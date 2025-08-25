Kilenc éve szabadult a börtönből, ma már reality-sztár és kétgyermekes anya

Michaella McCollum, a hírhedt „Peru Two” egyik tagja, ismét reflektorfénybe került a Celebrity SAS: Who Dares Wins című műsorban. A 31 éves nő elárulta, hogy a perui börtönben töltött évei annyira megkeményítették, hogy a reality extrém feladatai sem tudták megingatni.

A börtön emlékei nem halványultak el benne Fotó: Illusztráció/Pexels

Michaellát 2013-ban, mindössze 19 évesen tartóztatták le barátnőjével, Melissa Reiddel együtt, amikor 12 kiló kokaint próbáltak kicsempészni Peruból. Az ügy óriási botrányt kavart, a két fiatal nő „Peru Two” néven vált ismertté világszerte. Először azt állították, hogy fegyveres banda kényszerítette őket, később azonban beismerték bűnösségüket. Michaella hat év nyolc hónap börtönbüntetést kapott, amelyből három évet töltött le a hírhedt Ancon 2 női börtönben – írja a Mirror.

Most arról beszélt, hogy a börtönben átélt megaláztatások, például a gyakori kényszerített levetkőzések, hozzájárultak ahhoz, hogy a műsorban is hidegvérrel teljesítse a feladatokat.

Az SAS kihallgatása nagyon hasonlított arra, amit Peruban átéltem. Ott is azzal kezdődött, hogy felszólítottak: vedd le az összes ruhád. Egy nőnek ez borzasztóan megalázó. Rájöttem, hogy teljesen érzéketlenné váltam az ilyen helyzetekre, hiszen Peruban annyiszor megtörtént, hogy már automatikusan engedelmeskedtem. Nem reagáltam, mert évekig erre voltam programozva

Elmesélte azt is, hogy a felvétel napján éppen menstruált, mégsem gondolkodott, azonnal végrehajtotta az utasítást.

Amikor börtönben vagy, nem mutathatsz érzelmet, mert az nem kifizetődő. Meg kell őrizni a hidegvért, nem szabad kiabálni, nem szabad visszabeszélni

Michaella 2016-ban szabadult, azóta megírta könyvét, szerepelt egy BBC-dokumentumfilmben, majd üzleti menedzsmentet tanult, hogy új életet építsen. Ma Spanyolországban él, és hétéves ikerfiainak, Rafaelnek és Riónak az édesanyja.