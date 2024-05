"Legalább 3 bérházat felújítok!"–Baranyi Krisztina ígérgetése teljes blama

Az ember azt gondolná, nem lehet alulmúlni Karácsony Gergely takarításos kampányát: ez az első eset, hogy egy főpolgármester azzal kampányol, hogy végre kitakaríttat saját városban, amit amúgy 5 évig nem tartott rendben... De Baranyi Krisztinának mégis sikerült. Közös pont: valahogyan egyiknek sem megy az, aminek az ellenkezőjét bizonygatja. Ferencváros polgármesterének 4,5 éve alatt gyakorlatilag leállt az addig példamutatónak számító tömbrehabilitáció, Baranyi csak a toldozgatásra-foldozgatásra gyúrt, így méginkább furcsán feszít kampányvideójában, amelyben minimum kemény három darab felújított bérházat ígért leendő szavazóinak...

"Ferencvárosi városrehabilitáció. Ilyen volt, ilyen lett!"– Mutatja Baranyi Krisztina polgármester büszkén, hogy végre felújítottak egy bérházat, amelyben 30 lakásba költözhetnek be a bérlők. A saját magáról elnevezett egyesület színeiben kampányoló Baranyi némi unottsággal büszkélkedik videójában az ígérettel:

És ebből lesz még egy pár, legalább három az elkövetkező pár évben

– mondta a polgármester, de miután "ekkora" számadatot és ennyi konkrétumot "nehéz" megjegyezni, Baranyi úgy ítélhette, inkább helyette szóljon tovább a zene, mialatt egy nappaliban leellenőriz egy új ablakot.

Baranyi kampányígérete megmosolyogtató

Gyurákovics Andreát, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjét kérdeztük az esetről, aki szerint több problémát is felvet Baranyi videós szereplése. És, hogy milyen a sors, közben éppen Baranyival suhant el a szolgálati autó... Andrea szerint ez rendszeres, hiszen a polgármester nem BKV-zik, nem is biciklizik, csak utakat jelöl ki erre...

Visszatetsző, hogy a ciklusa végén kezd bármit kommunikálni a polgármester asszony, aki nemes egyszerűséggel a tömbrehabilitációt városrehabilitációvá kicsinyítette videójában. Mintha ettől az emeberek elfeledkeznének arról, hogy nem csinált semmit bérlakásfelújítás terén. Éppen a héten támasztjuk ezt alá számokkal, hiszen a beruházások és a felújítások a zárszámadás számaiban mutatják majd meg ezt a semmit tényszerűen is. De akkor felmerül a kérdés, Baranyi Krisztina mit csinált eddig? Közel 40 milliárdos volt a 2023-as költségvetése Ferencvárosnak, tehát pénz lett volna

–hangsúlyozta Gyurákovics. A fideszes polgármesterjelölt hozzátette:" Gegesy Ferenc polgármesterjelölt is most, a kampányában csodálkozik rá a 4 évig tartó Baranyi-Gegesy kormányzás eredménytelenségére. Mint ismert, Gegesy Baranyi mellett volt főtanácsadó, miért nem tett semmit? Erre az a válasza, hogy nem hallgatott rá Baranyi a második év után. De akkor miért maradt mellette? Csak nem a fizetésért?".

22 bérház újult meg a Fidesz-KDNP 9 éve alatt

A Gegesy-kormányzás ideje alatt a ferencvárosi tömbrehabilitációban volt állami és fővárosi pénz is, a Fidesz-KDNP kilenc éve alatt azonban kizárólag a kerület saját forrása állt rendelkezésre. Még így is 22 bérházat újítottak fel, minden vele járó nehézség megoldásával együtt.

Kizárólag ferencvárosi költségvetésből oldottuk meg a tömbrehabilitációt úgy, hogy a legmagasabb költségvetési fő ősszegünk 25 milliárd volt, azaz a fele, mint Baranyinak tavaly. Mégis tömböket újítottunk meg Középső-Ferencvárosban, ahonnan a bérlőket kiköltöztettük a komfort nélküli lakásukból, és beköltöztettük őket a felújított komfortos lakásokba. Ez több ezer embert érintett akkor

–mondta Gyurákovics Andrea.

A Metropol több balesetveszélyes bérházban is járt Ferencvárosban

Baranyi Krisztina 2019 óta nem foglalkozott a baleset- és életveszélyes bérházak rehabilitálásával. Ahhoz, hogy történjen érdemi lépés egy ház ügyében, az kellett, hogy leomoljon például a körfolyosó. Bár a bérlők az elmúlt években felkeresték – sőt kávézni is meghívták azért, hogy megmutassák a polgármesternek, milyen állapotú épületben hagyja őket élni –, többségüket elküldte azzal, hogy vagy elfogad egy, az önkormányzat által megállapított – szerény – "lelépési" összeget, vagy marad minden a régiben, mert cserelakást nem adnak. A Metropol több lakóval is beszélt, akik félelemben élnek a bérházak rossz műszaki állapota miatt. Emlékezetes volt a Drégely utca 10–12. esete. Itt Baranyi Krisztina 2020-ban azt jelentette be egy kerületi tv-műsorban, hogy életveszélyes az épület, ezért az lesz a következő, amit lebontanak. Ez 2020–2021-ben lett volna esedékes. Három évvel később viszont azzal nyugtatgatta a bérlőket, hogy rémhír az életveszély, a ház biztonságos...

Idén viszont miután Baranyi és a helyi baloldal egymásnak feszült, a baloldal megszavazta a Fidesz-KDNP javaslatát, amely a Drégely utca 12. és Haller utca 54. alatt lévő életveszélyes bérházak kiürítését célozta. A kormánypárti frakció javaslata alapján még idén elköltöztetik a bérlőket, hogy végre emberhez méltó körülmények között élhessenek.

Azt már csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a most felújítással kampányoló Baranyi Krisztina nem szavazta meg az életveszélyes bérház kiürítését. Ha rajta múlt volna, még egy évig biztosan életveszélyben töltötték volna napjaikat a bérlők...