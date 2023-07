„Húsz centin múlt az életem” – újabb életveszélyes házra bukkantunk a IX. kerületben

A IX. kerületi önkormányzati lakások közül több életveszélyes és lakhatásra alkalmatlan, a lakók pedig nem értik, hogy miért nem foglalkozik velük senki. Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint életveszélyről szó sincs. A Drégely utca 12. után most a Gát utca 25-ben is háborognak a lakók a rossz és veszélyes körülmények miatt; omlik a vakolat, instabil a lépcső, repedeznek és beáznak a lakások. Az omladozó falak között kapott helyet a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága is.

A házban ideiglenes lépcsőt építenek éppen – Fotó: BS

„Az egész egy romhalmaz”

Az önkormányzat felállványoztatta az omladozó erkélyeket és lépcsőfokokat, a tervek szerint a lépcsőházat le fogják bontani, ezért egy ideiglenes lépcsőt építenek a munkások, de a lakók ettől még nem érzik magukat biztonságban. Szerintük az egész házat le kellene bontani, és egy új, biztonságosabb szerkezetűt építeni a helyére.

Nem értik, hogy a maradék 14 lakót – köztük idősekkel és gyerekekkel – miért nem tudják legalább a felújítás idejére egy biztonságosabb helyre költöztetni.

A lépcsőt csak a szentlélek tartja egyben – Fotó: BS

„Ez az egész egy romhalmaz” – kezdte a Metropolnak Margit, aki családjával, köztük 14 éves unokájával lakik az önkormányzati lakásban.

Mi, lakók akartunk menni az önkormányzathoz, de mindenki szabadságon van. Nem foglalkoznak velünk, megvárják, míg valami történik; ne adja isten. Amikor állványoztak, majdnem a fejemre esett a vakolat, húsz centin múlt az életem, 160-ra felment a vérnyomásom. Bármikor leeshet egy újabb darab, és senkit nem érdekel.

Margit megmutatta, hol esett majdnem a fejére a vakolat – Fotó: BS

Egy hűtőt nem lehet ide felhozni, ha elromlik, nem lehet elférni az állványoktól, amik szerintem nem is biztonságosak. Élhetetlen ez a ház, a lakások repedeznek, beáznak

– mondta Mária, aki 15 éve él a házban.

Mária szerint nem biztonságos a ház – Fotó: BS

Szerintem minden lakó megérdemelne új lakást, mert itt az életünket kockáztatjuk

– mondta Roland, aki az építőiparban dolgozik. Szerinte sem megoldás az erkélyek rossz állapotára a felállványozás, mert ugyanúgy kiszakadhat az egész. A férfi pár hónapja költözött be a lakásába, amit felújított, de a ház állapota számára is aggasztó.

„Ha jönnek hozzám a vendégek, és látják, hogy az egészet gerendák tartják, nem szívmelengető látvány. A lépcsőfokok pedig kibillennek a saját pozíciójukból, életveszélyes.”

Roland az építőiparban dolgozik, és szerinte sem biztonságos az erkély és a lépcsők felállványozása – Fotó: BS