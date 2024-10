Budapesti lakhatás: ez Karácsony egyik pénznyelője, ahol csak elfolyik a lóvé

Eddig mindössze nyolc lakást adott bérbe Karácsony Gergely látszat-lakásügynöksége, Szentkirályi Alexandra szerint a szervezet csupán egy pénzégető, és távolról sem oldja meg a fővárosban mostanra kialakult lakhatási válságot.

Budapesti lakhatás: átlag 250 ezer forint egy albérlet, az ingatlanok négyzetméterára pedig egymillió forint Budapesten / Fotó: Metropol

Bár a Budapestet csődközelbe kormányzó Karácsony Gergely 2019-es kampányában esküdözött, hogy ha ő lesz főpolgármester, megoldja a fővárosiak lakhatási problémáit, hiszen ez nekik jár! Kijelentett olyat is, hogy megfékezi majd a budapesti albérletárak drasztikus szárnyalását, és az önkormányzati bérlakás szektor hathatós növelésével megszünteti a lakhatási válságot is. Azonban saját ígéreteit sem tartotta be a baloldali politikus, hiszen öt évig nem történt semmi. A főpolgármester nemhogy az albérletárakat nem törte le, de valójában a bérlakásállomány-felújítások száma is a nullához közelít, sőt valódi szociális bérlakásprogramja sincs öt éve a Városházának. Karácsony csak egy látványintézkedést tett a Fővárosi Lakásügynökség létrehozásával, amit az önkormányzati választás előtt két perccel jelentett be, nehogy szó érje a ház elejét.

Budapesti lakhatás: Csúnya bukta a lakásügynökség

Csaknem öt éves vakarózás után, az önkormányzati választási hajrában Karácsony Gergely megvalósította több éve porosodó tervét, lakásügynökséget hozott létre. A projekt lényege, hogy olyan ingatlantulajdonosok (a magánszektorból – a szerk.) jelentkezését várják, akiktől a főváros kibérelheti lakásukat és beköltöztetheti saját bérlőit. Miután a főváros nem piaci árat kíván fizetni, ezért az ingatlantulajdonosok kevesebb pénzhez jutnak, de az ígéretek szerint ugyanolyan állapotban kapják majd vissza lakásukat a bérlő távozása után. Azt a kérdést, hogy ez vonzó ajánlat-e az ingatlantulajdonosoknak, főleg úgy, hogy Budapestet már csődközelbe kormányozta Karácsony, vagyis a fizetőképessége nem megnyugtató, már korábban is feltettük. Azóta választ is kaptunk, hiszen az elmúlt fél évben mindösszesen nyolc bérlőt sikerült lakáshoz juttatniuk...

Budapesti lakhatás: Minden adott, csak jól kellene csinálni

Karácsony elhibázott döntése és alapvető tétlensége miatt mostanra annyira rossz lett a helyzet, hogy olyan lakhatási válság alakult ki, ami sürgős beavatkozást igényel. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője meg is mondta, mit kell ahhoz csinálni, hogy a Karácsony-féle mélyrepülésből kijöjjön a város.