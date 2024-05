Közeleg a kánikula, de Baranyi Krisztina szigorította a rendeletet: leszereltetik a külső klímákat Ferencvárosban

"Egyedül a Fidesz-KDNP nem szavazta meg a kültéri klímákat érintő szigorító rendeletet" – tájékoztatott Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. A napokban robbant a hír ugyanis, hogy a József Attila lakótelepen élők egy része szorult helyzetbe kerül, miután egy tulajdonos bejelentést tett az önkormányzatnál, a szabálytalan illetve hangos és változatos kinézetű, városképet romboló kültéri klímagépek miatt. Az új önkormányzati szabályozással Baranyi Krisztina és baloldali testülete szigorított, már ott sem lehet használni kültéri klímát, ahol eddig lehetett...

Egyáltalán nem mindegy, hová szereltet az ember klímát, minden házban a tulajdonosok többsége dönti el, lehet-e klíma. A József Attila lakótelepen eddig voltak kivételek, de április végére már megszűnt ez a helyzet is / Fotó: BARANYAI ATTILA

Közeleg a 40 fokos hőség, több ezer család lehet gondban majd a klíma nélküli lakásban való meleg miatt a József Attila lakótelepen. Minél magasabban lakik valaki, annál rosszabb kilátásokra számíthat. De ez még mind semmi, mert, ha valaki az önkormányzati felszólítás ellenére sem szerelteti le az eddig működő, akár félmillió forintjába belekerülő klímagépét, még meg is bírságolják. Újra feltetetni pedig, csak újabb önkormányzati engedélyi kör után lehet, és csak akkor, ha a tulajdonosok többsége is hozzájárul. Az Üllői út 169-179. szám lakóinak ügye robbantotta a botrányt, a lakótelep ezen blokkjában eddig lehetett külső klímát használni, itt csak az egyik lakó tett bejelentést az önkormányzat felé a klímagép előnytelenségeit firtatva, számára ugyanis zavaró a hang, és a lecsöpögő víz. A klíma tulajdonos lakók pechére azonban az idén április végétől hatályban lévő új önkormányzati rendelet, a panaszost erősíti, így az óriási háztömb lakóinak, most le kell szereltetnie a külső gépeket. Az önkormányzat 30 napot adott számukra erre...

Gyurákovics Andrea / Fotó: Facebook-oldala

Az biztos, hogy a József Attila lakótelepen élők többsége, rosszul jár a baloldali városvezetés miatt. Az egyetlen frakció a Fidesz - KDNP volt, amely nem szavazta meg Baranyiék rendeletét. Gyurákovics Andrea szerint felháborító az a fajta besúgásra is támaszkodó rendszer, amely a klímák ellenőrzéséhez szükséges, ugyanis a hivatalnak alapvetően nincs kapacitása ezzel foglalkozni, így döntően a betelefonálókon múlik, kiket szólítanak majd fel Baranyi rendelete miatt.

Ha a baloldali városvezetés marad a június 9-i önkormányzati választások után, akkor nem várható fordulat a kültéri klíma kérdésében Ferencvárosban. Ugyanis Torzsa Sándor az MSZP-DK frakcióvezetője azt mondta, a mostani szigorító testületi döntés emlékezteti a Gegesy-időszakban hozott szakmai döntésekre, hiszen szerintük ez az anyag kifogástalan volt, így a határozat is az. Ugyanakkor a Baranyi-Gegesy vezette önkormányzat zárszámadásból kiderült, hogy a klímavédelemre csupán minimálisat költöttek. Ebből is látszik, hogy ebben az időszakban az átgondolatlan, kidolgozatlan döntések miatt, például a klímastratégiára sem fordítottak megfelelő figyelmet. Emiatt a hozzá nem értés miatt kerülhetnek ilyen helyzetbe kerületi lakosok. Lenne követendő példa, hiszen Belváros zöld és kékszemlélete valódi klímatudatosságot mutat a gyakorlatban, míg a Baranyi-Gegesy páros csak beszélt klímavédelemről és szigorítja a rendeletet úgy, hogy a kerületieket sarcolják meg. Amennyiben a ferencvárosiaktól bizalmat kapok, ez a feladatot az elsők között szabályozzuk majd úgy, hogy senkinek ne szülessen hátránya

– mondta Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje.

Az épített környezetben ma már a klíma nem luxustermék

A Metropol összegyűjtötte, hogyan lehet a lakásban kibekkelni a hőséget, ha a társasházi többség nem engedi a klímát. Mutatjuk, hogy milyen ötletekkel találkozni a belvárosban, amelyekbe nem szólhat bele a közgyűlés sem és elérhető a kellemes 22 fok:

• Ha a saját erkélyére helyezi a kültéri egységet

• Ha az ablakába teszi a kültéri egységet

• Ha mobil klímát használ

Egyre drasztikusabb lesz a városi forróság a 21. század második felére

Minden jel arra mutat, hogy a városok melegedése a globális ütemnél is gyorsabban zajlik. A Newcastle-i Egyetem kutatói Európa 571 városának klímaadatait elemezve jutottak arra, hogy az épített környezet mára állandósult forrósága egyre csak növekedni fog. A Nemzetközi Energiaügynökség a légkondicionálás jövőjéről szóló globális jelentése szerint pedig a következő 30 évben háromszorosára duzzad a légkondicionálás iránti igény, amely alól Budapest sem lesz kivétel.