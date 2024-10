Ferencváros: Baranyi Krisztina gyűjti a bukott politikusokat, és baloldali kifizetőhelyet csinált a kerületből

A Baranyi Krisztina vezette Ferencvárosi Önkormányzat két legnagyobb cége kifizetőhelyként működik. Gyurákovics Andrea fideszes politikus szerint folyamatosan ott kapnak új megbízást az álláshalmozó vagy parkolópályára került baloldali politikusok, illetve a politikusok körül forgolódó szakemberek. Bár Baranyi már a 2019-es kampányában is arról beszélt, hogy nem lesz a vezetése alatt pártok kifizetőhelye a kerület, a valóság mégsem ezt mutatja...

Ferencváros: Baranyi Krisztina és a korrupciógyanút tagadó Szaniszló Sándor, pestszentlőrinci polgármester Fotó: MK

A napokban landolt Balogh Samu, a főpolgármester korábbi kabinetfőnöke Ferencváros egyik cégénél, ahol munkába is áll. Balogh a várostervezés stratégiai irányításáért, valamint az azzal összefüggő végrehajtás összehangolásáért volt felelős a Karácsony Gergely vezette Városházán. A főpolgármester sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy vált, így Balogh Samu székébe Szentirmai Judit ült át végül. Arról vita volt, hogy Balogh maga mondott-e fel, vagy Karácsony számolta fel a közös munkát, de Balogh később úgy nyilatkozott, hogy ő lépett ki. Sokáig nem kellett a bizonytalanság szelét megéreznie, hiszen az éppen helyi minidiktatúrát kiépítő, amúgy a Kutyapárt frakciójában ülő polgármester, Baranyi Krisztina azonnal megkínálta egy zsíros állással. Balogh már a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (FEV IX. Zrt.) igazgatósági tagja. Érdekesség, hogy a céget az a Pataki Márton vezeti, aki korábban az MSZP óbudai képviselője volt, majd a pártból való kilépése után az Együtt egykori elnökségi tagja lett, aztán innen is dobbantott, és a Momentumba lépett át.

Baranyi egy személyben döntött Balogh felvételéről

Mint megírtuk, Baranyi Krisztina demokráciáról beszél, de bírálói szerint minidiktatúrát épít Ferencvárosban. Bár korábban azt hangoztatta, hogy együttműködik majd a DK–MSZP és a Fidesz–KDNP ellenzékkel is, ehhez képest saját személyi kultuszt épít. A képviselők jogait korlátozta, míg a sajátját megnövelte, így a testület többi tagja gyakorlatilag nem tudja képviselni a rájuk szavazó ferencvárosiakat annak ellenére, hogy több voksot kaptak, mint maga Baranyi. Így a többi között a cégvezetőkről és közbeszerzésekről is a polgármester dönt egy személyben, amelyhez bírálói szerint az átláthatóságot sem biztosítja.