterár utáni alacsony összeggel a sarokig sem tudtak volna elmenni". Azóta pedig semmi sem történik, sőt elmondásuk szerint van, amikor arrogánsan elzavarják őket az önkormányzattól.

Ebben a lakásban egy két hónapos babát nevelnek szüleik. A falak belül vizesek, penészesek. Felújítani sem lehet, mert pár hónap és a víztől ugyanolyan rossz állapotú lesz. A folyosót több mint 13 éve dúcolták alá, a lakásuk mellett lévő gerendákat a Szentlélek tartja, vagy még az sem... Fotó: Metropol

György bejelentette az önkormányzat felé, hogy eresz kellene az épületre, mert a falakon zúdul le a víz, esőzésekkor. Emiatt is ment tönkre a vakolat. A ferencvárosi önkormányzat fel is szerelt egyet(!), igaz, kicsit sokat kellett várni rá.

Ezt tizenvalahány éve jelentettem be a fő műszaki ellenőrnek. Kijött, megnézte, lefényképezte. Csak tavaly csinálták meg, no komment...

– mesélte a Metropolnak a bérlő, aki azt is megmutatta, hogy a több, mint 13 éve aládúcolt folyosó rémisztő állapotban van, hiszen a gerendák már régen nem tartják. Sőt, ha a ház macskája ráugrik, ki-be leng az állványozás.

Az udvar a lakók szerint bármikor leszakadhat Fotó: Metropol

Egy másik bérlő, Attila arra panaszkodott, hogy az unokáját félti, mert hemzsegnek a patkányok a pincében, amely felett az udvar burkolatát sem tartja már szinte semmi. Lajos és Ági azt mondta, hiába újítják fel a lakást, pár hónap és újra durván átvizesednek a falak.

Itt minden vizes, penészes, a frissen kimosott ruháknak doh szaga van. Az egészségünkre is rámehet. Élhetetlen az egész, de nem tudunk elköltözni. Az önkormányzat nem mond semmit, csak hagyja, hogy tovább romoljon minden. Baranyi Krisztina polgármester nem hajlandó meghallani a problémáinkat

– ecsetelte Lajos, aki a szomszéd lakásba is meginvitált. Az itt lakó ablakán ugyanis a ház faláról befolyik a víz eső idején...

Lakáson belül is védekezniük kell az eső ellen, a ház falán végigfolyó víz, befolyik a rossz nyílászáró résein Fotó: Metropol

Baranyi több kritikus állapotban lévő bérház lakói előtt tartja zárva ajtaját

Az Üllői úton nem ez az egyetlen bérház, ahol botrányos állapotok között hagyják élni a bérlőket, akik "alatt" rohad szét a már életveszélyes műemlék épület. A 85. szám lakóinak elképesztő kálváriája hasonló, annyi különbséggel, hogy ott legutóbb a körfolyosó is leszakadt. A lakók évek óta várják a beígért cserét, de a baloldali polgármester – ellentétben fideszes elődjével – csak pénzt ajánlott nekik, valamivel többet, mint 200 ezer forint/négyzetméterárat ahhoz, hogy továbbköltözzenek. Ezzel a nevetségesen kevés összeggel azonban nem mennek semmire. Így maradnak, és az otthon töltött időt félelemmel töltik, hogy épp mi szakad le alattuk vagy felettük... Miután Baranyi Krisztina polgármester az ők problémáikat sem akarja meghallani, a Metropolon keresztül üzentek neki:

„Egyszer idejöhetne Baranyi Krisztina polgármester, hogy lássa, milyen körülmények közé kényszerítenek bennünket” – üzenték az önkormányzati ház életveszélyes állapotok között élő bérlői.

Az Üllői út 85-ben így néz ki egy lakás. Itt kisgyerek is él, a fóliák a doh és a víz miatt kellenek Fotó: Metropol

A Drégely utca több bérházában sem figyeltek megfelelően a bérlőkre, akik szintén életveszélyes házban éltek

A Drégely utcai lakók tragikus ügye is katasztrófális. Mint ahogyan korábban írtuk, hiába hárították el a veszélyt és dúcolták alá a lépcsőházat például a Drégely utca 12.-ben, a helyi lakosoknak továbbra is középkori körülmények között kell nap mint nap élniük. A társasházban több mint 50 ember él, kinti közös vécét használnak, ráadásul patkányok mászkálnak az otthonukban, penészedik a lakásuk, a vakolat is omlik. Az ügy pikantériája, hogy Baranyi Krisztina korábban arra szólított fel mindenkit, hogy ne riogassák az embereket, mivel a Drégely utca 10–12. szám alatti társasházak teljesen biztonságosak. A 9Tv YouTube-felületén azonban máig elérhető videó tanúsága szerint a politikus három éve viszont még teljesen mást gondolt ezekről az épületekről. A 2020-as felvétel alapján a polgármester akkor egész pontosan azt mondta, hogy a Vágóhíd utca 10. és a Drégely utca 10–12. szám alatti házakat le kell bontani, mivel azok életveszélyesekké váltak.

A bontások a Vágóhíd utca 10.-zel kezdődnek, azt fogjuk legelőször lebontani. A rangsorok úgy álltak össze, hogy a kerület legrosszabb műszaki állapotában lévő házait vettük legelőre, ahol már életveszélyes lakni

– nyilatkozta korábban Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere a 9Tv-nek.

A Gát utcában instabil a lépcső, az egyik lakónak 20 centin múlt az élete

A lépcsőt csak a szentlélek tartja egyben – Fotó: BS

A Gát utca 25-ben is háborognak a lakók a rossz és veszélyes körülmények miatt; omlik a vakolat, instabil a lépcső, repedeznek és beáznak a lakások. Az omladozó falak között kapott helyet a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága is. Ez az egész egy romhalmaz – mondta korábban a Metropolnak Margit, aki családjával, köztük 14 éves unokájával lakik az önkormányzati lakásban.

Mi, lakók akartunk menni az önkormányzathoz, de mindenki szabadságon van. Nem foglalkoznak velünk, megvárják, míg valami történik; ne adja isten. Amikor állványoztak, majdnem a fejemre esett a vakolat, húsz centin múlt az életem, 160-ra felment a vérnyomásom. Bármikor leeshet egy újabb darab, és senkit nem érdekel

Íme videónk az Üllői úti helyszínről: