Ferencvárosi pénzpocsékolás: Százmilliókat költenek a romos házak aládúcolására ahelyett, hogy felújítanák

"Ha egy nagyobb bútort szeretnék felvinni vagy levinni, mert tönkrement vagy hűtőt, esetleg ágyat, azt hogy fogjuk tudni kivitelezni?"–teszi fel a kérdést a Földváry utca 7. szám alatt élő egyik bérlő. Egy másik szerint a babakocsi sem fér el: "Mozgáskorlátozott lakók is vannak, hogyan fognak közlekedni? Azzal mi lesz, akit speciális babakocsival szoktak a lépcsőn fel- és lehozni? Hogyan fér el‼️‼️‼️ Nem is értem!" Egy másik ferencvárosi arról számolt be: "Most a héten kezdődött a lépcső dúcolása (Drégely 10), két szatyorral oldalazva jöttem fel. Az életveszélyesből használhatatlan lett. Szerinted ezt érdemlik az itt élő emberek?" Egy harmadik bérlő a lakások építését hiányolja: " Százmilliókat költünk dúcolásra ahelyett, hogy lakásokat vásárolna a városvezetés! Azt már tudjuk, hogy csak vihogni tudnak, dolgozni, bérlakásokat építeni, az nem megy nekik. Egy biztosan kiderült a héten tartott testületi ülésen, új házra egy fillért sem tettek a költségvetés soraira 2024-re. Ferencvárosnak bizony változás kell!" – hangsúlyozta.