Fél éve zárva van a "példamutató közvécé": Karácsonynak és Pikónak ez nem megy... - fotók

Nem is tűnik véletlennek, hogy Pikó András és baloldali testülete a Brian élete (Monty Python) című film egy epizódját használja, hogy bereklámozzák a több éves odázgatás után – és vélhetően a közelgő választások hatására– elkezdett munkájukat... A II. János Pál pápa téri nyilvános vécé kálváriája filmbe illően abszurd és morbid. Az egész ügy problémásan indult nyár végén, a helybeliek nem akarták a vécét, de Pikó és Karácsony helyeselte, így lett. A folytatás is meghökkentő: a munkálatokat egy hatalmas fa kivágása előzte meg, majd elkészült az akna és két nap alatt felhúzták az épületet is. Viszont csak ezután kezdtek vizet és áramot keresni a munkások, ami miatt hónapig fel volt túrva a környék. A helyiek arra tippelnek, hogy a művelet sikertelen volt, hiszen még ma is üzemen kívül van a több tízmilliós toalett...

Az elmúlt négy hónapban egy pillanatra sem volt nyitva az 50 milliós keretből épített öntisztító vécé Fotó: Metropol

A II. János Pál pápa téri közvécé ügye inkább rémálom, mint álom

Mint korábban megírtuk, tavaly szeptemberben a helyi lakosság teljesen kiakadt, mivel nem akartak WC-t a II. János Pál pápa térre. Az volt a véleményük, hogy azt nem használják majd a járókelők, az esetek döntő többségében Józsefvárosban a hajléktalanok vizelik oldalba, vagy drogosok lövik magukat benne, vagy párocskák intézik fizetős légyottjaikat az illemhelyiségekben. Pont úgy, ahogy a Blahán, illetve a prosti- és drogközponttá vált Losonci téri közvécénél. Úgy tűnik, feleslegesen aggódtak a helyieknek, Pikó és Karácsony "Példamutató Közvécéje" bár megépült, azóta sem volt nyitva egy percig sem. A környéken élők úgy tudják, a kivitelezés sorrendje fordított volt, először állították fel az épületet és utána kezdtek vizet és áramot keresni a környezetében...

A dilettantizmus netovábbja. Először csak azon csodálkoztunk, hogy az illemhelytől 15 méterre van a csatornaakna. Aztán azt vettük észre egy idő múlva, hogy elkezdték feltörni a bicikliutat. Aztán feltúrták a járdát. Ekkor kérdeztük meg a munkásokat, hogy végtére is mi történik itt. Azt mondták, hogy keresik a vizet, hogy rácsatlakoztassák a wc-t. Ezek a lyukak, árkok ott voltak hetekig, gyakorlatilag járni nem lehetett. Az autóút egyik sávját pedig lezárták. Majd később az úttest egészét felbontották a túlsó járdaszakasszal együtt, azzal, hogy keresik az áramot. Minimum egy hónapig így állt az egész, majd betemették, betonoztak, de a leválasztó fémkordon egy darabját ott felejtették. Az utat visszaadták a forgalomnak, de az illemhely azóta sem működik...

– meséli a környéken élő Pálovics Emese. "Ha dísznek van, akkor teljesen felesleges"– ezt már Anna néni mondta a Metropolnak. György szerint, az önkormányzatnak belső ellenőrzést kellene kezdeményeznie. "Meg kellene vizsgáltatni a kivitelezéshez kötődő számlákat. Ha ezt nem teszik meg ők, akkor ugyan az lesz, mint a Lánchíd esetében, kibukik a szög a zsákból előbb-utóbb".

A példamutatás nem megfejthető a projektben... Fotó: Vaskó Tamás

A baloldalnak sorra beletörik a bicskája a fejlesztésekbe, amelyekről gyakran kiderül, hogy túlárazottak, minőségében pedig kifogásolhatóak. A legdurvább a Karácsony Gergely-féle Blaha felújítása volt, ami jóval később készült el a terveknél, és a térköveket többször cserélni kellett. Bosszantóan sült el a Pikó-féle Somogyi Béla utca zöldítése is, ahol rosszul alakították ki az öntözőrendszert, emiatt az átadás után egy évvel is sárdagonya volt virágok helyett az árkokban. De mondhatnánk a Kun utca esetét is, ahol bár egyirányúsítottak, a parkolási rendet nem módosították, így csak visszafele manőverezve lehet beállni a várakozóhelyekre.