Budapest: lakhatási válság van a fővárosban

A többi között lakásügyi ombudsmant, az albérletárak letörését, a lakhatási válság megoldását, bérlakásprogramot, a kollégiumi férőhelyek bővítését, aztán lakásügyi tanács felállítását, AirBnb-szabályozást is ígért Karácsony Gergely a budapestieknek - de ezek is csak üres szavak voltak. A valóság az, hogy saját ígéreteit sem dolgozta ki és valósította meg a fővárosiak érdekében. Szentkirályi Alexandra ezt unta meg, és a mára kialakult lakhatási válságot kezelő akcióterv kidolgozását kezdeményezte. A kormány nemrég meghirdette 21 pontos gazdasági akciótervét - ennek három fő pillére közül is az egyik a megfizethető lakhatás.

Budapesten átlagban már 250 ezer forint egy albérlet, az ingatlanok négyzetméterára pedig egymillió forint Budapest: Fotó: Metropol

A Budapestet csődközelbe kormányzó Karácsony előző kampányában azt mondta, hogy ha ő lesz Budapest első embere, rendet vág a fővárosiak lakhatási problémái között, hiszen ez nekik jár! Kijelentett olyat is, hogy megfékezi majd a budapesti albérletárak drasztikus szárnyalását, és az önkormányzati bérlakás szektor hathatós növelésével megszünteti a lakhatási válságot is. Ön szerint történt valami? A főpolgármester nemhogy az albérletárakat nem törte le, de valójában semmit nem is tett rendbe. A bérlakásállomány-felújítások száma is a nullához közelít, sőt valódi szociális bérlakásprogramja sincs öt éve a baloldali vezetésű Városházának. Mindennek okán, mára Budapesten lakhatási válság alakult ki, amelyet Szentkirályi Alexandra sem hagyott szó nélkül.

Szentkirályi a megoldást sürgeti, akciótervet készíttetne bevonva a Nemzetgazdasági Minisztériumot Fotó: Mirkó István

2019-ben, bő öt éve Karácsony Gergelyék programjában közel negyvenszer szerepelt a lakás szó. Hét nagy lakhatási ígéretet is tettek, de öt év alatt sem csináltak semmit. Mára Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében, a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére. Javaslom, fordítsunk külön figyelmet a fiatalok lakásvásárlása, a kollégiumi férőhelyek bővítése, a rövidtávú lakáskiadás – az Airbnb, a fővárosi bérlakáshelyzet és az albérletárak kérdéskörére

– jelentette be a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Szentkirályi elmondta: ismeretei szerint egy fiatal ma a fizetésének 40-60 százalékát költi albérletre és legalább 10 évet kell spórolnia egy lakásra. Az átlag négyzetméterár egymillió forint, az albérlet legalább 250 ezer. Emellett meredeken emelkedtek a lakhatási költségek, és a főváros balliberális vezetése ez ellen semmit sem tett. Ez mára súlyos lakhatási válságot okozott Budapesten. A belváros megfizethetetlenné vált, ami belső migrációt idézett elő a külső kerületek és az agglomeráció irányába.