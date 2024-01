Baranyi Krisztina nyomásgyakorlással utasítgatja baloldali szövetségeseit, akik a központból kapják az ukázt

Karácsony Gergely elvi támogatása kevés volt, nem sikerült Baranyi Krisztina nyomásgyakorlása, nem szavazta meg a ferencvárosi baloldal az Ecseri úti metró fölötti tér 2 milliárdos felújítását. Baranyi luxusprojektje eddig is botrányosan alakult, de a független politikus általánosságban is többször hangot adott szavazások előtt annak, hogy a balliberális képviselők gondolják meg, hogy a számára is elfogadható módon szavazzanak…

Gyurákovics Andrea fideszes politikus szerint Baranyi a Pirkadat című műsorban fenyegette meg legutóbb szövetségeseit, e szerint a választások után sokkal jobb koalíciót fog összeállítani…

Baranyi kétmilliárdot akart a kivitelezésre fordítani úgy, hogy a tér 30 százaléka a fővárosé, viszont Karácsony Gergely egy fillért nem tesz a projektbe Fotó: Havran Zoltán

Az Ecseri úti metró fölötti tér körül kialakult egyet nem értés rávilágított arra, hogyan működik Ferencváros testülete. Akár azt is lehetne mondani, népszerűséget vesztett Baranyi Krisztina saját baloldali szövetségesei között, sőt előszeretettel gyakorol nyomást rájuk azért, hogy az ő elképzelései valósuljanak meg. A polgármester még a kampányában tett ígéretet a részben fővárosi tulajdonban lévő közterület rendezésére, de olyan, a képviselők szerint irreálisan magas összegből akarta megvalósítani, hogy azt csak luxusberuházásnak aposztrofálták saját szövetségesei is. További érdekesség, hogy maga a projekt furcsa módon került terítékre. Baranyi szerint ugyanis „talált pénz” volt a kiinduló több mint egymilliárd, majd újabb „meglepetésbevételekre” hivatkozva további 900 millió forint közpénzt akart kipréselni a képviselők szavazatával a kerületiek zsebéből. Gyurákovics Andrea, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője arról tájékoztatott, hogy Baranyi útravalója a legutóbbi szavazás előtt annyi volt: „Ezt most már mi fogadjuk el mindenféle fenntartás és kritika nélkül”.

Gyurákovics Andrea kormánypárti politikus szerint Baranyi nem a ferencvárosiak érdekeit nézi

Fotó: Facebook

Mostanra kiderült, hogy a városvezetés és a cég – amely a közbeszerzés bonyolítását végezte – elejétől fogva tudott arról, hogy magasabb lesz az összeg, mint amit a testület eredetileg hozzárendelt a projekthez. A képviselőket viszont nem tájékoztatták akkor, amikor a kiíráson vagy a terveken még lehetett volna változtatni, hogy költségcsökkentést kezdeményezhessünk. Baranyi egyszerűen kész tények elé állította a képviselőket. A testületi ülést megelőző napokban pedig a polgármester asszony levelet írt a József Attila-lakótelepieknek, Facebook-bejegyzéseket tett közzé, és Karácsony Gergely főpolgármesterrel pózolt a helyszínen. Ez mind-mind arról szólt, hogy nyomást gyakoroljon a baloldali képviselőkre, illetve hogy beállíthassa magát áldozatként a ferencvárosiak szemében. Mondván, ő megtett mindent, de a képviselők leszavazták. Csakhogy ez egy durva csúsztatás, hiszen senki sem volt a tér felújítása ellen, de ilyen nagyságú közpénz ide-oda tologatása rendkívül sok kérdést felvet

– mondta Gyurákovics Andrea, aki hozzátette: „A Fidesz–KDNP-frakció már decemberben jelezte, aggályosnak tartja, hogy hirtelen egymilliárd forint többletet talál Baranyi a költségvetésben. Aztán később a legutóbbi ülésen hasonlóan nem várt és újabb bevételek felbukkanásáról beszélt, amely bemondására megalapozhatta volna a 900 milliós emelést. Na de hogy? Ráadásul abban a helyzetben, amikor a Drégely, Haller, Gát vagy Márton utcában olyan önkormányzati bérházak vannak, amelyekben baleset- és életveszélyes körülmények között kénytelenek élni bérlők? Baranyi »talált pénzeiből« talán a bérlőket is hozzá lehetne segíteni ahhoz, hogy felszámoljuk az embertelen körülményeket”.

