Egymásnak feszült a baloldal: inog Baranyi Krisztina széke Ferencvárosban!

"A közelgő választásokat is figyelembe véve nem lehet másra gondolni, mint hogy szeretnének megbuktatni" – mondta a Telexnek Baranyi Krisztina, aki szerint szövetségesei el akarják kaszálni. Az MSZP és a DK viszont éppen fordítva gondolja, úgy vélik éppen Baranyi indított médiahadjáratot ellenük...

Mint ahogyan megírtuk, Baranyi Krisztina rendre nyomásgyakorlással utasítgatta baloldali szövetségeseit, akik pártjuk központból kapják az ukázt. Ferencvárosban decemberben robbant a bomba, amikor is a polgármester az Ecseri úti metró felett lévő tér felújítására a többi képviselő szerint előkészítetlen és túlárazott előterjesztést akart átnyomni a testületen. Azóta csak romlott a helyzet, Baranyi ugyanis nem hogy kiegészítette volna a hiányosságokat, de váratlanul talált a "kivéreztetett" önkormányzat büdzséjében további egymilliárd forintot a tér rendezésére, amelyet szintén nem szavazott meg a testület hasonló okokból.

Baranyi közben bevetett mindent, bedobta Karácsony Gergelyt is, aki videóban kérte a testületet, hogy engedjék át Baranyi javaslatát, mivel az szerinte zseniális. De Budapest főpolgármestere sem bizonyult "megoldókártyának", nem szavazta meg a ferencvárosi baloldal a tér pazarló, 2 milliárdos felújítását. Nem ez a luxusprojekt azonban az egyetlen, ami elbukott, Baranyi szövetségesei a költségvetést sem szavazták meg, szintén a fent említett okokra hivatkozva. A független polgármester rendszeresen élt a nyomásgyakorlás eszközeivel már korábban is, többször hangot adott szavazások előtt annak, hogy a balliberális képviselők gondolják meg, hogy számára elfogadható módon szavazzanak. Sőt, Árva Péter helyi párbeszédes politikus szerint, a képviselőket indító pártoknál lobbizott azért, hogy utasítsák a ferencvárosi baloldali honatyákat a számára kedvező szavazásra. „Vannak olyan baloldali pártok, amelyekhez valószínű előzetesen "elmegy" Baranyi Krisztina azzal, hogy a képviselőiknek az ő előterjesztését meg kell szavazniuk akkor is, ha nem értenek egyet azok tartalmával”–jegyezte meg kommentjében Árva. Baranyi év elején a Pirkadat című műsorban meg is fenyegette az összefogás képviselőit, e szerint a választások után sokkal jobb koalíciót fog összeállítani. Baranyi azóta is gyártja hasonló hangvételű videóit, nyilatkozatait. Legutóbb a 9 magazinban tette világossá, hogy nem kíván megállapodni a DK-MSZP szövetséggel.

Döbbenettel fogadjuk azt a médiahadjáratot, amit Baranyi Krisztina a DK-MSZP szövetség ellen indított. Azért is érthetetlen mert a DK és az MSZP már háromszor kezdeményezett egyeztetéseket Baranyi Krisztinával a 2024-es választásokról, de eddig még csak választ sem kaptunk. Ezek szerint Baranyi Krisztina elkezdte kampányát, ha ezt így kell megtudni, akkor így kell, sajnálom

– mondta videójában Torzsa Sándor szocialista képviselő, aki szerint ha nincs összefogás, akkor a következő ciklusban Ferencvárosban nem biztos, hogy ellenzéki polgármester lesz.

Sovány választási esélyek, Baranyit csak a kis pártok támogatják

Az MSZP és a DK még nem döntött arról, hogy támogatják-e Baranyi újraindulását a választásokon. Baranyi indításáról 2019-ben előválasztáson döntöttek, ekkor az összes ellenzéki párt őt támogatta. Újraindulási szándékának bejelentése után ismét többen beálltak mögé: a Kétfarkú Kutyapárt mellett az LMP, a Momentum is őt támogatja, korábban pedig erről nyilatkozott a Párbeszéd-Zöldek is. A DK-MSZP szövetség azonban még nem állt be mögé, a 2019-ben még Baranyit támogató Jobbik pedig korábban már bejelentette saját jelöltjét.