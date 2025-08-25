Groteszk eredménye lett egy pattanásnak: kórházban kötött ki a nő

Egy ártalmatlannak tűnő szépséghiba miatt órák alatt torzult el egy nő arca, aki végül a sürgősségin kötött ki. Az orra mellett megjelent pattanás olyan komplikációkat okozott, amelyek kis híján tragédiába torkolltak.
Egy nő a sürgősségin kötött ki, miután kinyomta pattanását, majd órákkal később a fél arca lebénult. Alisha Monaco, akárcsak sokan mások, időnként megpiszkálja az arcát, de a 32 éves nő nem is sejtette, milyen következményekkel járhat egy rossz helyen kinyomott pattanás.
A nő hajlamos a cisztás aknéra, ami gyakran kiújul nagyobb események vagy más stresszes helyzetek előtt. A háromgyermekes anya nemrég egy pattanást vett észre az orra jobb alsó sarkában, az orrlyuk közelében.
Egyik este hazaértem a munkából, és éreztem, hogy máris nagyon fáj az arcom
– mondta, megjegyezve, hogy megmosta az arcát, hogy lemossa az összes sminkjét, és kezet is mosott.
Alisha férje általában arra biztatta, ne piszkálja a pattanásait, de most vele volt az ötletben, és mikor Alisha egyszerre nem tudta kinyomni, elszánta magát, és sokáig próbálkozott. A nőnek azonban a jobb füle pattant a pattanás helyett.
Ezután nem nyúlt hozzá, gondolva, ez egy jel volt, így arcot és fogat mosott, majd tett a pattanásra egy tapaszt. Amikor az interneten kereste a módját, hogy kiderítse, mi történhetett, elkezdett utánajárni a „halál háromszögének” – egy láthatatlan háromszögnek az arc közepén, az orrnyergetől a száj sarkáig.
A Cleveland Klinika szerint nem ajánlott pattanást kipiszkálni, mert fertőzéshez vezethet, ami ritka esetben akár az agyba is eljuthat. A kis felület közvetlen összeköttetésben áll az aggyal a kavernózus sinusnak, a szemüregek mögött található nagy vénák hálózatának köszönhetően. A vér az agyból ezen a sinuson keresztül ürül ki, ami azt jelenti, hogy a veszélyes háromszögben lévő fertőzésnek kicsi, de nem lehetetlen esélye van arra, hogy az arcból egyenesen az agyba jusson.
Pár óra alvás után Alisha fájdalomra ébredt, és mosolya ferde volt a tükörben. Látása homályos volt, és pattogó füle is tele volt folyadékkal. Bár megpróbált visszaaludni, órákkal később arca feldagadt, így sürgősségire ment.
Szájon át szedhető antibiotikumot, helyi antibiotikumot, szteroidos pakolást és Flonase-t írtak fel neki a fülében lévő folyadékra. A kellemetlen érzései és aggodalmai ellenére azt mondták neki, hogy a tünetei a helyzethez képest nem szokatlanok.
Most semmi problémája sincs, ugyanis a gyógyszerek pár nap alatt hatottak, de TikTok-videója több mint 8,1 millió megtekintést szerzett össze.
Ami a legjobban boldogít, az az, hogy megoszthatom ezt, és rengeteg ember kommentel, hogy »Jaj, istenem, van egy pattanásom, ami most jelent meg a területen, és nem fogok hozzányúlni«. Ne szórakozz a pattanásaiddal. Nem éri meg. Tanulj tőlem
– mesélte a People-nak.
