Lánchíd-botrány: elképesztő összegek tűnhettek el Karácsonyék felújítása során

Karácsony Gergely tavaly büszkén jelentette be, hogy két év után végre sikerült befejezniük a Lánchíd felújítását. De az egész felújítás silányabb és drágább lett, mint azt a tervek előkészítője, Tarlós István volt főpolgármester sérelmezte is. Ráadásul Karácsony arról elfelejtett említést tenni, hogy a gyanú szerint ez idő alatt összesen közel másfél milliárd forint kerülhetett illetéktelenek kezébe.

Karácsonyék két évig újították a Lánchidat. Az eredeti tervekhez képest jóval silányabban, ellenben több milliárddal drágábban. A túlszámlázott végösszeg egy jelentős részének úgy tűnik, hogy nyoma veszett. Fotó: Szigetváry Zsolt

Az Atv.hu értesülései szerint ebből a pénzből mintegy 900 millió forintot szinte azonnal továbbutalhattak annak az ügyvédnek, akit a Kúria később jogerősen bűncselekmény elkövetése miatt eltiltott az ügyvédi hivatás gyakorlásától és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból. A Vig Mór ügyvédhez köthető magán-, illetve ügyvédi letéti számlákra érkezett óriási összegeket rövid időn belül készpénzben vehették fel...

Jóval kevesebbet, jóval többért!

Ahhoz, hogy megérthessük, hogy miért is annyira súlyos a Karácsony Gergely fémjelezte Lánchíd felújítási botrány, fel kell idéznünk, hogy 2019-ben, az akkor még Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzat tendert írt ki a Lánchíd felújítására, amelyet első alkalommal is a későbbi nyertes, az A-Híd Zrt. nyert meg. A projekt 35 milliárd forintba került volna, a híd renoválása mellett azonban tartalmazta a Széchenyi téri villamosalagút és a Váralagút felújítását is.

Karácsony Gergely baloldali politikus még abban az évben elnyerte a főpolgármesteri címet, aminek következményeként érvénytelenítette az előző vezetés által kiírt tendert. Végül az A-Híd Zrt. nyert Karácsonyéknál is, a munka azonban másfél éves csúszással 2021 márciusában kezdődött el, és már nem tartalmazta a Széchenyi téri villamosalagút és a Váralagút renoválását.

Annak ellenére, hogy a teljes projekt volumene jócskán lecsökkent, a felújításra szánt összeg közel ötmilliárddal megnőtt.

Tehát így újít fel Karácsony Gergely: csúszva a határidőkkel, drágábban, ám silányabb minőségben...

Majd' másfél milliárd forintnak veszhetett nyoma

Hétfőn robbant a hír, hogy az ATV információi szerint két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-HÍD Zrt-től a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Mint ismert, a NAV vizsgálódik egy olyan ügyben, amelynek egyik érintettje az A-HÍD Zrt., a másik pedig a közelmúltban számlagyár működtetésének gyanújával őrizetbe vett Vig Mór ügyvéd, illetve az ő egyik érdekeltsége, a Sunstrike Hungary Kft.

Vig Mórt különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanújával fogták el december elején. Az atv.hu úgy értesült: a NAV nyomozása során többek között azt vizsgálja, hogy az A-HÍD Zrt. számlájáról 2020 novembere és 2022 júliusa között átutaltak-e 1,4 milliárd forintot a Sunstrike Hungary Kft. számlájára, illetve a kft-től ezt követően továbbutaltak-e 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek,