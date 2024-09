WC-valóságshow: ilyen nyögvenyelős közvécéprojektet még nem láttál!

A Baranyi Krisztina vezette baloldali városvezetés még egy illemhellyel sem boldogult, négy év „vegetálás” után, csak 2024-ben érkezett meg az akadálymentes, automata, öntisztító illemhely a Tinódi utcai játszótér mellé. Amíg a nem túl bonyolult beruházásra elkülönített összeget évről évre tologatta a testület – hol hozzátettek, hol elvettek belőle –, addig a szorult helyzetben lévő szülők és gyerekek várták a WC-t, amiről végül már le is mondtak… Non plusz ultra, hogy az illemhelyet ugyan kitelepítették idén júliusban, de azóta sem működik…

WC-valóságshow: négy évet késett a kihelyezés, de még ma sem működik Baranyi közvécéje Fotó: Rozman Péter

Ferencvárosban gyakorlatilag évekig nem történt semmi, legalábbis nem azokkal a projektekkel, amelyeket az előző fideszes városvezetés indított útnak. Így volt ez a Haller park felújításának második ütemében szereplő közvécével is, amelyet végül három év csúszással és méregdrágán valósítottak meg Baranyiék, ráadásul a vállalkozó is lelépett, amit sokáig nem vett észre a baloldali testület. A blamázs sajnálatosan nem egyedülálló Ferencvárosban, hiszen egy másik illemhely kialakítása is meghaladta Baranyiék erejét vagy érdeklődését. A kerületi testület még 2019-ben döntött arról, hogy a Tinódi parkba WC-t építtet, erre 40 millió forintot el is különített. De hiába teltek a hónapok, aztán az évek, sem a szülők, sem a gyerekek nem kaptak toalettet.

WC-valóságshow: ma sem működik a lelakatolt közvécé

Tavaly a környéket képviselő kerületi politikus megtörte a csendet és bejelentette, hogy végre elérkezett az idő, hamarosan megvalósul a lassan feledés homályába vesző WC. Szilágyi Zsolt ezt 2023. augusztus eleji videójában tette közzé, ezzel együtt elmagyarázva, hogy „miért csak most” értünk el ahhoz az állapothoz, hogy a Tinódi parkban „mosdó létesülhessen".

El volt különítve 40 millió forint köztéri mosdó létesítésére, majd ehhez 2021-ben hozzárendeltünk plusz 50 millió forintot. Így a kerületben 90 millió forint állt volna rendelkezésre, amiből a 2022-es árakon számolva akár 3 mosdó is létesülhetett volna. Sajnos a 2021-ben megszavazott 50 milliós keretet a rossz ügyintézés miatt törölték, mert akit megbíztak az üggyel, kifutott az időből. Így 2022-ben már újra csak 40 millió forintot tudtunk elkülöníteni a célra

– mesélte az esetet. Szilágyi egyébként kitartóan küzdött, amíg tudott, szerinte emiatt is valósulhatott meg a projekt. Mint fogalmazott később: „Sajnos ezt a városvezetésről nem mondhatom el, mert ők csak hátráltatták, hogy ez megvalósuljon.”