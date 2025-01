Horváth Tamás polgármester (balra) és Szentkirályi Alexandra a kerület és a főváros közötti együttműködésről beszélt / Fotó: Sz.A.

Rákosmente is figyelmet érdemel

Ezt elégelte meg a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője, aki most bejárja a külső kerületeket, hogy változást sürgessen. Elsőként Rákosmentén járt Szentkirályi Alexandra, aki szerint a programok, fejlesztési tervek és megvalósult intézkedések jelentős része most is a belvárosra koncentrálódik, helytelenül.

Szerintünk Budapest nem ér véget a Nagykörútnál, hiszen a budapestiek több mint fele a külső kerületekben él. Felelős politikus pedig nem hanyagolja el a saját városát, hanem mindenkivel foglalkozik. Mi ezt szeretnénk: meghallani, meghallgatni minden budapesti szavát. Elmenni azokba a kerületekbe, amikre Karácsony Gergelyéknek nincs gondjuk, összegyűjteni a problémákat és azok megoldására bírni a városvezetést

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra lapunknak. Emlékeztetett: "Számos olyan fővárosi programot számoltak fel vagy építettek le az elmúlt ciklusban Karácsony Gergelyék, ami elsősorban a külső kerületekben élők számára voltak fontosak. Teljesen megszüntettek például egy olyan nagy sikerű, éveken átívelő pályázatot is, amelynek 797.130 m2 közterület megújulása köszönhető, illetve külső kerületekben lévő építményeket érintett korábban. Az útfelújítási alap sem úszta meg, amit az évek során csúnyán visszavágott a balliberális városvezetés, a 2022-es évben a szokásos 2-3 milliárd helyett csupán 280 millió forintot fordítottak erre".

Ha a fővárosra várt volna Rákosmente önkormányzata, ezen a területen vélhetően ma is szeméthegyek lennének, nem közösségi park / Fotó: Sz. A.

Szentkirályi Alexandra: A kerületek számos feladatot átvállaltak a fővárostól kínjukban

A külső kerületek, még a balliberális vezetésűek is, számos feladatot átvettek a fővárostól. Tették ezt azért, hogy az elhanyagolt fővárosi tulajdonú, illetve annak kezelésében lévő, stagnáló és amortizálódó területek is figyelmet kapjanak, normalizálódjon a helyben élők mindennapi élete. Általában közterület-takarítási és parkfenntartási feladatokat vállaltak át Karácsonytól. Azonban így a jóval kevesebb pénzből gazdálkodó kerületek más projektjeiktől vonták el a pénzt. A külső kerületekben azonban ennél is jóval többről volt szó, ez kiderült Szentkirályi Alexandra kerületbejárásán. Az első megálló egy, a Ferihegyi úton lévő gyalogosátkelő helye és a tanuszoda volt.

A lámpás csomópontot korábban a BKK terveztette meg, engedély is van a gyalogátkelőre, mégsem készült el. Megépítése a közelben található óvoda, iskolák és egyéb intézmények miatt lenne elengedhetetlen. Mellette helyezkedik el a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola, a Balassi Bálint 8 évfolyamos Gimnázium és Általános Iskola, valamint a Rákosmenti tanuszoda parkolója, amely nem rendelkezik szilárd burkolattal. A főváros az elmúlt 5 évben nem foglalkozott ezzel sem, ezért Rákosmente Önkormányzata kénytelen saját költségén javíttatni a murvás parkolót, évi több tízmillió forintért

–sorolta Szentkirályi Alexandra, aki másik két helyszínen is járt.



Panelházak közötti szervizút, a főváros helyett Rákosmente aszfaltozta le

A Ferihegyi útnál lévő terület 2021-ig a főváros tulajdonában állt, gyakorlatilag semmi nem történt rajta, folyamatos volt a pusztulása. Abban az évben Horváth Tamás polgármester kezdeményezésére a főváros átadta a tulajdonjogot a XVII. kerületi Önkormányzat részére. Ezt követően, szinte rögtön megtörtént a terület legforgalmasabb részének, az Egészségház utca folytatásának, a Ferihegyi út és a Bujákhida utca közötti szakaszának felújítása. Ma már a terület teljes újraaszfaltozását sikerült megoldani.

Szeméthegyek helyett korszerű kerületi park

Ma a kerület legszebb és legfunkcionálisabb közösségi parkja a Cséplő utcai, ami korábban szeméthegyekkel borított fővárosi terület volt. Szintén a kerület közbenjárására azonban 2022-ben átkerült Rákosmente Önkormányzatának tulajdonába. A Cséplő – Egerszalók– Egerszeg – Balassagyarmat utca által határolt terület fejlesztési lehetőségét az Aktív Magyarország Program részeként, az Országos Bringapark Program keretén belül nyerte el Rákosmente Önkormányzata. A közösségi parkban – amelyet a helyi lakosok bevonásával alakítottak ki – ma már van játszótér, pumpapálya a kerékpárosok számára, KRESZ-pálya, valamint futókör és kutyafuttató is.