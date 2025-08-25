Groteszk eredménye lett egy pattanásnak: kórházban kötött ki a nő

Egy nő a sürgősségin kötött ki, miután kinyomta pattanását, majd órákkal később a fél arca lebénult. Alisha Monaco, akárcsak sokan mások, időnként megpiszkálja az arcát, de a 32 éves nő nem is sejtette, milyen következményekkel járhat egy rossz helyen kinyomott pattanás.

Pattanását nyomta ki, sürgősségin kötött ki a nő Fotó: Pexels

A nő hajlamos a cisztás aknéra, ami gyakran kiújul nagyobb események vagy más stresszes helyzetek előtt. A háromgyermekes anya nemrég egy pattanást vett észre az orra jobb alsó sarkában, az orrlyuk közelében.

Egyik este hazaértem a munkából, és éreztem, hogy máris nagyon fáj az arcom

– mondta, megjegyezve, hogy megmosta az arcát, hogy lemossa az összes sminkjét, és kezet is mosott.

Alisha férje általában arra biztatta, ne piszkálja a pattanásait, de most vele volt az ötletben, és mikor Alisha egyszerre nem tudta kinyomni, elszánta magát, és sokáig próbálkozott. A nőnek azonban a jobb füle pattant a pattanás helyett.

Ezután nem nyúlt hozzá, gondolva, ez egy jel volt, így arcot és fogat mosott, majd tett a pattanásra egy tapaszt. Amikor az interneten kereste a módját, hogy kiderítse, mi történhetett, elkezdett utánajárni a „halál háromszögének” – egy láthatatlan háromszögnek az arc közepén, az orrnyergetől a száj sarkáig.

A Cleveland Klinika szerint nem ajánlott pattanást kipiszkálni, mert fertőzéshez vezethet, ami ritka esetben akár az agyba is eljuthat. A kis felület közvetlen összeköttetésben áll az aggyal a kavernózus sinusnak, a szemüregek mögött található nagy vénák hálózatának köszönhetően. A vér az agyból ezen a sinuson keresztül ürül ki, ami azt jelenti, hogy a veszélyes háromszögben lévő fertőzésnek kicsi, de nem lehetetlen esélye van arra, hogy az arcból egyenesen az agyba jusson.

Pár óra alvás után Alisha fájdalomra ébredt, és mosolya ferde volt a tükörben. Látása homályos volt, és pattogó füle is tele volt folyadékkal. Bár megpróbált visszaaludni, órákkal később arca feldagadt, így sürgősségire ment.

Szájon át szedhető antibiotikumot, helyi antibiotikumot, szteroidos pakolást és Flonase-t írtak fel neki a fülében lévő folyadékra. A kellemetlen érzései és aggodalmai ellenére azt mondták neki, hogy a tünetei a helyzethez képest nem szokatlanok.