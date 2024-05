Kormányzati támogatás: 6 milliárdból újították meg a ferencvárosi rendelő új szárnyát, és ez még nem minden...

Óriási mérföldkő Ferencváros életében, elkészült a kormányzati támogatásból megújult korszerű Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (FESZ) új szárnya. A lakosságnak már nem kell például a kerület másik végébe, vagy akár az ellátás miatt a városrész több pontjára utazni, ha igénybe akarják venni az egészségügyi infrastruktúrát. A kormány ugyanis nemcsak megújította az új szárnyat 6 milliárd forintból, hanem lehetővé is tette a korszerű egészségügyi ellátást, illetve a projektnek köszönhetően egy helyre kerülhettek a szolgáltatások is, mint például az egynapos sebészet. Bár Baranyi Krisztina polgármester saját eredményként hirdeti a giga fejlesztést, az igazság az, hogy vajmi kevés köze volt hozzá. Gyurákovics Andrea fideszes polgármesterjelölt és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón mutatta be az elkészült új szárnyat. Az eseményen Ferencz Orsolya országgyűlési képviselő is részt vett.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Fotó: Facebook-oldala

A FESZ régi szárnyának megújításáról (ez 2019 előtt megtörtént) és egy új szárny megépítésének koncepciós terveiről még az előző, fideszes városvezetés döntött 2019. júliusában. Ezt, illetve a tömbrehabilitációs terveket is Baranyi Krisztina örökölte meg, csak végre kellett hajtania. Az, hogy a kormány 6 milliárdból elkészítette az új szárnyat az Egészséges Budapest Program keretein belül, hatalmas előrelépés, miután azonban a baloldali városvezetés nem foglalkozott az egészségügyi dolgozók idevonzásával, a honlap szerint, jelenleg is 14 területre keresnek igazgatókat, szak és háziorvosokat, ápolókat, pénzügyi, gazdasági szakembereket.

Baranyi Krisztina azt kommunikálja, hogy ez az ő projektje, ezt ő találta ki, de ez nem igaz! Itt van most is a kezemben az a több mint 30 oldalas koncepció terv, amit megörökölt, nem kellett neki kitalálni semmit, hiszen készen kapta. A kormány jóvoltából energiahatékony lett az épület, a régi és új szárnyat összekötötték, például az egynapos sebészet ide került, tehát még korszerűbb szolgáltatások nyújt a FESZ

–mutatott rá Gyurákovics Andrea. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje hozzátette: "Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy a munkának itt nincs vége, hiszen tudjuk a kerületiektől és látjuk is, hogy nincs elég orvos, nincs elég nővér, illetve egészségügyi szakdolgozó. Ezért amennyiben megkapom a június 9-ei önkormányzati választáson a ferencvárosiak bizalmát –és át tudjuk venni a kerület irányítását, hogy normális kezekbe kerüljön–, akkor elindítunk egy olyan projektet, amelynek keretében lakhatási támogatást, és önkormányzati bérlakást biztosítunk azoknak az orvosoknak és nővéreknek, akik megszakítás nélkül 24 hónapon át a kerületben dolgoznak. A korszerű helyszínt és körülményeket a kormány a 6 milliárdos beruházással megvalósította, de az már az önkormányzat feladata, hogy megtöltse munkaerővel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha valamivel ide vonzzuk a szakembereket". Gyurákovics Andrea mindehhez bérlakások felújításában is gondolkodik, egy kidolgozott projekttel, terv alapján tárgyalna a fővárossal és a kormánnyal. Mint mondja: "Nem úgy, ahogyan Baranyi Krisztina szokott!".

A polgármester például most a MÁV -telep csatornázási ügyében kitalált egy vágyat, vizionál valamit, amit aztán mindenféle előkészítés és konkrétum nélkül át akar nyomni megint a testületen, zsarolással és nyomásgyakorlással. Nem csoda, hogy a saját szövetségesei sem szavazták meg korábban a hasonlóan előkészítetlen előterjesztéseit, amelyet aztán politikai síkra terelt ügyet fabrikálva belőle. Ferencvárosnak nem ilyen polgármester kell, hanem olyan városvezetésre van szüksége, amely garantálja a fejlődést és az itt élők érdekeit szolgálja

–hangsúlyozta a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje.

Ferencváros fejlesztése itt nem áll meg

Gyurákovics Andrea egyébként a napokban járt a szakminisztériumban, ahol az eddigi és a jövőbeni ferencvárosi beruházásokról tárgyalt. Közösségi oldalán részletezte, hogy mely fejlesztésekről egyeztetett: