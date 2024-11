Budapest: Karácsonyéknak mindegy, hogy budapestiek vagy migránsok költöznek a bérlakásokba

Annak ellenére, hogy a magyarok döntő többsége népszavazáson hallatta véleményét, az unió migránspolitikáját egyértelműen elutasítva, a balliberális vezetésű Fővárosi Közgyűlés leszavazta a Fidesz-KDNP indítványát, amelyben javasolta, hogy az EU gazdasági térségén kívüli állampolgárokat ne költöztethessenek be budapesti bérlakásokba.

Budapest: a balliberális többségű közgyűlésnek nem fontos, hogy budapestiek költözhessenek a bérlakásokba (Fotó: Önkormányzati TV)

Gulyás Gergely Kristóf fideszes képviselő azért tartotta időszerűnek a szabályozás bevezetését, mert a Tisza Párt uniós képviselői a közelmúltban – a magyarok véleményét figyelmen kívül hagyva – megszavazták Brüsszelben a migráns paktum felgyorsítását.

Gulyás Gergely Kristóf úgy véli, hogy a budapesti bérlakásokba elsősorban fővárosiakat kell beköltöztetni (Fotó: Önkormányzati TV)

Mint megírtuk, Magyar Péterék többször is az illegális bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavaztak az Európai Parlamentben. Deutsch Tamás magyar újságíróknak nyilatkozva a napokban közölte: a 2025-ös uniós költségvetés EP-szavazásán a Tisza Párt valamennyi EP-képviselője arra voksolt, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az unió polgárai és több kormánya által is elhibázottnak tartott, az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. A politikus közölte, a Tisza Párt EP-képviselői szavazataikkal ezen elképzelést már gyakorlatba ültették, készek teljesíteni azt a brüsszeli elvárást, mely szerint Magyarországot bevándorló országgá tennék, áterőltetve az illegális migránsok beengedését. A többi között helyeslően szavaztak arról is, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására.

Miután a balliberális Magyar Péter vezette Tisza Párt a bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavazott, Gulyás Gergely Kristóf és a fővárosi Fidesz-KDNP frakció időszerűnek tartotta, hogy a budapesti lakhatási válság felszámolásának tárgyalásakor a közgyűlés lépjen a fővárosi lakosság érdekében.

Gulyás módosító indítványában kezdeményezte, hogy:

a közgyűlés határolódjon el a Tisza Párt álláspontjától , miszerint felgyorsítanák a migrációs paktumot,

, miszerint felgyorsítanák a migrációs paktumot, a főpolgármester dolgozza ki annak szabályozási hátterét, hogy a fővárosi tulajdonban lévő ingatlanokba csak az európai gazdasági térség állampolgárai költözhessenek.

Mint a fővárosi képviselő fogalmazott:

A Tisza párti képviselők arról döntöttek Brüsszelben, hogy a budapestiek feje fölött illegális migránsokat költöztetnek be fővárosi tulajdonú bérlakásokba. Nekünk, mint a budapesti közvagyon és lakhatás felett őrködő testületnek, az a célunk, hogy a budapesti lakásokban a budapestieknek tudjunk megfelelő módon lakhatást nyújtani

Gulyás Gergely Kristóf így zárta szavait:

Mi ezt nem engedjük, Magyarország nem lesz bevándorló ország, a Tisza Párt ezen törekvését meg fogjuk hiúsítani!

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország a tiszás törekvések ellenére sem lesz bevándorló ország, Deutsch Tamás beszélt korábban videójában: