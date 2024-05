Vécé-valóságshow a Haller parkban: 100 millió forint ment el rá, de még mindig nem működik

Beletört a bicskája a ferencvárosi baloldali városvezetésnek, ezért 2020 helyett csak 2024-ben fejezte be Baranyi Krisztina polgármester a Haller parki közvécé megépíttetését. Az eredeti költségeknek körülbelül a duplájába került végül, mert senki sem vette észre, hogy lelépett a kivitelező cég és hosszú hónapokig állt az építkezés. A mosdót így egy éven át építgették. Mostanra ugyan elkészült a pelenkázóval és az őrbódéval, de még mindig nem nyitották meg, miután a csúszások miatt nincsenek meg a használatbavételi engedélyek.

A Haller park új közvécéje egy évig épült, közel 100 millióból, de még mindig zárva van Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A közvécé a Haller Park felújításának második üteme volt – mint ismert, az elsőt még az előző fideszes városvezetés fejezte be 2019-ben. Az eredeti tervek szerint 2020-ra kellett volna a közvécét Baranyiéknak befejezniük, de nem sikerült. Gyurákovics Andrea fideszes polgármesterjelölt szerint mindig volt valamilyen hivatkozási ok, valamilyen mellébeszélés, ami miatt háttérbe került a II. ütem kivitelezése. Aztán amikor már nem lehetett tovább húzni, elkezdték a kivitelezést 2023-ban. Telt-múlt az idő, és az egyik képviselő észrevette, hogy a vécé környékén lévő építőanyag érintetlen, a lakók pedig elkezdtek panaszkodni. Akkor derült ki, hogy hónapokig nem folytatta az építést a vállalkozó, hanem lelépett, de valahogy ezt nem vette észre Baranyi Krisztina és a kerület vezetése. Emiatt új közbeszerzést kellett kiírni, ezzel is ment az idő. Csak most készült el a közelmúltban, de az illemhely még mindig zárva van az engedélyek hiánya miatt.

Gyurákovics Andrea szerint a baloldali városvezetés még egy illemhellyel sem boldogult. Fotó: Facebook-oldala

Így működnek Ferencvárosban a dolgok, hogy a baloldali városvezetés mindenbe belekap, de a hozzá nem értés, az alkalmatlanság miatt használhatatlan az eredmény. De kérdem én, hogyan fordulhat elő olyan, hogy nem veszik észre, ha egy vállalkozó nem dolgozik és lelép? Itt csakis arról van szó, hogy a kivitelés közben nem felügyelték megfelelően a munkálatokat. Nem volt ellenőrzés, kontroll, ahogy általában minden másnál is ugyanez a hiba merül fel: elkezdenek valamit, aztán nem törődnek vele. Biztosan nem értek rá, hiszen a facebookozás el tudja vinni az időt, na és a szivárványos pad is érdekesebb lehetett számukra

– mondta Gyurákovics Andrea, aki szerint ugyanez a helyzet a Telepy utca 34. esetében is, ahol liftet építettek, csak elfelejtettek hozzá áramot kiépíteni.

"Itt szintén közel 100 millió forintot tapsoltak el Baranyiék lift építésére, miközben 5 méteren belül elérhető a szomszédos társasház működő liftje – úgy van kialakítva a közös udvar –, amelyet együtt is működtethettek volna a lakók pár millió forintért. A lift elkészült, de nem építettek ki hozzá áramot, csak azután, miután Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt a helyszínen járt és videóban mutatta be a blamázs esetet, ami miatt a lakók csak nézni tudták az új liftet, használni nem. Baranyi Krisztina ezt követően két nap alatt megcsináltatta az áramot. Úgy látszik, ehhez Szentkirályi Alexandra kellett".

A baloldal erőlteti, bár rendre felsül a vécékkel

Karácsony Gergely büszkén pózolt a WC-vel Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

A fővárosnak valóban szüksége volna jól működtetett nyilvános illemhelyekre, de nem így és nem ennyi pénzért. Egyfajta baloldali valóságshow lett az, hogy a méregdrága új közvécék nem üzemelnek, vagy nem rendeltetésszerűen használják azokat. Emlékezetes eset volt, amikor Karácsony Gergely "csődpolgármester" szelfizett a vadiúj Blaha Lujza téri WC-vel, amelyről utóbb kiderült, nem működik, vagy ha igen, akkor is prostik randihelyeként. Írtunk már a II. János Pál pápa téri nyilvános vécé filmbe illően abszurd és morbid kálváriájáról is. Az egész ügy problémásan indult, a helybeliek ugyanis eleve nem akarták a vécét, de Pikó és Karácsony helyeselte, így lett. A folytatás is meghökkentő: a munkálatokat egy hatalmas fa kivágása előzte meg, majd elkészült az akna, és két nap alatt felhúzták az épületet. Viszont csak ezután kezdtek vizet és áramot keresni a munkások, ami miatt hónapig fel volt túrva a környék, és minimum fél évig ki sem nyitott a vécé...