Árva Péter párbeszédes képviselő szerint a ferencvárosi momentumos képviselőknek a pártközpontból mondják meg, hogyan kell szavazniuk Fotó: Facebook

Baranyi rendszeresen él a nyomásgyakorlás eszközével

Gyurákovics Andrea számára észrevehető Baranyi nyomásgyakorlása a testületi üléseken. „Olyan mondatokat mond a baloldali képviselőknek – mivel őt támogatják alapvetően –, hogy gondolják át a szavazatukat az éppen aktuális előterjesztése esetében. Most szavazás lesz, és a szavazásukat a kerületiek nem fogják elfelejteni, és emiatt nem fogják megszavazni őket a következő ciklusra!”

A fideszes politikus figyelemre méltónak találta Árva Péter párbeszédes képviselő Facebook-posztját is. „Árva leírta feketén-fehéren egy kommentjében, hogy vannak olyan baloldali pártok, amelyekhez valószínű előzetesen »elmegy« Baranyi Krisztina azzal, hogy a képviselőiknek az ő előterjesztését meg kell szavazniuk akkor is, ha nem értenek egyet azok tartalmával.”

Az Ecseri út kapcsán a ferencvárosi netezők részéről felmerült a kérdés, hogy a helyi baloldali képviselők alakíthatnának-e a polgármesterrel szemben egyfajta koalíciót. Erre érkezett Árva Pétertől a kiábrándító válasz:

Ebben a helyzetben kicsit a képviselőket védeném. Voltam egy évig a Momentum–LMP–Párbeszéd–Jobbik frakcióvezetője. Rendszeres volt a Momentum részéről, hogy kaptak egy telefont a »Momentum-központból«, és emiatt megváltozott a szavazásuk aránya. (Ilyet egy-két alkalommal az MSZP–DK részéről is tapasztaltam, a Momentum demokratikus voltának hiányát jelzi, hogy ott ez rendszeres volt, a többi pártnál csak elvétve fordult elő ilyen.) Ebben a helyzetben koalíciót kovácsolni gyakorlatilag lehetetlen a polgármesterrel szemben, hiszen ő pont a megosztásban érdekelt. Végül érdemi szakmai munkát sem tudunk végezni a hivatal támogatása nélkül

– írta kommentjében a kérdésre reagálva a párbeszédes önkormányzati képviselő.

Baranyi a fővárosban sem áll ki a kerület érdekeiért

Gyurákovics Andrea szerint Baranyi a Fővárosi Közgyűlésben sem állt ki a kerületéért.

Olyan esetekben, amikor a testület nem értett egyet valamivel, például egy főváros által kezdeményezett utcanév-változtatással, Baranyi Krisztina ezt nem tette szóvá a Fővárosi Közgyűlésben. Sőt, támogatólag állt Karácsony Gergely előterjesztése mellett, a kerületi álláspontot háttérbe szorítva, szembemenve a saját képviselőivel

– mondta. A fideszes képviselő úgy véli, Ferencvárosban diktatórikusan működik a testület, hiszen a polgármester ahelyett, hogy végrehajtója lenne a legfőbb döntéshozó testület döntéseinek, kézi vezérléssel, nyomásgyakorlással irányítaná azt.

Már nem Gegesy örökségét viszik?

Az önkormányzatnál az a hír járja, hogy kegyvesztett lett Gegesy Ferenc korábbi polgármester, akinek a nevéhez fűződik a kerület nagyüzemi rehabilitációja. A hírek szerint január 1-jével kirúgta őt Baranyi Krisztina. Ez azért érdekes, mert idáig éveken keresztül azt hangoztatta a polgármester asszony, hogy Gegesy örökségét viszi tovább. Úgy látszik, új szelek fújdogálnak, Ferencváros ikonikus expolgármesterének helyére egy momentumos tanácsadó került…