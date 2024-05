Új lift áram nélkül Ferencvárosban: ezt is Szentkirályi Alexandra oldotta meg, 45 család hálás neki

"Úgy gondoltuk, hogy építünk egy liftet sokak kérésére ebben a rehabilitációra szoruló bérházban, ahol többségében idősek és betegek laknak" –mondta büszkélkedve Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Telepy utca 34-ben készített videójában. Baranyi azt valamilyen okból elfelejtette hozzátenni, hogy bár a lift valóban elkészült, de áramot nem építettek ki hozzá, így az általa említett 45 család hónapokig csak nézegetni tudta, de használni nem. Szentkirályi Alexandra látogatása kellett ahhoz, hogy a baloldali városvezetés aztán két nap alatt pótolja a hiányosságot. Ez már a második olyan probléma, amit a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje old meg a baloldali városvezetők helyett...

Szentkirályi Alexandra látogatása kellett ahhoz, hogy Baranyiék hosszas semmittevés után két nap alatt kiépíttessék az áramot, hogy működjön is az új lift / Fotó: Metropol

"Nem tűnik nagy dolognak, de sok idős, betegséggel küzdő lakónak óriási segítség a mindennapokban, ha van lift a házban. Az árak itt is elszálltak, több, mint nettó 62 millióba került a munka" – panaszkodott a polgármester közösségi oldalán. A lakók már most retteghetnek, hogy mi lesz a következő kókler munka, ami értük készül, mert Baranyi Krisztina most a kampányban azt is hozzátette: "Nemsokára más típusú beavatkozások is lesznek" a rehabilitációra szoruló házban, ha persze egyáltalán sorra kerül ilyesmi, hiszen az elmúlt 4,5 évben a bérházrehabilitáció gyakorlatilag leállt, csak toldozgatás-foldozgatás történt még az életveszélyes épületekben is. A Drégely utca tavaly például annyira veszélyes volt, hogy még a lépcsőházban való futást is megtiltották...

Ferencváros százmilliókat költ a romos házak aládúcolására ahelyett, hogy felújítanák azokat. Ezt a felszólítást tavaly tették ki a Drégely utca 10-12. alatti bérház falára / Fotó: Facebook

Az áram nélküli liftre a baloldali vezetésű önkormányzat közel 70 millió forintot tapsolt el, miközben 5 méteren belül elérhető a közös udvarral rendelkező szomszédos társasház működő liftje is, amelyet így megbeszélés szerint a két házban élők akár együtt is használhattak volna, csupán néhány millió forintból. A drága lift tehát elkészült, de nem építettek ki hozzá áramot, csak azután, miután Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt a helyszínen járt.

Öt méteren belül két lift, az új 62 millióból készült, de a kivitelezés során elfelejtettek áramot kiépíteni hozzá / Fotó: Metropol

A Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje megnézte a blamázs esetet, ami miatt a lakók sokáig csak nézni tudták az új liftet, de használni nem. Beszélgetett a lakókkal, illetve az épület állapotára is kíváncsi volt. Miután Baranyi Krisztina tudomást szerzett erről, annyira megijedhetett, hogy az addig hetekig működésképtelen lifthez vihargyorsasággal, két nap alatt kiépíttette az áramot. Szentkirályi Alexandra így intézte el végül a lakóknak, hogy működjön a lift

– mesélte Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje.

Szentkirályi Alexandra: Azonnali megoldást biztosítunk a BKK dolgozóinak

Nem Baranyi és a ferencvárosi baloldali városvezetés az egyetlen, amely valóságshow-szerű abszurd kivitelezésekkel, nemtörődömséggel, szakmaiatlansággal és semmittevéssel "büszkélkedhet". A Karácsony Gergely-féle Budapest éppen ennek az áldozata. Erre hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, aki pillanatok alatt elintézte azt, ami a "csődpolgármesternek" eszébe sem jutott. Ha ugyanis Karácsony Gergelyre várnak a BKK dolgozók, ki tudja melyik ciklusban jutottak volna hozzá az őket megillető utazási kedvezményhez. A Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje Lázár János miniszterrel egyezett meg arról, hogy a MÁV dolgozókhoz hasonlóan a fővárosi dolgozók is élvezhessék a vállalati országbérlet előnyeit. Karácsony három hónapig nem foglalkozott ezzel, majd jelezte a fővárosi cég, hogy 7 hónap szükséges számukra a fejlesztésre, de Szentkirályi nem várt idén karácsonyig, ezt is azonnal megoldotta, hogy ne érje kár a fővárosi dolgozókat.

„Azonnali megoldást biztosítunk a BKK-dolgozóknak a MÁV-applikáción keresztül, nevezetesen, hogy ugyanúgy kapjanak virtuális bérletet ők is, ahogy a MÁV-VOLÁN-dolgozók ” – jelentette be Szentkirályi Alexandra, hozzátéve: "Kis lépéssel, rövid idő alatt is nagy eredményeket lehet elérni, ha az ember nem vesztegeti az idejét”.

