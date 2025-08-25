A csendes házassággyilkos, amiről senki sem beszél: árulkodó jelek, hogy a kapcsolatodnak befellegzett

„Olyanok voltunk, mint két hajó az éjszakában” – vallotta be egy nő a Daily Mail oldalán, aki közel tíz év házasság után arra döbbent rá, hogy kapcsolatából eltűnt a közelség. Férjével már külön szobában aludtak, féléve nem volt köztük szex, és egy nap a férfi egyszerűen bejelentette, hogy válni akar. Nem előzte meg veszekedés, nem volt hűtlenség, szerencsejáték vagy nagy árulás – csak lassú, láthatatlan eltávolodás. Ez az, amit szakértők „csendes válásnak” neveznek, és amely egyre több házasságot veszélyeztet.

Egyre több házasságot veszélyeztet a csendes válás Fotó: freepik.com/Illusztráció

A csendes válás azért veszélyes, mert nem feltűnő. Kívülről sokszor kiegyensúlyozottnak tűnhet a kapcsolat: nincs ajtócsapkodás, nincs dráma, nincsenek hangos viták. Ehelyett fokozatosan erodálódik az intimitás, a kommunikáció és a vágy, mígnem két ember már csak közös tető alatt él, de nem közös életet. A pszichológusok ezt érzelmi eltávolodásnak hívják.

Ez a házasságok egyik nagy ellensége

Dr. John Gottman, a Washingtoni Egyetem kutatója szerint a válás legfőbb előrejelzője nem a veszekedés, hanem a közöny.

Ha a felek már nem érdeklődnek egymás gondolatai és érzései iránt, az intimitás megszűnik, és a kapcsolat összeomolhat. Ha már nem vitatkoznak, lehet, hogy már nem is törődnek egymással.

Ez azért is megtévesztő, mert a társadalom gyakran a konfliktus hiányát a stabilitás jelének tartja. Egy friss felmérés szerint minden harmadik pár azt állítja, hogy soha nem vitatkoznak, de közülük hatvan százalék boldogtalannak vallja magát. A konfliktus kerülése tehát nem megoldás, hanem lassú méreg, amely megfojtja a kapcsolatot.

A modern életmód különösen kedvez ennek a folyamatnak. A hosszú munkaórák, a gyerekek körüli rohanás, a pénzügyi terhek és a képernyők állandó jelenléte mind-mind elviszik az energiát a közös minőségi időtől. Egyre gyakoribb, hogy párok külön szobában alszanak, „praktikus okokra” hivatkozva, vagy vacsora közben is a telefonjaikat görgetik. Férjek hétvégéiket máshol töltik, feleségeik pedig barátnőiknek vallják be: évek óta nem érzik magukat kívánatosnak.